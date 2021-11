Stralsund

Die Glühweinsaison ist seit dem vergangenen Wochenende am Strelasund oder besser am Knieperteich eröffnet – zumindest im Bürgergarten mit seinem Betreiber Bert Linke.

Bei eher herbstlichen Temperaturen um die zehn Grad plus luden am Samstag Bert Linke und sein Team zum symbolischen Tag der offenen Wintertür mit Kinderpunsch und Glühwein für Erwachsene ein. Einige Gäste nutzten den Tag offenen Tür sogar noch für Tretbootfahrten auf dem Knieperteich aus, wieder andere, in erster Linie Männer, verfolgten das spannende Spiel von Hansa Rostock gegen Regensburg auf einer großen Leinwand im Werkstattbereich des Bürgergartens.

Nachholen, was letztes Jahr ausfiel

„Wir wollen in diesem Jahr nachholen, was wir im vergangenen Jahr ausfallen lassen mussten“ , meinte Bert Linke, der im vergangenen Jahr seinen Bürgergarten in der Adventszeit prächtig illuminierte, um wenigstens etwas vorweihnachtliche optische Stimmung aufkommen zu lassen. Die vor einem Jahr geplanten Adventsveranstaltungen mit dem Bund der katholischen Jugend sollen ab jeweils ab Freitag am zweiten, dritten und vierten Advent im Bürgergarten stattfinden.

Das Programm soll sehr besinnlich ausgestaltet werden – unter anderem Livemusik am Klavier. Das Bürgergartenteam hat die drei Grillhütten übrigens schon zu Glühweinhäuschen umgebaut und natürlich bereits auch mit anheimelnder Beleuchtung dekoriert. Die ersten kleinen und großen Gäste konnten hier schon Sonnabend heiße Getränke mit und ohne Alkohol genießen.

Kinderpunsch für die Lütten

Die drei jungen Hansestädter Fritz (7, ), Hilda (11) und Paul (7) gehörten zu den ersten Gästen am Samstag und ließen sich den leckeren hausgemachten Kinderpunsch schmecken. Mit Blick auf die Entwicklung der steigenden Inzidenzen und der Empfehlung von Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, sämtliche geplante Weihnachtsfeiern ausfallen zu lassen, meint Bert Linke:

„Also wir bieten die Möglichkeit an, private oder betriebliche Weihnachtsfeiern bei uns als Open-Air-Veranstaltung in der Adventszeit durchzuführen – wir stellen alle dafür nötigen Utensilien bereit“. Unter Einhaltung aller Hygieneregeln geht Linke davon aus, dass selbst bei einem Teil-Lockdown diese Events auch bei eventuellen Einschränkungen gestattet sein werden.

Von Christian Rödel