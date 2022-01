Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt der Kreuzung Tribseer Damm / Carl-Heydemann-Ring werden abgeschlossen. Die Freigabe des Straßenverlaufs zwischen Hauptbahnhof und Alte Richtenberger Straße wird am kommenden Montag vollzogen. Was sich für Autofahrer dann ändert und welche neuen Sperrungen es gibt.