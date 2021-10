Stralsund

Nun ist es offiziell: Für die Ansiedlung des Möbel-Giganten XXXLutz in Stralsund ist ein neuer Standort gefunden. Wie die OZ bereits berichtete, ist hierfür eine Fläche südlich der B96 nahe der Feldstraße vorgesehen. „Über die Abfahrt vom Rügen-Zubringer ist das Gelände sehr gut erreichbar. Und wir entzerren damit den Verkehr, der am alten Standort Greifswalder Chaussee trotz sinnvoller Lösung der Zufahrten sicher eine Herausforderung geworden wäre“, sagt Dr. Frank-Bertolt Raith am Freitag im Rathaus.

Der Leiter des Amtes für Planung und Bau in der Stadtverwaltung erklärt, dass sich der Möbelriese nun auf 4,4 Hektar ausbreiten kann, was eine geringe Gebäudehöhe von sechs Metern nach sich zieht. Der Bau an dem neuen Standort füge sich gut in das Gewerbe-Areal ein, habe großes Vernetzungspotenzial. „Außerdem brauchen wir keine Tiefgarage oder Lager im Obergeschoss. Jetzt befinden sich die Parkplätze vor dem Möbelhaus – das Stapellager dahinter. Wir müssen also nicht in den Untergrund, alles kann auf der Fläche bleiben.“

XXXLutz als Magnet für andere Investoren

Das neue Grundstück, das XXXLutz in Zukunft bebauen könnte, grenzt im Norden an die denkmalgeschützten Lokschuppen und nutzt auch schon einen kleinen Teil des ehemaligen Bahngeländes. Für die Stadt ein guter Ansatz, das Gelände in diesem Zuge mit zu entwickeln, wie Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) betont. „Wir hatten bewusst die mutige Entscheidung getroffen, der Bahn die alten Lokschuppen abzukaufen. Jetzt könnte XXXLutz als Magnet funktionieren, um das Ganze zu beleben.“

Er könne sich für den ersten Lokschuppen den Einzug der Theaterwerkstatt vorstellen, die einen neuen Standort suche. „Und ich könnte mir für die jungen Leute eine Disko vorstellen, heißt ja heute Klub. Aber das wär doch was: Legendäre Lokschuppen-Partys, die dort ja auch keinen stören und Anziehungspunkt für ganz Vorpommern sind“, kommt der Oberbürgermeister schon mal ins Schwärmen.

Lokschuppen-Gelände bisher nicht erschlossen

Noch ist es eine Vision, doch erste kleine Schritte sind getan. „Wir haben in einem mühevollem Prozess mit der Bahn die Grenzfeststellung vorgenommen“, so Bauamtsleiter Raith und schiebt hinterher, dass dabei nicht alle Wünsche der Stadt aufgegangen seien.

Doch die Kommune dürfte in diesem Fall keine Wahl haben. Denn die Lokschuppen haben eine schlechte Lage, sind nicht zu sehen, das Gelände ist nicht erschlossen. Das gilt für den Verkehr, der ohnehin nur noch von Süden, also aus Richtung Möbelhaus, angebunden werden kann, weil sich in westlicher Richtung das Ausziehgleis für die neue Zugabfertigungsanlage befindet. Und Strom, Wasser und Abwasser gibt es auf dem Areal ebenfalls nicht. Hinzu kommt ein schlechter Bauzustand der Lokschuppen. Kurzum: Die Fläche liegt im Niemandsland und war deshalb für Investoren bisher nicht attraktiv.

Anbindung auch mit Brücke für Fußgänger und Radler

Das soll sich ändern. Eine Zufahrtsstraße soll ebenso gebaut werden wie eine Anbindung der Vorstädte Franken im Osten und Tribseer im Westen, und zwar über eine Fußgänger- und Fahrradbrücke. Für die Kosten konnte die Stadt dem Möbelunternehmen in „zähen Verhandlungen“ eine Infrastrukturabgabe abringen, wie Frank-Bertolt Raith berichtet.

Rund um XXXLutz erhofft man sich zudem Ansiedlungen von Bad- und Sanitärausstellern, Kamin- oder Fliesenstudios, die allesamt in einem der Lokschuppen untergebracht werden könnten. Außerdem sollen neben dem Möbel-Multi 0,7 Hektar für eine Wasserstoff-Tankstelle freigehalten werden, die mit der weiteren Erschließung von Andershof (die OZ berichtete) auch gebraucht wird.

Badrow: Altlasten werden wir immer haben

Zum leidigen Thema Altlasten sagt OB Badrow: „Wir können davon ausgehen, dass sich auch an und unter den Lokschuppen Altlasten befinden. Aber das nützt nichts, es gibt keine Alternativen. Wir sind die Stadt, und wir müssen die Flächen entwickeln, egal was da im Boden ist. Ich habe davor keine Angst, wir müssen diese Probleme eben lösen. Da kommt kein anderer.“

Die Bürgerschaft hat nun die Aufgabe, die Ideen für XXXLutz-Ansiedlung und Wiederbelebung der Lokschuppen in einen Bebauungsplan zu gießen. Ein Verfahren, das sich bestimmt Jahre hinzieht und deshalb auch wieder einen langen Atem erfordert.

