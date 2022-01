Stralsund

Für die Polizei und Feuerwehren kam es aufgrund des Sturmes auch im Landkreis Vorpommern-Rügen zu mehreren Einsätzen. So musste die Rügenbrücke am Samstag ab 21 Uhr aus Sicherheitsgründen in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Der Rügendamm konnte stattdessen weiter befahren werden. Allerdings kann die Insel Rügen nach Angaben eines Polizeisprechers seit dem Morgen wieder über die Rügenbrücke erreicht werden.

Außerdem konnte in der Arnold-Zweig-Straße ein Baum dem starken Wind nicht mehr standhalten und stürzte auf drei abgestellte Fahrzeuge. Im Boddenweg war es ein großer Holzpfahl, der zwei Autos beschädigte. Der entstandene Schaden wird dabei auf circa 8000 Euro geschätzt.

Stralsunder Zoo bleibt am Sonntag geschlossen

Am Sonntag ließ dann auch der Stralsunder Zoo seine Tür für Besucher geschlossen. Für die Sicherheit der Gäste hätte nicht garantiert werden können.

Insgesamt kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg von Samstag, 17 Uhr bis Sonntag, 5 Uhr zu insgesamt zehn Verkehrsunfällen, die durch heruntergefallene Bäumen oder Ästen verursacht wurden. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde eine Person verletzt, als sie mit ihrem Leichtkraftrad zwischen Triepkendorf und Leven in einen umgestürzten Baum fuhr. Der Fahrer musste schwer verletzt in das Klinikum Neubrandenburg gebracht werden.

Von WBK