Stralsund: Zweite Mahnwache für gerechtere Renten 

Unter dem Slogan „Gegen Altersarmut und für eine sozialere Gesellschaft“ versammelten sich am Samstagnachmittag etwa 50 Leute zu einer Mahnwache vor dem Stralsunder Rathaus.

Parteihintergrund nicht erwünscht

Es gab nur eine kleine, aber wichtige Einschränkung, die auf den verteilten Handzetteln stand: „Jeder ist willkommen, der seinen parteilichen Hintergrund zu Hause lässt und dem das Thema wichtig ist“. Dieser Hinweis kam nicht von ungefähr, denn bei der ersten Mahnwache „Fridays gegen Altersmarmut“ im Januar hatten sich NPD-Mitglieder unter die Demonstranten gemischt.

Stralsunder: So kann es nicht weitergehen

Als Versammlungsleiterin fungierte wie bei der ersten Mahnwachen-Veranstaltung auch die Stralsunderin Simone Ebert: Die 53-jährige Hansestädterin sagte bei der kurzen Begrüßung: „So kann es nicht weiter gehen – die durchschnittliche Rente beträgt in Deutschland 830 Euro! Wie soll jemand davon in Würde leben können?“ Der europäische Rentendurchschnitt liege bei 70 Prozent des durchschnittlichen Bruttoverdienstes und in Deutschland gerade einmal bei 48 Prozent, und dieser Prozentsatz soll nach dem Willen der Politik noch einmal auf 43 abgesenkt werden.

Extra aus Ribnitz-Damgarten waren Ute (63) und Bodo (64) Tessmann in Stralsund ihren Unmut über ihre geringe Rente zum Ausdruck bringen. „Ich habe genau 46 Arbeitsjahre absolviert und komme nur eine kleine Rente, weil unter anderem die Schichtzuschläge nicht bei der Rente mit einrechnet wurden“, so Bodo Tessmann. Es sei zudem eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, dass Beamte, die nie eine Rentenversicherung eingezahlt haben, so hohe Pensionen bekommen.

Immer gearbeitet und nur 900 Euro Rente?

Der Stralsunder Helge Henschuck (58) arbeitet in der Logistikbranche und hat auf seinem vorläufigen Rentenbescheid gelesen, dass er später nur 900 Euro bekommen wird. „Wo bleibt da die Gleichbehandlung der Arbeiter gegenüber einem Beamten, wie sie im Grundgesetz steht?“ fragte sich der Hansestädter auf dem Alten Markt.

Die nächste Mahnwache wird in drei Wochen vor dem Rathaus stattfinden und dann aber wieder an einem Freitag.

Von Christian Rödel