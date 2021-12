Stralsund

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag wurde eine Frau schwer verletzt. Die Fahrzeuge eines 36-Jährigen und einer 59-Jährigen seien in einer Kurve auf der Verbindungsstraße von Klein Kordshagen in Richtung Stralsund aus bisher ungeklärter Ursache kollidiert, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht, der 36-Jährige blieb hingegen unverletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 40 000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Von OZ