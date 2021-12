Stralsund

Stralsund bekommt ein neues Corona-Schnelltestzentrum – speziell für Fußball-Freunde. Ausgedacht hat sich das Konzept André Hillmann, Betreiber der Sportsbar Allstars am Alten Markt. Denn in der Fußball-Bundesliga stehen vor der Winterpause noch brisante Duelle an – doch zuletzt blieb seine Bar nahezu leer, weil die Testkapazitäten in der Hansestadt ausgeschöpft waren. Dies will Hillmann nun ändern.

„Wir gehen mit dem Testzentrum an den Start, damit wir die Bar in den verrückten 2G-plus-Zeiten weiter aufrechterhalten können“, sagt Hillmann. Doch damit nicht genug. Hillmann will den „Testzentrenverrückten“ die Wartezeit versüßen. So hat er extra einen Brüh- und Wärmebehälter aus Greifswald organisiert. „Für alle die draußen im Zelt sein müssen, gibt es dann kostenlos Pfefferminztee.“

Von Kay Steinke