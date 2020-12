Stralsund

Zwei Pkw sind am Montagmorgen in Stralsund kollidiert. Das Missachtend er Vorfahrt war laut Polizei Ursache für den Unfall, bei dem sich beide Fahrerinnen verletzten und auch ein sechsjähriges Kind zur medizinischen Versorgung in die Klinik gebracht wurden.

Vorfahrtsberechtigten Pkw beim Abbiegen nicht beachtet

Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr an der Kreuzung Rotdornweg/Deviner Weg. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 30-Jährige mit einem Pkw der Marke VW die Greifswalder Chaussee stadtauswärts. An der Kreuzung kam ihr eine 39 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw Skoda entgegen. Für beide Fahrtrichtungen zeigte die Ampelanlage Grün an. Die 39-Jährige wollte nach links in den Rotdornweg einbiegen. Dabei beachtete sie offenbar nicht die geradeausfahrende VW-Fahrerin, die Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rund 10 000 Euro Schaden entstanden

Die beiden Fahrerinnen zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu und wurden ins Krankenhaus gebracht. Auch ein sechsjähriges Kind, das im VW mitfuhr und keine sichtbaren Verletzungen aufwies, kam zur medizinischen Untersuchung in die Klinik. Den beim Unfall an den Fahrzeugen entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro.

