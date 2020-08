Stralsund

Gemeinsam mit Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) eröffnete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Freitagnachmittag den Stralsunder Makerport in der ehemaligen, inzwischen denkmalgeschützte Stadtwaage. Der Makerport als „Inkubator“ für regionale Start-up-Unternehmen ist ein Anlaufpunkt für junge Unternehmensgründer, die sich mit einer Geschäftsidee selbstständig machen wollen und dabei Unterstützung brauchen.

Erste Unternehmen stellten sich vor

Zu den ersten drei Unternehmen, die sich gestern vorstellten, gehörten der 21-jährige HOST-Student William Will mit seiner Firma „Soldex“ für 3-D-Lösungen, Richard Kluth (25) mit seiner Unternehmung „HealVR“ , die eien Behandlung von Krankheiten mittels virtueller Realitäten unterstützt, sowie John Flemming mit seiner Agentur für Agrar-Preisprognosen, die für speziell für Landwirte diverse Marktentwicklungen analysiert.

Außerdem soll es eine IT-Sprechstunde für Lehrer geben, um das Know-how weiterzugeben, betonte Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU). „Wir haben viele kreative Köpfe im Land, vor allem in kleinen Unternehmen, die brauchen unsere Unterstützung“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) bei ihrem Besuch. Besonders beeindruckt war die Landespolitikerin von der 14-Jährigen Mara Gulden, die ihr erklärte und zeigte, was sie im Fach Robotik gelernt hat, zum Beispiel das Programmieren einer Ampel oder die Entwicklung eines Feinstaubsensors, mit dem sie in der Wasserstraße, direkt vor der Tür des Makerports, Messungen vornehmen kann.

Von OZ