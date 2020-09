Stralsund

Ein zehnjähriger Junge auf dem Fahrrad ist am Mittwochmorgen in Stralsund im Damaschkeweg, Ecke Oberweg auf seinem Weg zur Schule mit einem VW kollidiert. Der Polizei zufolge fuhr dessen Fahrer auf dem Oberweg in Richtung Damaschkeweg.

Dabei erlitt der Junge leichte Verletzungen, die nun im Krankenhaus in Stralsund genauer untersucht werden. Der 32 Jahre alte Autofahrer aus der Hansestadt blieb unverletzt. Der Schaden, der bei diesem Zusammenstoß entstand, wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Auch bei Barth ist es am gleichen Morgen zu einem ähnlichen Fall gekommen.

Von OZ