Die Hansestadt Stralsund verfügt über insgesamt 4200 Betreuungsplätze. Im Hort sind es 1729 Plätze, den Kindergarten besuchen 1957 Kinder, 565 der jüngsten Sundstädter werden in der Krippe betreut. 346 Kinder im Alter bis zu drei Jahren werden von den Tagesmüttern umsorgt.

288 Plätze fehlen derzeit in Stralsund laut Statistik: 105 in der Krippe, 183 im Kindergarten. Im neuen Kita-Portal wird die Lücke im Moment noch nicht sichtbar, weil offensichtlich noch nicht all jene, die Betreuung anbieten, ihre Angebote eingepflegt haben. Trotzdem können die Eltern sich aber auf die Wunsch- und Warteliste setzen lassen.

Am Donnerstag wurde an der Kupfermühle in Stralsund der Grundstein für eine neue Kita mit 138 Plätzen gelegt. Quelle: Stefan Sauer

Abhilfe an der angespannten Kita-Front schafft zum Beispiel der Neubau eines zweiten Hauses der Montessori-Kita in Grünhufe mit 89 Plätzen (die OZ berichtete am Donnerstag). Allerdings ziehen die Hortkinder nur innerhalb des Stadtteils um, so dass unterm Strich 45 zusätzliche Plätze stehen.

Für den Neubau an der Kupfermühle, Kita 25 in Stralsund, mit 138 Plätzen, 44 in der Krippe und 94 im Kindergarten, (die OZ berichtete) wurde im Juni die Grundstein gelegt, die Kita soll Ende 2021 fertig sein. Rechnet man diese Kapazitäten schon mit, reduziert sich das Minus an Kita-Plätzen von 288 und rund 100.

Konkrete Planungen gibt es auch bereits für die Awo-Kita Spielkiste, allerdings handelt es sich hier einen Ersatz-Neubau, so dass keine neuen Plätze entstehen. Investor Fred Muhsal hält außerdem an seinen Plänen fest, in Andershof eine Kita zu bauen.

Das sind die 24 Kitas: Internationaler Bund (6): Stadtwald, Knieperdamm, Käpt’n Blaubär, Lütt Matten sowie Horthäuser Pfiffikus und Lütt Matten. Montessori-Arbeitskreis (3): Brunnenaue, Klabautermann und Kinderhaus mit „Sonnenhof“ und „Sonnenstrahl“. Institut Leben und Lernen (2): Am Grünhain und Sundwelle. Kreisdiakonisches Werk (2): Heuweg und Eden. Arbeiterwohlfahrt (2): Spielkiste und Zwergenhaus. Verein Lebensräume (2): 24-Stunden-Kita Schatzkiste, Montessori-Freizeithort. ASB: Anne Frank mit zwei Häusern, DRK: Am Bodden; mit zwei Häusern – Kindergarten und Hort.Evangelische Kirchengemeinde: Arche Noah; Katholische Kita Marienkrone. Silke Herrmann: Biene Maja.

Von Ines Sommer