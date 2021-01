Stralsund braucht dringend mehr Schwimmhallen-Zeiten

Stralsund

In der Hansestadt Stralsund fehlen schon jetzt 34 Stunden an Schwimmzeiten pro Woche. Das ergab eine Umfrage des Stadtsportbundes bei 61 Vereinen. Nicht organisierte Freizeitsportler und Schulen sind da noch gar nicht dabei. Und dennoch ist das Sportbad im Hansedom bis auf die letzte Minute ausgereizt.

An neue Projekte, wie Schwimmlern-Camps in den Ferien, ist vorerst gar nicht zu denken. Auch das Schwimmen für Otto Normalverbraucher, der nur mal ein paar Runden im 25-Meter-Becken drehen will, kann nicht ausgeweitet werden. Und deshalb wurde in Fraktionen und Ausschüssen immer wieder die Forderung nach einer zweiten Schwimmhalle laut.

2017 wurde Vertrag mit Hansedom noch mal verlängert Die Hansestadt ist nur Mieter der Schwimmhalle. 1,5 Millionen Euro fließen jährlich aus dem Stadtsäckl in die Hansedom Stralsund GmbH. Hauptkostenfaktor für die Stadtverwaltung sind die Unterhaltskosten für das Sportbad. Nur ein kleiner Teil wird aus den Einnahmen für Eintrittsgelder abgedeckt. Mit dem Mietvertrag wird gesichert, dass der Schwimmunterricht der Schulen und das Training der Vereine stattfinden können. Die große Summe, die seit Hansedom-Eröffnung 1997 im Schwimmbecken am Grünhufer Bogen versinkt, war für die Bürgerschaftsfraktion der Grünen bereits 2015 Anlass, den Bau einer eigenen Halle ins Auge zu fassen. Die CDU/FDP-Fraktion formulierte dann einen konkreten Auftrag an die Verwaltung, einen Neubau zu prüfen. Ergebnis war eine Machbarkeitsstudie, die drei Varianten durchspielte. Als mögliche Standorte wurden das Stadion Kupfermühle oder der Platz dem neben Strelapark diskutiert. Und es hieß in einer Sportausschuss-Sitzung im Februar 2016, dass die Finanzierung einer neuen Halle in Stralsund mit dem Geld möglich ist, das derzeit der Hanse-Dom bekommt. Im Mai 2017 hat sich die Stadt schließlich mit dem Hansedom geeinigt, Sanierungen wurden vereinbart. 1000 Schwimmer sind in Stralsunder Vereinen organisiert. Damit rangiert dieser Wassersport auf Platz 3 der beliebtesten Sportarten. Drei große Vereine bilden junge Schwimmer aus: die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG), der Pommersche Sportverein (PSV) und der Verein „sport live“. iso

Neu und modern, soll sie sein. Denn wie es mit dem in die Jahre gekommenen Hansedom weitergeht, ist offen. Im Pressegespräch mit der OZ ging Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) allerdings schon davon aus, dass das ganze Areal saniert und modernisiert und bei der Gelegenheit auch gleich vergrößert wird. Das dürfte sowohl im Interesse der Stadt als auch des Spaßbad-Betreibers sein. Die Freizeiteinrichtung am Grünhufer Bogen ist immerhin schon im Dezember 1997 eröffnet worden.

Reicht der jetzige Bedarf für eine neue Halle?

Doch wie Sonja Gelinek, im Stralsunder Rathaus Amtsleiterin für Schule und Sport, in einer öffentlichen Video-Debatte der Grünen am Montagabend betonte, reichen 34 Stunden nicht, um einen neue Halle zu bauen, geschweige denn auszulasten. „Deshalb setzen wir im Moment lieber auf Schwimmlern-Becken in neuen Sporthallen. Dort könnte man das Anfängerschwimmen für Kitas und Grundschulen ebenso durchführen wie den Reha-Sport und könnte so den Hansedom entlasten.“ Ein erstes Becken dieser Art soll in der neuen Sporthalle am Schulzentrum „Am Sund“ entstehen. Es ist 10 mal 12 Meter groß, 1,30 Meter tief, so der Plan.

