Wer die erste Stralsunder Orgelnacht 2020 miterlebt hat, weiß: Hier wurde ein feuriges Orgelfest gefeiert. Und das soll auch am Freitag so sein. Denn nach einer gelungenen Premiere im letzten Jahr will sich Stralsund wieder als Stadt der Orgel präsentieren.

Das ganze Repertoire der drei prächtigen Orgeln von Wegscheider, Stellwagen und Buchholz – gern auch als Königinnen der Instrumente bezeichnet – wird in den drei großen Stadtkirchen Stralsunds in einer Nacht zu erleben sein. Dabei wird der Bogen von Renaissance, Barock und Romantik bis in die Moderne gespannt. Selbst Jazziges wird zu hören sein. Die Idee: Indem die Orgelfans von einem Konzert zum nächsten wandern, verschmilzt die Musik verschiedener Stilistik, unterschiedlicher Klangräume und Interpreten zu einem großen Konzert.

Kein Besucher-Limit

Eine Orgelnacht, die St. Marien, St. Jakobi und St. Nikolai und ihre drei monumentalen Instrumente zu einem Ganzen verbindet – das hatten im letzten Jahr wegen Corona nur 200 Besucher genießen können. In diesem Jahr gilt zwar 3G, aber ansonsten sind dem Musikgenuss keine Grenzen gesetzt.

Los geht es am Freitag, 24. September, um 19 Uhr an der Wegscheider-Orgel in der Kulturkirche St. Jakobi. Hier sitzt der 1994 geborene Mecklenburger Xaver Schult an der Orgel und spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel und Franz Tunder Canzona.

27-Jähriger lässt Register erklingen

Der junge Mann erhielt seinen ersten Orgelunterricht bei Jan Ernst am Schweriner Dom, dessen kirchenmusikalische Arbeit ihn sehr prägte. Von 2012 bis 2019 studierte er A-Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. In dieser Zeit war Xaver Schult für vier Jahre 2. Organist und Assistent von Andreas Fischer an der Hamburger Hauptkirche St. Katharinen. Seit 2020 ist Xaver Schult Marienorganist in Berlin-Mitte.

Nach diesem Auftakt kann man zur Marienkirche pilgern. Dort beginnt der zweite Konzertteil um 20.15 Uhr. Johannes Lang bringt dann die Stellwagen-Orgel zum Beben, und zwar mit den Kompositionen von Heinrich Scheidemann und Matthias Weckmann. Doch der 1989 in Düsseldorf geborene Musiker stellt auch seine Improvisation über Magnificat im 2. Ton vor.

Künftiger Thomas-Kantor in der Marienkirche

Lang studierte Kirchenmusik und Historische Tasteninstrumente/Cembalo. Im Oktober 2016 schloss er mit dem Konzertexamen im Fach Orgel sein Studium mit Auszeichnung ab. Nach elf ersten Preisen als Organist, Cembalist und Pianist beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ wurde er Preisträger zahlreicher Wettbewerbe, u.a. in Ljubljana 2007, Herford 2008, Lübeck 2009, beim ARD-Wettbewerb in München 2011 sowie beim Bachwettbewerb Leipzig 2012. Seit 2016 ist er Kantor an der Friedenskirche Potsdam-Sanssouci. Zum Januar 2022 übernimmt der erst 32-jährige Johannes Lang das renommierte Amt des Thomas-Organisten in Leipzig.

„Es ist beeindruckend, dass wir in diesem Jahr so junge Musiker an der Orgel erleben können. Da klopft die nächste Generation an“, sagt Johannes Pilgrim von der Nikolai-Gemeinde im OZ-Gespräch.

Stellwagen-Orgel weltweit bekannt

Dass die Stellwagen-Orgel weit über Deutschland hinaus für Furore sorgt, zeigte sich erst kürzlich bei der Orgel-Akademie mit 14 jungen Organisten. Dort hatte ein junger Amerikaner aus New York gesagt, dass er einmal in Amerika so ein Instrument spielen möchte, wie Marien-Kantor Martin Rost nciht ohne Stolz berichtet. Ein Wunsch, der sich jedoch nie erfüllen wird, denn so etwas wie die Stellwagen-Orgel als eine der ältesten Zeitzeugen der Instrumenten-Geschichte kann die USA aufgrund der erst jungen Geschichte eben nicht vorweisen.

Musikalisches Triell endet in St. Nikolai

Denn Schlusspunkt des musikalischen „Triells“ setzt ab 21.30 Uhr die Nikolaikirche. Hier musizieren das Ensemble „Bach & Blues“ aus Dresden und Kirchenmusikdirektor Matthias Pech, Kantor in St. Nikolai. Romantische Orgelwerke und Improvisationen über Choralmelodien stehen auf dem „Spielplan“.

Die Musiker der Gruppe aus Dresden spielen in verschiedenen Besetzungen Konzerte mit dem Titel „Zwischen Bach und Blues“, und damit einen ganz eigenen Stil. Das Ensemble gibt seit mehr als 20 Jahren Konzerte, wobei Flair und Atmosphäre eine tragende Rolle spielen. Hinter der Gruppe stehen Ulrich Thiem am Violoncello und Andreas Böttcher an Vibraphon und Orgel. Die Zuhörer können sich in St. Nikolai einerseits auf Werke von Jan Zwart, Max Reger und Jan Albert van Eyken freuen. Doch wie im letzten Jahr wird es auch ein Wechselspiel zwischen oben und unten, zwischen großer Buchholz-Orgel und kleiner Truhenorgel geben.

Hier gibt es Karten

Karten für die 2. Stralsunder Orgelnacht, die den Schlusspunkt im Stralsunder Konzertsommer setzt, gibt es für 24 Euro (ermäßigt 20 Euro) im Vorverkauf im Nordeingang von St. Nikolai zu den Öffnungszeiten, per Bestellung in Sankt Marien sowie an der Abendkasse in der Kulturkirche ab 18.30 Uhr. Das Ticket gilt für alle drei Kirchen.

