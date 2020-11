Stralsund

Mit ihrem dicken Stamm und den zahlreichen nach oben schlängelnden Ästen bot die alte Blutbuche auf dem Kleinen Frankenfriedhof einen imposanten Anblick. Doch auch ein Naturdenkmal ist nicht vor Pilzbefall gefeit. Nach mehreren Rettungsversuchen war klar: Diese Schönheit steht nicht mehr sicher. Damit sie nicht zur Gefahr wird, musste sie gefällt werden. Ende August war es soweit.

Das wirft Fragen auf: Wie ist es um die Naturdenkmäler in Stralsund überhaupt bestellt? Wo sind sie zu finden? Und was zeichnet sie aus?

Nächste Fällung am Küterdamm

Die schlechte Nachricht zuerst: Dass Naturdenkmäler gefällt werden, ist zwar sehr selten, muss aber auch sein. Die nächsten Maßnahmen zeichnen sich bereits ab. Sie werden Bäume treffen, die mehr im Blickfeld und im Bewusstsein der Stralsunder sind als die vergleichsweise versteckte Blutbuche: Gemeint ist der Standort am Küterdamm zwischen den Weißen Brücken und der Friedrich-Engels-Straße.

„Auch wenn die Stämme einen kräftigen Eindruck machen“, sagt Thomas Struwe, der die Abteilung Forsten beim Baumhof-Amt leitet, „hier ist bereits Pilzbefall zu sehen.“ Er zeigt auf eine prächtig gedeihende Kolonie eines Schädlings am Fuß einer mächtigen Esche. „Zudem haben sich erste Hohlräume unter den Wurzeln gebildet“, fügt er an. Beim Blick in die Krone wird zudem klar: Sie ist nur noch teilweise intakt – einiges an Totholz ist zu sehen. „Ein oder zwei Jahre noch“, schätzt Struwe.

Er ist wie sein Kollege Silvio Nagel Baumkontrolleur bei der Stadt Stralsund. Die beiden haben auch die Naturdenkmäler im Blick. „Natürlich versucht man immer, die Bäume so lange es geht zu erhalten“, sagt Nagel. Eine Fällung gehöre aber zum Job dazu und die beiden würden keineswegs leichtfertig oder gar kaltblütig zur Sache gehen. Nicht immer ist Schädlingsbefall der Grund. Manchmal ist der Baum auch einfach an seinem Lebensende angekommen und hält höheren Windstärken nicht mehr stand.

21 Naturdenkmäler in Stralsund

Die Zahl der Naturdenkmäler im städtischen Besitz ist übersichtlich. Rathaussprecher Peter Koslik legt eine Liste mit 21 Einträgen vor. Weitere Naturdenkmäler stehen auf privatem Grund. So auch der älteste Baum Stralsunds: eine über 300 Jahre alte Eibe am Knieperdamm. Naturdenkmäler tragen in der Regel ein gelbes Zeichen mit einem schwarzen Uhu. So auch hier. Bei der Eibe – sie gehört in Deutschland zu den gefährdeten Arten – sind noch weitere Infos angebracht: 2,37 Stammumfang und elf Meter Höhe machen den Baum zum größten seiner Art im Stadtgebiet.

Die Eigentümer sind verpflichtet, sich um Pflege und Unterhalt zu kümmern. Entsprechende Maßnahmen müssen sie selbst bezahlen und der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises melden. Teilweise hat sich der Kreis aber auch schon beteiligt, berichtet Jan Trenkmann. Er leitet beim Landkreis Vorpommern-Rügen den Fachdienst Umwelt. Die Behörde führt ein Kataster und entscheidet, welcher Baum den Status Naturdenkmal erhält und welcher nicht.

