Stralsund erwartet bisher größtes Kreuzfahrtschiff: Hier können Sie den Anlauf beobachten

Stralsund

Große Schiffe, große Häfen – das liegt, so liest man’s in diversen Fahrplänen, anscheinend im Trend. Aber es gibt auch gegenteilige Entwicklungen. Wie es Expeditionskreuzfahrtschiffe seit langem vormachen: kleinere bis mittlere Schiffe mit deutlich weniger Passagieren und bisher wenig oder gar nicht bekannten Häfen.

Während seiner kleinen Ostsee-Rundreise vom 14. bis 19. Oktober läuft das bekannte Expeditionskreuzfahrtschiff MS „Hamburg“ am 16. Oktober von Bornholm kommend die Hansestadt mit ihrer landschaftlich schönen Zufahrt zwischen Rügen und vorpommerschem Festland an. Das 1997 als „Columbus“ für Hapag-Lloyd in Wismar gebaute Schiff ist mit einer Bruttoraumzahl von 15 067, einer Länge von 144 Metern und 5,5 Meter Tiefgang der größte Kreuzfahrer, der je Stralsund angelaufen hat. Eine Premiere also und dazu ein Erstanlauf.

Aussichtsreiche Fahrt durch den Sund

Die Fahrt von der offenen Ostsee durch Greifswalder Bodden und Strelasund in die Hansestadt dauert vier Stunden länger und kostet entsprechend mehr als ein kurzer Anlauf von Mukran auf Rügen. Natürlich kann es bei einer Sundpassage windbedingte Probleme (Wasserstandsschwankungen, zu starker Seitenwind) geben, aber allein diese aussichtsreiche Fahrt lohnt sich. Das haben immer wieder Kapitäne und Gäste bestätigt. Dafür wurde schon eine Weile die Werbetrommel gerührt. Das heißt im Klartext, die Reedereien und Veranstalter mussten entsprechend umworben werden. Corona hat einige Bemühungen zunichtegemacht, zum Beispiel den Besuch der „Seaventure“ (Ex-MS „Bremen“).

Ob sich nach dem „Hamburg“-Besuch ein Sogeffekt einstellt und weitere Reedereien sowie Veranstalter die Hansestadt in ihre Planungen einbeziehen? Dazu müssten die Konditionen stimmen und die jeweiligen Schiffsabmessungen zu den Hafenbedingungen passen. Stralsund könnte als dritter Kreuzfahrthafen im Land – neben Wismar und Rostock – verstärkt in den Fokus der Fahrplangestalter gerückt werden. Zu bieten hat die Stadt genug. Und der Weg vom Liegeplatz ins Zentrum ist nicht weit.

Motto der Ostsee-Rundreise: „Das Gute liegt so nahe“

Neben Flusskreuzfahrtschiffen kann Stralsund als einziger Hafen in der Region auch mit Hochseekreuzfahrtschiffen punkten. Die Unesco-Welterbe-Partnerstadt Wismar macht das schon längst vor und kann bereits mit einem Dutzend Hochsee-Kreuzfahrtschiffen pro Jahr punkten. Investiert wird mit Landes- und EU-Mitteln daher auch in eine neue Kreuzfahrt-Pier. In Stralsund würde sich der Frankenhafen mit einer passenden Infrastruktur anbieten.

Die Nord-Ostsee-Reisen der „Hamburg“ stehen unter dem bezeichnenden Motto „Das Gute liegt so nahe“. Gestartet wird in Kiel. Weiter geht es zu Bornholms Inselhauptstadt Rönne, von Stralsund nach Travemünde, durch den Nord-Ostsee-Kanal auf Reede vor der Insel Helgoland und die Route endet in Hamburg. Diese kleineren, aber reizvollen Destinationen wecken das Interesse vor allem bei Gästen, die alles andere schon kennen und keinen Massenbetrieb mögen.

MS „Hamburg“ hat Unfall gut überstanden

Am Sonnabend um 8 Uhr wird das Schiff im Südhafen anlegen und um 18 Uhr wieder auslaufen. Dieser Zeitplan wurde auch durch einen Unfall in Hamburg vor ein paar Tagen nicht durcheinandergewürfelt. Das Schiff rammte dort eine Kaimauer, bekam aber nur ein paar Schrammen ab.

Die Manöver in Stralsund können vom Westufer des Kleinen Dänholm aus optimal beobachtet und fotografiert werden. Der vorgesehene Liegeplatz 21 ist kein optisches Stralsund-Schmankerl – dort wird normalerweise Schrott verladen. Besichtigt werden kann das Schiff aus Sicherheits- und Corona-Gründen nicht.

Von Peer Schmidt-Walther