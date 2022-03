Stralsund

Ein megagroßes Kicker-Porträt am Eingang des Paul-Greifzu-Stadions in Stralsund lässt es erahnen: Der Mann, der hier dem runden Leder hinterher jagt, hat eine Bedeutung für die Stadt. Ohne Zweifel: Bernd Wunderlich ist Stralsunds erfolgreichster Fußballer. Kein anderer spielte in der Nationalmannschaft oder stand im Olympia-Aufgebot. Sein 65. Geburtstag vor einigen Tagen ist für die OZ Anlass, gemeinsam mit Bernd Wunderlich einen Blick zurückzuwerfen.

Mit 10 erst Fußballer geworden

Vorwärts Stralsund mit Bernd Wunderlich. Quelle: Ines Sommer

Die besten Jahre erlebte Bernd Wunderlich in einer Zeit, als der Stralsunder Fußball noch nicht in die Bedeutungslosigkeit abgestürzt war. 1969 startete er im Nachwuchs bei Vorwärts Stralsund durch. 176 Tore schoss er in seiner ersten Saison, dabei hatte er erst mit 10 angefangen, Fußball zu spielen, also ohne Frühförderung in der Kinder- und Jugendsportschule. Trotzdem wurde der Blondschopf im Nachwuchs-Team mehrfach Armeemeister.

Schnell hatte er es in die Männermannschaft von Vorwärts geschafft, absolvierte nebenbei seinen Wehrdienst – mit Grundausbildung auf dem Dänholm und Fußballspielen. Schließlich wurde man bei Vorwärts Frankfurt/Oder auf Bernd Wunderlich aufmerksam. Er half zwar dort gerne aus, wollte aber in Stralsund bleiben. „Da wurde ich – gerade mal Obermeister – in Uniform zu Armeegeneral Keßler zitiert. Und der machte per Befehl klar: Ich habe in Frankfurt/Oder zu spielen.“

Europapokal gegen Werder Bremen

Damals haderte er sehr mit dieser Ansage. „Aber was dann folgte, waren die erfolgreichsten Fußballerjahre“, gibt er zu und ist froh, dass er die erleben durfte. Denn mit Vorwärts Frankfurt/Oder spielte ,Wunder’ nicht nur DDR-Oberliga. „Wir haben im Europa-Pokal 1982 gegen Werder Bremen gespielt. Hinspiel 1:3 verloren. Rückspiel zu Hause 2:0 gewonnen, da waren wir raus. Und auch wenn bei einem Sieg ein Trabi versprochen war, trotz toller Leistung bekamen wir am Ende nichts. Aber mir hat das Spiel eine Einladung zur Olympia-Auswahl eingebracht“, ist der heute 65-Jährige stolz. Und da die Großeltern im Westen inzwischen gestorben waren, ließ man ihn zum Reisekader aufrücken.

1984: Wir waren am Boden zerstört

Die Olympia-Auswahl war damals identisch mit dem Nationalteam. Bernd Wunderlich machte im DDR-Dress in den folgenden zwei Jahren zahlreiche Spiele. „Holland, Syrien, Irak, England – wir waren nur unterwegs. Ich bin manchmal morgens im Hotelbett wach geworden und musste erst mal überlegen, wo ich bin.“ In der Heimat wurde er derweil bei der Umfrage zum DDR-Fußballer des Jahres auf Platz 9 gewählt.

Sommer 1984. Die Trainingsanzüge und Kluften waren schon für jeden Nationalkicker maßgeschneidert worden. „Ich hab mich riesig auf Olympia in Los Angeles gefreut. Und dann sagt der Ostblock die Spiele ab. Wir waren am Boden zerstört.“ Die DDR-Führung wollte mit dem Titel „Verdienter Sportler des Volkes“ trösten...

Vorwärts-Chef in Stralsund zeigte kalte Schulter

Bis zum Sommer 1986 lief es bei Vorwärts in Frankfurt weiter wie am Schnürchen, dann fällt Bernd Wunderlich, den in der Mannschaft alle nur Speedy nennen, weil er ungeheuer schnell rennt, in Ungnade. Ihm wird vorgeworfen, im Europa-Pokal-Spiel gegen Eindhoven erheblichen Anteil am dritten Gegentreffer, der fürs Ausscheiden sorgte, gehabt zu haben. 101 von 102 möglichen Spielen hatte er bis dahin für Frankfurt gemacht. „Die haben mich eiskalt ein Jahr gesperrt. Und der damalige Chef von Vorwärts Stralsund, Werner Möller, wollte mich nicht zurück haben. Keine Ahnung, was da abgelaufen ist, aber ich, verheiratet und damals Vater von zwei Kindern, war plötzlich arbeitslos.“