„Harmonische, regelmäßig gewachsene und wohlproportionierte Baumgestalt“

Die Bewertungskriterien sind vielfältig. Zum einen spielen nahe liegende Aspekte wie Größe, Stamm- und Kronenumfang eine Rolle. Zum anderen sind beispielsweise Seltenheit (ungewöhnliches Baumalter, seltene Baumart, untypischer Standort), Eigenart (eine besondere Wuchsform wie etwa bei Windflüchtern) und Schönheit ausschlaggebende Punkte.

Unter Schönheit wird eine „harmonische, regelmäßig gewachsene und wohlproportionierte Baumgestalt“ verstanden, eine „Ensemblewirkung mit historischen Gebäuden“, eine „eindrucksvolle Baummaße“ und/oder eine „ausladende Krone“, wie dem Kriterienkatalog zu entnehmen ist. Eine Widmung ist übrigens nicht ausreichend. Beispielsweise kann ein neu gepflanzter Baum, etwa die symbolische Einheits-Eiche, nicht umgehend zum Naturdenkmal werden.

Stralsunds dickster Baum 21 Naturdenkmäler befinden sich zurzeit im Besitz der Stadt Stralsund. Neun davon stehen auf der Wiese am Küterdamm, darunter zwei Eschen, zwei Platanen und eine Sommerlinde, bei denen das Alter auf 160 Jahre geschätzt wird. An der Sundpromenade zählen drei 160 Jahre alte Schwarzpappel-Hybride mit einer Höhe von je 30 Metern dazu. Darunter ist eine mit einen Stammumfang von fast sieben Metern – sie ist vermutlich Stralsunds dickster Baum. Drei weitere Naturdenkmäler sind in der Brunnenaue zu finden – eine 160 Jahre alte Blutbuche (20 Meter Höhe/3,90 Meter Stammumfang), ein 140 Jahre alter Ginkgo (14 m/1,50 m) und eine vor 100 Jahren gepflanzte Einblattesche (20 m/2,20 m). Darüber hinaus sind folgende Bäume Naturdenkmäler: eine 100 Jahre alte Schwarznuss in der Kedingshäger Straße, eine 140 Jahre alte Schwarzerle am Moorteichweg, eine Blaue Atlaszeder von 100 Jahren, eine 70 Jahre alte Lawson Scheinzypresse auf dem Kleinen Frankenfriedhof, eine Pyramideneiche am Platz des Friedens (140 Jahre alt) sowie eine Schwarznuss von 100 Jahren auf dem Knieperfriedhof.

327 Naturdenkmale in Vorpommern-Rügen

Außerhalb von Biosphärenreservat und Nationalparks gibt es aktuell 327 Naturdenkmale im Landkreis Vorpommern-Rügen, sagt Trenkmann. Dazu zählen nicht nur Bäume, „auf Rügen sind auch Findlinge dabei.“ Die Zahl ist stabil. „Neuanträge gibt es etwa ein bis zwei pro Jahr“, berichtet er. Etwa dieselbe Zahl an Bäumen gehe auch jedes Jahr verloren wegen akuter Bruchgefahr.

Vor der eingangs erwähnten Blutbuche wurde zuletzt in Stralsund ein mächtiger Baum an der Sundpromenade gefällt. Nicht weit daneben steht der dickste Baum der Stadt. Allerdings mussten in seiner Krone bereits zahlreiche Äste entfernt und Halterungsseile angebracht werden.

Bürger können – vielleicht – beim Einpflanzen helfen

Mit diesem bedenklichen Aspekt soll dieser Artikel aber nicht enden, sondern mit der anfangs angedeuteten guten Nachricht. Denn ab Dezember werden im Stralsunder Stadtgebiet stolze 5500 neue Bäume gepflanzt werden, beispielsweise im Stadtwald am Moorteich oder im Süden in Richtung Voigdehagen.

Thomas Struwe von der Abteilung Forsten: „Die Flächen werden dafür bereits vorbereitet.“ Gerne dürfen auch Schülern und anderen Einwohnern Stralsunds beim Einpflanzen helfen – wenn Corona es zulässt.

