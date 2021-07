Stralsund: Zwei Brände in wenigen Tagen – Was ist los im Hochhaus in Knieper Nord?

Stralsund

Leere Schnapsflaschen, Tabletten und Grillanzünder liegen bei der Parkbank vor dem Wohnhaus in der Rudolf-Virchow-Straße 22 in Stralsund – ein guter erster Eindruck sieht anders aus. Innerhalb weniger Tage hat es hier gleich zweimal gebrannt:

Am Sonntagnachmittag (18. Juli) brannte eine Wohnung im siebten Stock. Das Feuer brach dabei auf dem Balkon aus – die Spuren des Brandes sind noch deutlich zu sehen. Nur zwei Tage später stand der Müllschlucker-Schacht in Flammen. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung, die Polizei ermittelt in beiden Fällen.

Haus wird 24 Stunden am Tag überwacht

Die OZ schaut sich vor Ort um. Heute herrscht Ruhe im Elf-Geschosser. Außer einem Mitarbeiter des Stralsunder Wach- und Sicherheitsdienstes (SWSD) ist am Vormittag niemand zu sehen. „Seit Mittwoch bewachen wir das Haus 24 Stunden am Tag“, erklärt er. Bei seinen Kontrollgängen rund um das Hochhaus sowie innerhalb des Gebäudes sei ihm bisher nichts Unübliches aufgefallen. Der Sicherheitsdienst würde jedoch trotzdem noch einige Wochen bleiben und nach dem Rechten sehen. Tag und Nacht. Zu Groß scheint die Angst vor einem erneuten Brand.

Die Umgebung rund um das Gebäude zeugt jedenfalls nicht von ruhigen Nächten. An der Hauswand und neben den Bänken stehen die erwähnten Flaschen und Medikamentenverpackungen. Darunter auch Pregabalin neuraxpharm. Die Tabletten sollen bei Epilepsie und Angststörungen helfen, jedoch kommen sie auch oft in der Drogenszene zum Einsatz. Die Hinterlassenschaften liegen direkt am Gehweg. Nebenan befindet sich die Kita Klabautermann.

Direkt neben der Parkbank am Gehweg liegen die Hinterlassenschaften einer Partynacht. Darunter auch Tabletten, die des Öfteren als Drogen missbraucht werden. Quelle: Christian Rödel

Ermittlungen: Wie kam es zu den Bränden?

Im hinteren Teil des weithin sichtbaren Hochhauses beseitigen gerade zwei Mitarbeiter einer Handwerksfirma aus dem Stralsunder Umland die Spuren des Brandes im Müllschacht. Kein leichtes Vorhaben, denn alles ist voller Ruß. Mit einem Hochdruckreiniger sollen die Wände abgespült werden, erst dann werde der tatsächliche Schaden zum Vorschein kommen, sagt der Mitarbeiter. Vor dem Hintereingang türmen sich die völlig verbrannten Gegenstände – darunter eine geschmolzene Mülltonne, Metallstäbe und Bretter.

Der Handwerker Andreas Neumeister beseitigt zusammen mit seinem Kollegen die Überreste des Brandes vom Dienstag – darunter die geschmolzene Bio-Mülltonne. Quelle: Christian Rödel

Das Haus gehört der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft. Geschäftsführer Hendrik Lastovka möchte sich zur Situation jedoch nicht äußern. Zudem wurden die zwei OZ-Mitarbeiter vom Chef des Sicherheitsdienstes aufgefordert, das Gebäude zu verlassen.

Dennoch interessiert uns die Frage: Wie kam es zum Brand? Vor Ort kursiert das Gerücht, dass jemand Spiritus verkippt und angezündet haben könnte. „Diesen Vorfall können wir nicht bestätigen, dazu haben wir keine Feststellung“, äußert sich Jennifer Fischer von der Polizeiinspektion Stralsund zu besagtem Gerücht. Ein technischer Defekt konnte zumindest definitiv ausgeschlossen werden. „Es konnten keine weiteren Ursachen eindeutig festgestellt werden“, bestätigt Fischer. Die Polizei ermittelt daher wegen fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung.

„Ich möchte hier nicht weg“

Im Haus befindet sich neben dem Eingang auch ein Waschsalon. Er gehört Elke Koch-Framke. Gerade bügelt sie T-Shirts. „Ich bin bin schon seit 25 Jahren hier und möchte nicht weg“, sagt sie entschieden. Zu schön sei es in Knieper Nord. „Es ist wirklich toll hier. Alles was man braucht, ist in der Nähe.“ Die jüngsten Geschehnisse machen ihr doch schon Sorgen.

Für Elke Koch-Framke war es ein ganz normaler Tag in ihrem Waschsalon, als das Feuer ausbrach – Was allerdings bleibt ist ein mulmiges Gefühl. Quelle: Christian Rödel

In den vergangenen Jahren habe sich hier einiges verändert, vor allem die Mieterstruktur. „Die Bewohner sind eigentlich größtenteils ganz in Ordnung“, findet sie. „Nur wenn Besuch kommt, kann es nachts schon mal lauter werden.“ Trotz Feuer und der ein oder anderen Partynacht würde sie ihr schönes Zuhause hier aber niemals aufgeben, sagt sie der OZ.

Von Barbara Waretzi und Christian Rödel