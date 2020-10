Stralsund

Das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Das war wohl einer der am häufigsten gehörten Sätze am Samstagabend im Meeresmuseum. Weil das Haus im Januar für zwei Jahre für umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten schließen wird, haben sich die Museumsmitarbeiter für die Besucher etwas Besonderes einfallen lassen: einen Abschiedsabend.

1750 Leute nutzten über den Abend verteilt die Chance, die besondere Atmosphäre auf dem Nordhof zu genießen, der genauso wie die Fassade der Katharinenkirche vom Berliner Künstler Pete Lange fantastisch und thematisch passend illuminiert worden war. Oder durchs Museums, vorbei an den Aquarien zu schlendern und dabei in Erinnerungen zu schwelgen.

Anzeige

Meeresmuseum ein Leben lang

Denn diese Erinnerungen der Besucher sind es, die von den Mitarbeitern gesucht werden. „Im kommenden Jahr wird das Museum 70 Jahre alt“, sagt Diana Meyen vom Deutschen Meeresmuseum. Ein guter Moment, um einmal zurückzuschauen. „Unter dem Motto ,Meermories’ würden wir gern wissen, was unsere Gäste mit dem Haus verbinden und woran sie sich erinnern.“ Besonders spannende Geschichten sollen dann später auch für andere Museumsbesucher zu lesen sein.

Bildergalerie vom Stralsunder Meeresmuseum

Zur Galerie Hunderte Besucher nutzten die Chance, noch einmal ins Meeresmuseum zu gehen, bevor es im Januar 2021 für zwei Jahre schließt.

„Als ich so alt war wie meine Kleine jetzt, war ich auch das erste Mal im Meeresmuseum“, erinnert sich zum Beispiel Ann-Cathrin Janßen. Die Stralsunderin war am Abend mit ihren Kindern Tayler (8) und Emma (2) ins Museum gekommen. „Das Meeresmuseum begleitet einen Stralsunder eigentlich ein ganzes Leben“, sagt sie mit einem Lachen und fügt dann etwas ernster hinzu: „Ich hoffe nur sehr, dass dieses Haus das besondere Flair auch nach der Sanierung behält.“

„Meermories“ gesucht Wer seine Erinnerungen an das Meeresmuseum teilen möchte, kann das schriftlich machen an Deutsches Meeresmuseum, z. Hd. Sarah Neumann, Katharinenberg 14-20, 18439 Stralsund oder per E-Mail an erinnerungen@meeresmuseum.de oder auf Instagram unter #meermories. Weitere Informationen rund um die Modernisierung des Meeresmuseums gibt es unter www.meeresmuseum.de

Das besondere Flair erhalten

Ähnlich gespannt schauen auch Renate und Uwe Schwarz in die Zukunft. Die beiden waren extra aus Greifswald gekommen. „Wir sind über die Jahre immer mal wieder hier gewesen. Erst mit den Kindern, dann mit den Enkeln. Es gibt viel zu entdecken und das hat auch etwas mit Bildung zu tun“, sagt Renate Schwarz und ihr Mann ergänzt: „Ich hoffe wirklich sehr, dass auch nach dem Umbau alles Interessante über die Hochseefischerei zu sehen sein wird.“

Magnet für die Jüngsten seit vielen Jahren: Das Schildkrötenbecken. Da machen auch Tayler (l.) und seine Schwester Emma keine Ausnahme. Hier schauen sie gemeinsam mit Mama Ann-Cathrin Janßen auf die Tiere. Quelle: Miriam Weber

Seine Erinnerungen an das Meeresmuseum will Uwe Schwarz auf jeden Fall aufschreiben und zu „Meermories“ machen.

Ein Blick in die Zukunft

Unter dem Skelett des Wals konnten die Besucher auf einer riesigen Leinwand schon mal sehen, was demnächst passiert. Denn dort war ein Videoclip zu sehen, in dem gezeigt wird, was ab der Schließung des Museums geplant ist. „Wir wollen in längeren Abständen mit solchen Videoclips unsere Besucher am Fortschritt der Bauarbeiten teilhaben lassen“, erklärt Diana Meyen.

Sarah Neumann, wissenschaftliche Volontärin im Meeresmuseum, sucht Erinnerungen der Besucher Quelle: Miriam Weber

Diese Filme sind dann unter anderem auf der Seite des Museums unter www.meeresmuseum.de/modernisierungen zu sehen. „Außerdem wird im Hermann-Burmeister-Haus ein Info-Punkt entstehen“, schaut Diana Meyen voraus. Gäste können sich dort über die Umbauten informieren und es wird erklärt, was die Besucher künftig erwarten können.

Bunte Aquarien für die Jüngsten

Dann wird auch Nick sicher wieder vorbeischauen. Der Sechsjährige war am Samstag mit seiner Mama Sabrina Winter aus Wismar ins Museum gekommen und konnte sich gar nicht entscheiden, was er spannender finden sollte: die Einsiedlerkrebse oder doch eher den „Dori“-Fisch, der im wahren Leben eigentlich Paletten-Doktorfisch heißt.

Sabrina Winter und Sohn Nick (6) aus Wismar haben noch einmal die Chance genutzt, das Meeresmuseum in Stralsund zu besuchen. Quelle: Miriam Weber

„Das ist toll hier“, sagte der Steppke begeistert. „Wenn wir in Stralsund sind, schauen wir eigentlich fast immer auch hier vorbei“, erklärt Sabrina Winter. „Gerade für die Jüngeren ist das Meeresmuseum mit den bunten Aquarien schön.“ Den Abschiedsabend fand sie im Übrigen super organisiert, vor allem unter den derzeitig schwierigen Umständen.

Akzent in schwierigen Zeiten

Maskenpflicht im Gebäude und auf dem Hof, Touchscreens nur mit Fingerüberzügen berühren, die am Eingang ausgegeben wurden, und eine begrenzte Besucherzahl. Alles lief gut. Auch an der „Quallenbar“ von „Schluck und Happen“, die auf dem Hof zu einem Getränk einlud, hielten sich alle Gäste an die Abstands- und Hygieneregeln. „Wir sind zufrieden“, schaut Diana Meyen auf einen spannenden Abend zurück. „Und dankbar, dass wir in dieser schwierigen Zeit solch einen Akzent setzen konnten.“

Von Miriam Weber