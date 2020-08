Stralsund am Wochenende: Töpfermarkt auf dem Alten Markt

Stralsund

Nun steht es fest. Der 12. Stralsunder Töpfermarkt wird stattfinden. Dazu wird vom 14. bis 16. August auf den Alten Markt eingeladen.

Viel musste im Vorfeld neu durchdacht, organisiert und vorbereitet werden. Doch nun ist die Freude bei allen Organisatoren und Töpfereien umso größer.

40 Werkstätten und Ateliers zeigen ihre Kunst

Neu wird die Anordnung der Stände sein, aber das Angebot an schöner, ansprechender und hochwertiger Keramik wird auch in diesem Jahr nicht nur die Herzen ausgewiesener Keramik-Freunde höher schlagen lassen.

In diesem Jahr können 40 Keramik-Werkstätten und Ateliers drei Tage lang ihre Arbeiten an Ständen präsentieren. Dazu zählt auch die „fußbetriebene Töpferscheibe“ der „Töpferei - Tunsch“. Neben dieser schönen und praktischen Gebrauchskeramik erwartet die Besucher ein breites Sortiment an Gartenkeramik, Teetassen, mit entsprechenden Untersetzern oder kunstvoller Fayence-Keramik.

Individuelle Geschenke

Liebhaber individueller, maritimer Keramik werden auf dem Stralsunder Töpfermarkt ebenso fündig werden, wie die Freunde von getöpferten Schmuckkreationen oder Tonarbeiten in Raku-Technik. Ungarische Okarinas mit vorbereiteten Notenblättern, bieten sich als kleiner Einstieg in die Welt der „Ton-Kreationen“ an.

Der Stralsunder Töpfermarkt ist am Freitag, den 14. August, sowie am Samstag von 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag von 11.30 bis 17 Uhr geöffnet.

