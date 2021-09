Stralsund

„Angst der Hellen und Friede der Seelen“ - so ist das Konzert überschrieben, zu dem am Samstag, dem 4. September, um 19.30 Uhr in die Nikolaikirche am Alten Markt eingeladen wird. Es ist ein ganz besonderes Konzert, denn es holt Stralsunder Komponisten und ihre Werke aus der Vergessenheit zurück ins Licht der Öffentlichkeit.

Zwischen Todesangst und Friedenssehnsucht

„Höllenangst und Seelenfrieden – in diesem Spannungsfeld müssen sich die Menschen zur Zeit des 30-jährigen Krieges 1618 bis 1648 befunden haben. Angst vor Zerstörung, Folter und Tod durch das Kriegsgeschehen, vor dadurch bedingter völliger Verarmung und Hunger und noch dazu vor Seuchen, z.B. immer wiederkehrenden Pestepidemien. Vielleicht deshalb wurde in vielen Gedichten dieser Zeit eine große Sehnsucht nach einem besseren Leben im Jenseits zum Ausdruck gebracht.

Wahrer Seelenfrieden konnte nach diesem Verständnis nur dort, im Leben nach dem Tod, erworben werden…“ so Kirchenmusikdirektor (KMD) Matthias Pech, unter dessen Leitung die Aufführung steht. Die Musik stehe „durchweg im Spannungsfeld zwischen Todesangst und Friedenssehnsucht.“

Notenmaterial jahrelang zusammengetragen

Jahrelange Vorbereitungen waren für das Zusammentragen des Notenmaterials und dessen Erschließung nötig. Eigentlich sollte die Musik im Gedenken an den „Stralsunder Frieden“ von 1370 schon im vergangenen Jahr erklingen. Das war wegen der Pandemie nicht möglich.

Nun also kommen die selten oder noch nie gehörten Werke des 17. Jahrhunderts zur Aufführung. Einige der Kompositionen stammen sogar direkt aus der Hansestadt Stralsund und von Amtsvorgängern der heutigen Kantoren. Die Namen der Komponisten – Vierdanck, Rubert, Hoffmann, Fromm, Flitner, Rautenstein und andere – sind größtenteils vergessen, und doch haben sie wunderbare Musik hinterlassen.

„Die Mehrzahl der aufgeführten Werke sind nie gedruckt erschienen, sondern liegen nur in den originalen Handschriften oder in Drucken des 17. Jahrhunderts vor“, merkt Matthias Pech an, der in detektivischer Kleinarbeit die Musik zusammengetragen hat.

Urfassung eines berühmten Kirchenliedes stammt aus Stralsund

Darunter befindet sich auch die Urfassung der Melodie des Kirchenliedes „Lobe den Herren, den mächtigen König“. In Millionen von Gesangbüchern für den kirchlichen und persönlichen Gebrauch steht an diesem Lied der Hinweis auf Stralsund um 1665 als Geburtsort. Die Melodie, die auf den auch in Stralsund tätigen Johann Martin Rubert (1614–1677) zurückgeht, gehört heute in Korea und Südafrika, in Australien und Amerika ebenso wie im katholischen und evangelischen Europa zum Liedgut der etwa zwei Milliarden Christen weltweit.

„Wir singen am 4. September die Urform dieses weltumspannenden Kirchenliedes, die in Stralsund entstanden ist“, erwähnt nicht ohne Stolz der Mann, der in den vergangenen Jahren in Bibliotheken bis hin zur Staatsbibliothek Berlin gesucht, geforscht und gefunden hat.

Viele halfen bei der Suche

„Die Sachen liegen in Archiven in Greifswald, Stralsund, Gotha, Wolfenbüttel, Hannover und anderswo,“ erzählt der Kantor von St. Nikolai. Allein dieser Tatbestand mache die Aufführung sehr besonders. „Allerdings verdanke ich wichtige Hinweise, auch auf Lebensläufe der Komponisten, den Veröffentlichungen von Professor Peter Tenhaef und Professor Burkhardt Köhler“, so der Kirchenmusiker im Gespräch. Dankbar sei er vor allem für die „wertvolle Hilfe bei der Notensuche durch Universitätsmusikdirektor i.R. Ekkehard Ochs sowie Dr. Beate Bugenhagen und Dr. Immanuel Musäus in Greifswald“.

Solisten und Chöre gestalten das Konzert

Die Aufführung wird gestaltet von den Gesangssolisten Amrei Rebekka Beuerle aus Wismar, Sopran, Johannes Wieners aus Rostock, Sopran und Kontrabass, Timo Rösner aus Lüneburg, Tenor, und dem Hamburger Dávid Csizmár, Bass. Dazu musizieren Immanuel Musäus aus Greifswald und Beate Bugenhagen aus Hamburg, beide Zink, Thomas Pietsch und Micaela Storch-Sieben, beide aus Hamburg und an der Violine, Waltraud Gumz aus Berlin, Viola da Gamba, sowie die bekannte Stralsunder Musikerin Friederike Fechner auf dem Violoncello. Begleitet werden die Solisten vom Bach- und Kammerchor an St. Nikolai.

Auch wenn mit „der Hellen“ im Titel die Hölle gemeint sei und die Worte und Töne großenteils mit der Schreckenszeit des 30-jährigen Krieges verbunden seien, kann „uns, die wir mehr als 75 Jahre im Frieden leben dürfen, gerade diese Musik zu Demut und Dankbarkeit bringen“, sagt Pech der OZ.

So lautet der Untertitel auch „Pommersche Musik des 17. Jahrhunderts zu Krieg und Frieden“. Nähere Informationen zu den Verfassern und ihren Werken bietet ein umfangreiches Programmheft, das die Besucher am Eingang erhalten. Informieren können sich die Gäste ebenso über die erfolgreiche Dachsanierung (die OZ berichtete) und über die Spendenaktion, mit deren Erlös die Reparatur der Türme, vor allem des Südturms von St. Nikolai, vorangetrieben werden soll.

Eintrittskarten für das besondere Konzert am 4. September gibt es beim Stralsunder Schmuckhaus Stabenow am Rathaus und im Eingang der Nikolaikirche.

Von Johannes Pilgrim und Ines Sommer