Stralsund am Wochenende: Drachen, Drama und Online-Musik

Stralsund

Was wäre der Herbst ohne ein schönes Drachenfest? Auch in diesem Jahr lädt das SIC-Team dazu wieder ins Strandbad. Von 14 bis 17 Uhr können am Sonnabend große und kleine Gäste Drachen selbst gestalten und steigen lassen. Die schönsten Exemplare werden prämiert.

„ Tribsees’ Zukunft machen“ heißt es am Sonnabend im Trebelstädtchen. Einwohner und Gäste sind aufgefordert, sich mit Energie und Ideen in die Gestaltung des Ortes einzubringen. Dafür werden im Zentrum am Sonnabend zwischen 10 und 16 Uhr Wünsche entgegengenommen, Umfragen auf originelle Weise durchgeführt und ein Stadtrundgang angeboten. Wer mag, kann auch schon am Freitag um 19.30 Uhr im Freilichtkino „Matthiesens Töchter“ schauen. Dafür müssen Stühle und Popcorn selbst mitgebracht werden.

Erster Kapellmeister gibt seinen Einstand

Musikfreunde können sich am Sonnabend gleich auf drei Termine freuen. Werke von Prokofjew, Schubert und Haydn stehen beim Philharmonischen Konzert um 19.30 Uhr am Theater Vorpommern im Mittelpunkt. Am Dirigentenpult gibt Kiril Stankow als Erster Kapellmeister seinen Einstand.

Wer es moderner mag, ist in der Kulturkirche St. Jakobi richtig. Der Sänger, Komponist und Texter von Stern Meissen, heute bekannt unter seinem Künstlernamen Falkenberg, präsentiert Musik seines Albums „Im leisen Verschwinden der Landschaft“. Los geht es um 20 Uhr.

Azubis organisieren Streaming-Konzert

Und wer nicht das Haus verlassen möchte, kann lokalen Nachwuchsbands wie „ Martha Friedberg“ und „Quint and the sharks“ online beim Auftritt zusehen. Die Veranstaltung „Krach anner Küste! – Trainees at work“ wird von Azubis aus der Branche organisiert und findet auf Initiative der Stralsunder Sound Projekt Veranstaltungstechnik GmbH, der Störtebeker Braumanufaktur und des Theater Vorpommern sowie des Rostocker MAU-Clubs statt. Ab 19 Uhr kann der Livestream über den Youtube-Kanal des MAU-Club sowie über die Facebook-Seite von Sound Projekt abgerufen werden.

Am Sonntag steht im Theater Vorpommern Georg Büchners „Woyzeck“ auf dem Programm. Es ist eines der meistgespielten und einflussreichsten Dramen der deutschen Literatur. Das Stück übers Schicksal des einfachen Mannes Woyzeck, der von seinen Vorgesetzten gequält, von seiner Frau Marie betrogen und in seiner Ausweglosigkeit zum Mörder wird, beginnt um 18 Uhr.

Von Kai Lachmann