Lernbecken gut, aber Stralsund braucht mehr

Schwimmlernkurse könnten künftig im geplanten Lernbecken der neuen Sporthalle im Schulzentrum „Am Sund“ stattfinden. Quelle: OZ

Die Stralsunder Vereine könnten das mit der Auslastung einer neuen Schwimmhalle langfristig anders sehen. Ruderclub, SV Medizin mit dem Rehasport, Taucher und SSV 07 hatten in der Sportbund-Umfrage ebenso Mehrbedarf angemeldet wie „sport live“, der sich übrigens auch für alle Ferienzeiten interessiert und im Moment stark wächst. Die großen Stralsunder Schwimmvereine PSV und DLRG bleiben erst mal bei ihrer jetzigen Kapazität, weil für mehr die Zahl der Übungsleiter nicht ausreiche. Doch man brauche mehr Zeiten für Wettkämpfe, betonten die Vereinsvertreter in der Runde.

DLRG-Ortsgruppen-Chef Ulf Schwarzer fand kurzfristig die Idee mit dem Lernbecken gut. „Doch für den regulären Schwimmunterricht in den 3. und 4. Klassen sollten wir schon im Hansedom bleiben.“

Was wird aus dem Hansedom ?

Der Hansedom in Stralsund wurde im Dezember 1997 eingeweiht. Quelle: OZ

Doch was wird aus dem Sportbad im Hansedom, wenn 2028 der Vertrag zwischen Hansestadt und Betreiber ausläuft? Schon um die letzte Vertragsverlängerung wurde zäh gerungen (die OZ berichtete), weshalb schon 2016/17 eine eigenen, kommunale Schwimmhalle gefordert wurde. Die Stadt wird auch künftig wieder vor der Frage stehen: Was ist rentabler, einmieten oder selber bauen? „Dabei muss man nicht nur die reine Investition betrachten, sondern auch das wirtschaftliche Betreiben einer solchen Einrichtung“, gab Sonja Gelinek zu bedenken. Sportausschuss-Vorsitzender Richard Kinder von den Grünen regte deshalb an, rechtzeitig eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. „Wir dürfen nicht zu lange warten. Sonst ist das ja auch schon eine Entscheidung...“

130 Mitarbeiter in Sport- und Spaßbad

130 Mitarbeiter sind im Hansedom beschäftigt, da habe die Stadt auch eine Verantwortung, so Maik Hofmann. Der Stralsunder Sportbundchef plädierte deshalb für einen Ausbau des Sportbads. „Nimmt man den Bereich von Sprungturm und Becken, kommt man schon fast auf 50 Meter.“ Auch Ulf Schwarzer sprach von sechs bis acht Bahnen über 50 Meter, die man bräuchte. 1,90 bis 2 Meter tief und teilbar. „Auch an Räume für Gerätschaften muss gedacht werden.“ PSV-Chef Stefan Faulenbach konnte sich mit dem Ausbau des Hansedoms ebenfalls anfreunden. Doch vielleicht könnte man den Platz hinter dem Hansedom auch für ein beheizbares 8-Bahnen-Außenbecken nutzen?

Beheizbares Außenbecken am Hansedom ?

Auch darüber habe man schon nachgedacht, so Sportamtsleiterin Gelinek. Doch konkret sei da noch nichts. Grünen-Fraktionschef Jürgen Suhr wollte wissen, was die Stadt denn nun vorhabe. „Der erste Schritt ist die Fortschreibung der Sportstätten-Entwicklungsplanung. Und die wird im nächsten Sportausschuss diskutiert“, so Sonja Gelinek. Sie betonte, dass man die Zeitschiene vor Augen habe und rechtzeitig auf die Ära nach 2028 schaue.

Nachbarn in Bergen bauen neu

Eine kleine Anregung dazu hatten die Grünen für die Video-Schalte auch gleich vorbereitet, denn Rainer Starke aus dem Rathaus Bergen stellte den Schwimmhallen-Neubau für die Stadt Bergen vor. Knapp zehn Millionen sollen dort für 25-Meter-Becken (5 Bahnen, 1,80 Meter tief), Schwimm-Lernbereich, kleine Sauna und Kiosk investiert werden (die OZ berichtete). Betreiber könnte eine kommunale Gesellschaft sein.

Von Ines Sommer