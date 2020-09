Stralsund feiert feuriges Orgel-Festival in drei großen Stadtkirchen

Stralsund

Das hat Stralsund so noch nicht erlebt: Die drei großen Stadtkirchen stellten an einem Abend ihre Königinnen in den Mittelpunkt – heraus kam eine fulminante Nacht der Orgelmusik. Leider verhinderten die Corona-Regeln, dass noch mehr als 200 Karten verkauft werden durften.

Da ging mancher Fan leer aus. Und dennoch wurde es ein spannender, abwechslungsreicher und musikalisch anspruchsvoller Abend, auf den die Stralsunder zu Recht stolz sein können.

Auftakt an der Stellwagen-Orgel in der Marienkirche

Der Abend unter dem Motto „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ zog einen musikalischen Bogen von der Renaissance bis zur Moderne. Den Auftakt machte die Marienkirche mit ihrer großartigen Stellwagen-Orgel. Werke von Wojciech Dlugoraj, Heinrich Schütz, Orlando die Lasso bis hin zu Sebstian Ertel standen hier auf dem Programm. Da der angekündigte Jean-Luc Ho aus Frankreich wegen Corona-Reisesperre nicht einreisen durfte, sprang Professor Klaus Eichhorn ein und beeindruckte die Besucher mit starkem Spiel.

Direkt von der Leipziger Gewandhaus-Orgel kam Michael Schönheit zum Gastspiel nach Stralsund in die Kulturkirche St. Jakobi und interpretierte vor allem Johann Sebastian Bach, unter anderem mit dem Coraltrio, das der Veranstaltung ihren Namen gab: „Was Gott tut, ist wohlgetan“. Bach, da war sich Orgelbauer Kristian Wegscheider zur Einweihung sicher, ist dieser neuen Orgel wie auf den Leib geschrieben.

Bravo-Rufe für den Gast aus Leipzig

Nach 45 Minuten Barock bis Klassik mit Bach, aber auch Kittel, Rinck und Hesse, schallte der Beifall der Zuhörer wie ein nicht enden wollender Platzregen durchs Kirchenschiff. „Bravo“ riefen die brav nach Abstandsregeln sitzenden Besucher. „Das hab ich in Stralsund noch nicht erlebt“, sagte die Stralsunder Kulturamtsleiterin Steffi Behrendt. Klitzekleiner Makel: Es gab Besucher, die sich anderes, gedämpfteres, gemütlicheres Licht gewünscht hätten. Helle Lampen – für die Fotografen ein Segen – lassen den Konzertbesucher eher etwas „erkalten“.

Werke von Moritz Brosig, Alexandre Guilmant, Andreé Fleury, Ekki-Sven Tüür und Joseph Bonnet waren angekündigt. Doch was das Trio hier in die Kirche zauberte, war nicht einfach nur ein Konzert, es war ein atemberaubendes Zusammenspiel. Der angestrahlte Altar, frische Blumen und Kerzen in den Bankreihen gaben dem Erlebnis optisch das I-Tüpfelchen und ließen einen wie in Marien die Seele der Kirche spüren.

Einfach großartig: Truhenorgel gemixt mit Percussion

„Naja, wir kennen uns schon viele Jahre, haben schon mehrmals zusammengearbeitet. Und das funktioniert einfach zwischen uns“, sagt Wieland Möller. Kein Wunder, dass es den 38-Jährigen immer wieder an den Sund zieht: Er ist hier geboren – und kehrte quasi für die Orgelwoche heim. Denn gemeinsam mit Matthias Pech hat er auch am Mittwoch die Besucher des Stummfilms mit musikalischen Improvisationen erfreut.

Still und genießend saßen Petra Oepen und Torsten Klein in der Nikolaikirche. „Wir hatten in unserem Urlaub vor ein paar Tagen durch Zufall von der Orgelnacht gehört, sind eigentlich schon auf Rügen. Aber dafür sind wir heute noch mal nach Stralsund gekommen“, sagt die Kunsthistorikerin aus Köln. Ihr Partner, Maschinenbauer von Beruf, fand nicht nur die Konzerte toll. „Mir gefiel die sanierte Jakobikirche sehr gut, aber auch hier in St. Nikolai sieht man, was Sie hier in der Stadt geschafft haben. Und man sieht, dass die Bauarbeiten weiter gehen. Das finde ich toll.“

Orgelnacht war Höhepunkt einer ganzen Orgel-Festwoche

Eingebettet war diese Orgelnacht in das einwöchige Festprogramm zu Ehren der Orgeleinweihung in der Jakobikirche. Was die Musikliebhaber hier in 13 Top-Veranstaltungen geboten bekamen, war nicht nur ein feuriges Festival, sondern bildete zugleich alle Facetten ab, die eine Orgel zu bieten hat. Und Stralsund hat gleich drei Große davon. Das war keine Provinz-Dudelei, sondern ein Orgel-Erlebnis der Extraklasse. Schade, dass das so wenig Einheimische sahen, denn drei Viertel der Gäste kamen von auswärts, schätzten die Veranstalter.