Was wünscht Bernd Wunderlich dem Stralsunder Fußball? Bernd Wunderlich, 1957 in Stralsund geboren, hat mit 10 Jahren bei Vorwärts Stralsund angefangen mit Fußballspielen. 210 Spiele machte er in der Männermannschaft des Vereins und schoss dabei 60 Tore. Bernd Stange, Chef der DDR-Nationalmannschaft, war für Bernd Wunderlich der damals beste Trainer. In Frankfurt/Oder spielte er vier Jahre und bestritt dort 101 von möglichen 102 Pflichtspielen, unter anderem im Pokal gegen Werder Bremen und Eindhoven, beide Male schied man trotz Siegen zu Hause aus. Auch nach seinem 65. Geburtstag hält sich der Stralsunder fit und läuft bzw. geht jeden Tag 15 Kilometer. Was wünscht er dem Stralsunder Fußball heute? „Man braucht Einstellung, Ehrgeiz und Liebe zum Fußball, da ist Disziplin gefragt, wenn man was erreichen will. Davon sind wir weit entfernt, wir spielen so unterklassig, sind quasi am Boden. Es fehlt an Kontinuität. Festhalten an Posten bringt da nichts. Ganz ehrlich. Ich sehe da kein Licht am Ende des Tunnels.“ iso

Aufgefangen beim KKW in Greifswald

Aufgefangen wurde er von der Mannschaft des KKW in Greifswald. Er trainierte mit, spielte nach seiner Sperre ab 1987 dort und brachte es mit der Truppe immerhin zum Tabellenführer in der DDR-Liga. Innere Genugtuung: Sein erstes Spiel gegen Vorwärts F/O, ein Freundschaftsvergleich, gewann die KKW-Elf mit 5:0. Auf den Superfußballer Bernd Wunderlich waren inzwischen auch andere aufmerksam geworden. „Mehrfach hielt ein schwarzer Tschaika vor dem Vereinshaus: Hansa, dem Team drohte der Abstieg aus der Oberliga, wollte mich haben. Ich wollte aber nicht. Diesmal kam ein Bonze von der SED-Bezirksleitung und sagte: Entweder du gehst zu Hansa – oder du spielst nie wieder Fußball.“

Bei Hansa Rostock zum Retter aufgestiegen

Arme-Uniform aus Vorwärts-Zeiten und Trainingsanzug der DDR-Nationalmannschaft: Bernd Wunderlich hat alles aufgehoben. Quelle: Ines Sommer

So wurde der Stralsunder 1988 ein Teamkollege von Rainer Jarohs, Juri Schlünz und Heiko Merz. Und man darf wohl sagen, dass mit Bernd Wunderlich der Abstieg verhindert wurde, sechs Punkte hatte das Team aufgeholt. „Im Jahr drauf wurden wir sogar Vierter und spielten Europa-Pokal“, sagt der Mann, der 1989 zum KKW nach Greifswald zurückging. Der damalige Leiter des Sportamtes Hans Eckert war es dann, der den Stralsunder 1990 in seine Heimat zurückholte. Bernd Wunderlich spielte erst für Motor Stralsund, dann für den neu gegründeten FC Pommern.

Als er mit fast 40 aufhörte, machte er den Trainerschein und betreute die unterschiedlichsten Teams – von Neubrandenburg über Prohn, Waren, Rostocker FC bis hin zum FCP in Stralsund. Nebenbei wird für das Oldie-Team der DDR-Nationalmannschaft oder andere Traditionsteams gespielt, Wunderlich ist zudem Mitglied im Klub der deutschen Nationalspieler. Seine Brötchen verdient er sich im Sportamt, denn seit Anfang der 90er ist er dort fürs Paul-Greifzu-Stadion verantwortlich, sein „Baby“, das er fleißig und mit Hingabe umsorgt. Von Rente will der dreifache Vater und zweifache Opa noch nix wissen.

Während Bernd Wunderlich zu Hause in Schmedshagen in seinem Traditionszimmer Pokale, signierte Fußbälle, Urkunden, Fotos und Zeitungsausschnitte (in einer Collage liebevoll zusammengestellt von seiner Frau Gudrun) zeigt und sogar noch alle Kluften präsentieren kann, sagt er: „Ich habe viel erreicht, und ich würde alles wieder so machen. Übrigens: Auch wenn ich der erfolgreichste Fußballer bin, der beste Stralsunder ist in meinen Augen Dieter Schöning.“ Und etwas nachdenklich schiebt er hinterher: „Nur zwei Wünsche haben sich nicht erfüllt: Ich wollte einmal mit Vorwärts Stralsund in der Oberliga spielen. Und ich wäre auch gern Trainer von Vorwärts geworden...“

Sommer 1988: Freude bei den FC Hansa Spielern Axel Kruse, Jens Wahl und Bernd Wunderlich (v.l.). Die Kogge schafft schließlich den Klassenerhalt. Quelle: Schulz

Von Ines Sommer