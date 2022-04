Stralsund

An diesem Wochenende ist besonders am Theater in Stralsund viel los. Ein wichtige Premiere muss krankheitsbedingt jedoch abgesagt werden. Dafür wird ein beliebtes Ballettstück erneut gespielt.

Viel Theater am Wochenende

Das Schauspiel „Rand“ von Miroslava Svolikova wird am Freitag ab 20 Uhr in der Kulturkirche St. Jakobi gezeigt. Die österreichische Autorin entfacht in ihrem Stück ein tragikomisches Feuerwerk voller gesellschaftsphilosophischer Anspielungen und Versatzstücken aus Mythologie, Pop-Kultur und Science-Fiction. Wo ist die Mitte der Gesellschaft? Wo ihr Rand? Fragen, die sich durch weltweite soziale Verwerfungen immer gnadenloser stellen. Wer am Rand lebt, muss sich abstrampeln, um nicht abzurutschen.

„Othello“ statt Schauspiel-Premiere von „Vögel“

Die Premiere des Schauspiels „Vögel“ von Wajdi Mouawad am Sonnabendabend muss leider krankheitsbedingt entfallen. Als Ersatz spielt das Theater eine Vorstellung des Balletts „Othello“ von Ralf Dörnen frei nach William Shakespeare um 19.30 Uhr im Großen Haus. Bereits gekaufte Eintrittskarten können an der Theaterkasse zurückgegeben oder umgetauscht werden.

Kammerkonzert im Rathaus

Weitere Theater-Veranstaltungen sind unter anderem das „6. Kammerkonzert“ im Stralsunder Rathaus am Sonnabend ab 18 Uhr. Das Konzert findet anlässlich des 400. Geburtstags der Greifswalder Barockdichterin Sibylla Schwarz statt. Vorgetragen werden Werke von Johann Sebastian Bach und eben von Sibylla Schwarz.

Theaterfrühstück und Marionettenspiel am Sonntag

Am Sonntag gibt es zudem ab 11 Uhr ein Theaterfrühstück am Stralsunder Theater. Ballettdramaturgin Barbara Buck und Tänzer*innen des Balletts Vorpommern werden dort Rede und Antwort stehen. Am Sonntagabend ab 18 Uhr zeigt die „Seebühne Hiddensee“ im Stralsunder Theater zudem das Marionettenspiel „Faust“ nach Johann Wolfgang von Goethe.

Krimilesung im Ozeaneum

Der Autor Burkhard Wetekam liest am Sonntag, dem 24. April, gegen 16 Uhr im Ozeaneum Stralsund aus seinem Krimi „Haifische am Strelasund“. Statt Urlaub erwartet Privatdetektiv Tom Brauer in Stralsund ein Kleinkrieg um Fischbrötchenkutter. Doch was klein beginnt, wird plötzlich ganz groß. Der Fall bekommt eine politische Dimension. Plötzlich geht es um den Bau einer Gaspipeline durch den Greifswalder Bodden bis ins ferne Russland. Der Autor Burkhard Wetekam aus dem Ruhrgebiet erkundet oft und gern die Ostseeküste zwischen Lübeck und Usedom. Im Hinstorff Verlag sind bislang vier Krimis rund um Privatermittler Tom Brauer erschienen. Die Platzzahl im Ozeaneum ist begrenzt. Statt eines Eintrittsgeldes bittet der Autor um Spenden zugunsten der Kriegsopfer in der Ukraine.

Diese Clubs haben auf

Wer tanzen gehen mag, für den gibt es am Wochenende auch zahlreiche Angebote. So legen am Freitagabend die Stralsunder DJ E.T.E und DJ Drewsue im Club Anker/Werkstatt unter anderem Hip-Hop und Deutschrap auf. Unterstützt werden sie von DJ Deevoe (The Cratez / 187 Straßenbande). Am Sonnabend gibt es im Club an der Fährbrücke unter dem Motto „Werke Mania“ dann alles von „Oldschool Bratze bis Goa“. Getanzt werden kann auch im T1. Das Miura-Team bespielt den Altstadt-Club mit seiner legendären „Dorfbums“-Party. Für Musik sorgt DJ Pair Glasses.

Von kst