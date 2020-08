Stralsund

Die Hansestadt Stralsund ist möglicherweise bald um einen großen Möbelmarkt reicher: Die österreichische Einrichtungskette XXXLutz hat bereits in Neubrandenburg und Pampow Standorte und will einen dritten Markt in Mecklenburg-Vorpommern eröffnen. Dafür kommt die Fläche zwischen der Greifswalder Chaussee, der B 96 und der Werftstraße infrage. Sozusagen hinter Burger King, der Total-Tankstelle und McDonald’s. Der Bauausschuss der Stadt wird sich in dieser Woche mit dem Thema beschäftigen. Termin: Donnerstag, 3. September, 17 Uhr im Rathaus.

Das neue Geschäft soll – typisch Möbelhaus – eine große Angelegenheit werden: Auf rund 21 000 Quadratmetern werden Couches und Co. zu haben sein. Hinzu kommt, dass in den Fachmarkt auch ein Discounter gebaut werden soll. Bei Mömax sollen Möbel auf weiteren 7500 Quadratmeter Verkaufsfläche angeboten werden. Ein Restaurant könnte in dem Haus ebenfalls eröffnen. Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.

Anzeige

Braucht Stralsund einen weiteren Möbelmarkt ?

Mit Albers, Sconto und Interliving MMZ gibt es bereits drei große Häuser. In der entsprechenden Vorlage für den Bauausschuss, bei der die Abteilung Planung- und Denkmalpflege federführend war und die Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) unterzeichnet hat, steht ein für die bestehenden Anbieter womöglich kränkender Satz: „Ein modernes Einrichtungshaus ist in der Region bislang nicht vorhanden.“

Weitere OZ+ Artikel

Die Vorlage bezieht sich auf den Entwurf eines regionalen Einzelhandelskonzeptes für Stralsund und das Umland. Darin ist offenbar die Rede davon, dass hier im Bereich Hausrat, Einrichtung und Möbel mit einem Kaufkraftzuwachs in Höhe von 3,7 Millionen Euro zu rechnen sei. Welche Annahmen der Zahl zugrunde liegen, ist offen.

Wem gehört das Grundstück?

Ein Großteil der 2,7 Hektar großen Fläche gehört der Löwengrund Immobilien GmbH bereits, die die Märkte bauen will. Die noch verbleibenden Flurstücke sollen der Stadt abgekauft werden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg ( Bayern) und steht finanziell offenbar gut da. Laut der Internetseite northdata.de, die Bekanntmachungen in Handelsregistern und andere Pflichtveröffentlichungen deutscher Firmen analysiert, erwirtschaftete die Löwengrund Immobilien 2019 einen Umsatz von mehr als 40 Millionen Euro und einen Gewinn von 12,7 Millionen Euro.

Mit welchen Auswirkungen für den Handel ist zu rechnen?

Drei Gutachten sind für die geplante Ansiedlung erstellt worden. Die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung aus Hamburg hat die Auswirkungen auf den Handel in den Blick genommen. Ergebnis: Der neue Markt werde helfen, dass die Stralsunder ihr Geld (wieder) verstärkt in ihrer Heimatstadt ausgeben. Von einer „Rückholung abfließender Kaufkraft in den Stadt-Umland-Raum Rostock“ ist die Rede.

Heißt: Kunden von hier werden sich seltener ins Auto setzen und gen Westen zu Höffner oder Ikea fahren. Dem Handel in der Stralsunder Altstadt soll das neue Haus nicht schaden.

Top 3 weltweit Mehr als 25 000 Mitarbeiter beschäftigt XXXLutz nach eigenen Angaben, 11 000 davon in Deutschland. Das vor 75 Jahren gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Wels ( Österreich) zählt sich zu den drei größten Möbelhändlern weltweit. An 320 Standorten werden mehr als fünf Milliarden Euro erwirtschaftet. Vor rund zehn Jahren geriet das Unternehmen in die Kritik, da es die Arbeit von Betriebsräten behindert und Dumpinglöhne gezahlt haben soll. Mittlerweile soll es mehr als 300 Betriebsräte geben, die Löhne liegen nach eigener Darstellung über dem Branchendurchschnitt. Kritik gab es auch an einem Steuersparmodell, über das die österreichische Tageszeitung „Der Standard“ 2014 berichtete. Demnach wurden mehr als 50 Millionen als Lizenzzahlungen an eine XXXLutz Marken GmbH mit Sitz im Steuerparadies Malta überweisen, wo effektiv nur fünf Prozent Körperschaftssteuer fällig wurden.

Stört XXXLutz den Blick auf die Stadtsilhouette?

Jein. Das Stralsunder Büro UmweltPlan hat ein Gutachten über die Verträglichkeit des neuen Marktes mit dem Stadtbild und dem Unesco-Welterbe erstellt. Von Altefähr oder vom Fahrwasser aus tritt der laut bisheriger Planung viergeschossige Markt mit fast 19 Metern Höhe nicht sichtbar in Erscheinung.

Wohl aber beim Vorbeifahren auf der B 96. Ein „bedrängendes“ Raumerlebnis werde erzeugt. Direkte Sichtüberlagerungen von Möbelhaus und Altstadtsilhouette seien von dort aus zu erwarten, wodurch die Beeinträchtigung als „leicht bis mittel“ einzustufen sei, heißt es in der Vorlage. Insgesamt werden die Auswirkungen als „leicht nachteilig“, aber „verträglich“ eingeschätzt.

Offen bleibt, ob XXXLutz wie anderenorts üblich einen überdimensionierten roten Stuhl vor den Neubau stellen will. Auf eine Anfrage antwortet der Pressesprecher des Unternehmens lediglich mit: „Wir bitten um Ihr Verständnis, aber zu Anfragen bezüglich Ansiedlungen äußern wir uns nicht.“ Der rote Stuhl ist das Markenzeichen der Firma und überragt an anderen Standorten die Höhe des Möbelhauses deutlich.

Welche Änderungen für den Verkehr sind zu erwarten?

Das Verkehrsgutachten der Ingenieurgesellschaft Hoffmann-Leichter aus Berlin empfiehlt, eine Ein- und Ausfahrt für den gesamten Verkehr, einschließlich dem zur Tankstelle und den Schnellrestaurants, zu bauen. So könne die Anzahl der Grundstückszufahrten an der Greifswalder Chaussee reduziert werden. Von der Straße sollten auch die Möbelhauskunden kommen und über die Werftstraße wieder wegfahren. Den Wagen sollen sie auf einem 180 Stellplätze großen Parkplatz vor und in einer Tiefgarage mit 300 Stellplätzen unter dem Möbelhaus parken.

Wie geht es nun weiter?

Der Bauausschuss muss am Donnerstag darüber beraten, ob für das Gebiet ein entsprechender Bebauungsplan erstellt wird. Die Planungskosten soll der Investor übernehmen. In dem entsprechenden Vertrag soll auch der weitere Zeitplan festgelegt werden.

Von Kai Lachmann