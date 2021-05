Stralsund gratuliert zum Muttertag: Hier gibt’s auch Sonntag noch Blumen

Stralsund

Sonntag ist Muttertag. Eines der beliebtesten Geschenke sind nach wie vor Blumensträuße und Gestecke. Die Meisten haben sich sicher schon überlegt, wie sie ihre Mama oder Oma überraschen. Wer noch auf den letzten Drücker etwas besorgen möchte, ist hier genau richtig: Die OZ gibt einige Tipps, wo Sie am Wochenende noch Blumen bekommen.

Sundflor Sonntag geöffnet

Das Gartencenter bei Sundflor in der Greifswalder Chaussee hat jeden Sonntag geöffnet, so auch am 9. Mai, und zwar von 9 bis 14 Uhr. Wer schon am Samstag vorbeischauen möchte, ist von 9 bis 17 Uhr willkommen. „Wir haben alles da, einzelne Rosen, kleine Sträuße für den schmalen Geldbeutel und große Blumensträuße für die, die es üppig mögen“, sagt eine Mitarbeiterin am Telefon.

Franzburgerin bindet Sonntag Sträuße

Doch auch im Landkreis wird man fündig. Zum Beispiel im Blumenladen von Franzburg. Kati Schukowski hat sowohl am Samstag als auch am Sonntag von 9 bis 12 Uhr für alle Kinder geöffnet, die ihrer liebsten Mutti eine Freude per Blumengruß machen wollen. „Wir erfüllen gern die Wünsche, Hauptsache, es gefällt. Ob weiß, rosa, pink, rot – jeder kann seine Lieblingsfarbe auswählen“, sagt die Franzburgerin, die den Laden seit 2008 betreibt und 2019 noch ihren Meister als Floristin gemacht hat.

Kati Schukowski liefert auch aus

Bei vielen Stammkunden weiß die 49-Jährige natürlich, was sie gern mögen. „Da kann ich den Kindern schon mal einen Tipp geben, ob es eher ein Strauß sein könnte, bunter Blumentopf oder Balkon- und Terrassenpflanzen.“ Auf Wunsch liefert Kati Schukowski die Blumen auch aus. Da führt sie der Weg nicht nur über die Dörfer, sondern auch schon mal bis nach Stralsund.

Am Wochenende hat die Unternehmerin, die mit ihrer Familie über dem Laden wohnt, Orchideen, Rosen, Fresien, Lilien und Gerbera genauso im Angebot wie Geranien für den sonnigen Balkon oder Fuchsien für die halbschattige Gartenseite.

Beatrice Wagner von Blütenweiß und Rosenrot beim Binden von Gestecken. Quelle: Barbara Waretzi

Für viele ist auch „Blume 2000“ im Strelapark ein Anlaufpunkt, hier ist allerdings nur Samstag bis 18 Uhr geöffnet. Ebenso bei Hanabi Blumen – bis spätestens 13 Uhr können die letzten Sträuße zügig noch gekauft werden.

Blumensträuße gehen immer

„Blumensträuße gehen immer. Die machen fast jeder Mama eine Freude“, sagt Beatrice Wagner, Floristin bei Blütenweiß und Rosenrot. Mit 22 Jahren Erfahrung weiß sie ganz genau, welche Blüten Mütterherzen höher schlagen lassen: Zarte Pastelltöne in rosa, weiß und pink.

Wer eine langlebigere Variante haben möchte, könne auf Gestecke und Vasen zurückgreifen. Dazu hätte der kleine Blumenladen in der Mönchstraße eine große Auswahl. Sie seien ein absolutes Highlight gerade für den bevorstehenden Feiertag. Sonnabends bieten sie bis 14:00 Uhr ihre kleinen Kreationen an.

„Ich schenke meiner Mutter auch einen riesen Straus. Leider wohnt sie weit weg, deshalb habe ich eine Floristin in der Nähe beauftragt, damit sie schön frisch bleiben“, verrät Wagner ihre Pläne. So oder so sollten die letzten Erledigungen getätigt werden, damit der liebsten Mama oder Oma ein schöner Tag beschert werden kann.

Von Ines Sommer und Barbara Waretzi