Stralsund im Lichterglanz: Der Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Stralsund

Die Karussells drehen sich, die ersten Becher Glühwein sind geleert und die Sterne leuchten. Stralsunds Weihnachtsmarkt ist offiziell eröffnet. Besucher, Händler und Gewerbetreibende hoffen nun, dass es auch dabei bleibt und das bunte Treiben die Einheimischen und Gäste in Adventsstimmung bringen wird.

Dafür haben schließlich schon am Eröffnungstag viele Gäste auch gerne einige Kilometer für den Besuch in der Hansestadt auf sich genommen. „Es passte heute und das Kind hat sich darauf gefreut“, berichtet Esmira Mamedova. „Da kommen wir lieber gleich am ersten Tag. Wer weiß, wie lange wir dürfen“, meint die Mutter des vierjährigen Miko aus Binz. Gemeinsam mit Papa Alexander Schnitt wurde daher nichts ausgelassen, was der Kleine sich wünschte.

Stralsund zieht zahlreiche Rügener Besucher an

„Ich bin schon mit der Feuerwehr auf dem Karussell gefahren und mit dem Gabelstapler. Und mit dem Riesenrad auch“, zählt Miko auf, der sich auch schon die Bratwurst schmecken ließ. „Mit dem Autoscooter muss ich auch noch fahren.“ Und Mama und Papa erfüllen die Wünsche gerne. „Der Weihnachtsmarkt gehört einfach dazu. Und es fiel ja letztes Jahr schon alles aus“, meint Vater Alexander Schnitt.

Hannelore und Peter Pechacek aus Sassnitz haben gleich den Eröffnungstag für einen Besuch auf dem Stralsunder Weihnachtsmarkt genutzt, um einen all zu großen Ansturm zu umgehen. Sie genießen den ersten Orangenpunsch und eine heiße Schokolade im Rathauskeller. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Auch Hannelore und Peter Pechacek aus Sassnitz gehören zu den Stammbesuchern. „Wir lieben den Weihnachtsmarkt in Stralsund und kommen immer her, um eine Bratwurst zu essen und einen Glühwein zu trinken“, so Hannelore Pechacek. Auch sie haben bewusst die frühen Stunden des Eröffnungstages für den Ausflug gewählt. „Da ist es dann nicht so voll und man kann es genießen“, meint die Rentnerin, die den Orangenpunsch im Rathauskeller probiert.

Einbahnstraße und 2G-Kontrolle

Vor dem Stöbern unterm Gewölbe steht jedoch die Kontrolle. Für den Zugang gilt die 2G-Regelung. Die Mitarbeiter der Stadt wollen ein Impf- bzw. Genesen-Zertifikat sehen. Danach wird per Luca-App eingecheckt oder die Daten in einem Formular hinterlegt. Außerdem gilt das Einbahnstraßen-Prinzip. Der Eingang erfolgt von der Badenstraße aus, der Ausgang zum Alten Markt. „Das war uns aber vorher klar. Und es ist doch auch zu unserer Sicherheit und der anderer“, meint Hannelore Pechacek. Das Sassnitzer Ehepaar freut sich über die Möglichkeit, hier stöbern zu können. „Wir finden jedes Jahr eine Kleinigkeit.“

Der Stralsunder Weihnachtsmarkt ist eröffnet und damit auch der Rathauskeller. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Für Anett Zellmer war die Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt im Rathauskeller besonders groß. Eigentlich wollte sie mit ihrem Mann schon im letzten Jahr erstmalig hier ihre handgemachten Unikate verkaufen. Nun soll die Premiere gelingen. „Wir hoffen, dass die Leute ausgehungert sind, da sie ja letztes Jahr keinen Markt besuchen konnten, und nun auch im Rathauskeller vorbeischauen und hier Spaß haben“, sagt die Gewerbetreibende aus Kummerow Heide. Lampen aus alten Weinflaschen – kein Exemplar wie das andere – präsentiert das Paar auf seinem Tisch neben Uhren auf Holzuntergrund.

Agnes Ledwig hat die ersten Gläser Glühwein, Punsch und heiße Schokolade im Rathauskeller ausgeschenkt. „Ich denke jedoch, mit 2G wird hier nicht so viel los sein. Aber zumindest findet überhaupt etwas statt. Da wollen wir nicht meckern“, gibt sie sich hoffnungsvoll. Das sieht der Stralsunder Wolfram Siegel, der im Keller seine Keramik verkauft, ähnlich. „Hoffen wir, dass sich alle an die Regeln halten und es beim jetzigen Stand bleibt“, meint der Künstler, der hier zum vierten Mal dabei ist.

Agnes Ledwig fürchtet, dass am Glühweinstand im Rathauskeller nicht so viele Gäste wie üblich einkehren. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Man ist dankbar für jede Aktivität, die man durchführen kann. Es ist ja auf allen Seiten das Bedürfnis da, aufeinander zu zugehen. Wieder ein Stück Normalität“, meint Hans-Jörg Peters vom Kunsthof Gresenhorst, der hier Holzarbeiten, Glasdesign, Fotografien und Floristik anbietet. „Es ist genügend Platz da. Wenn Besucher sich an den Abstand halten, kann meiner Meinung nach nicht so viel passieren.“

Stadt der Sterne erstrahlt

Spätestens zum frühen Abend füllte sich der Alte Markt mit all den Stralsundern und Gästen, die nun endlich auch den erleuchteten Stern bewundern wollten. Weihnachtsmarkt-Manager Timo Viecens und Oberbürgermeister Alexander Badrow gaben dann nämlich mit der Beleuchtung der Fassade des Goldenen Löwen, des Weihnachtsbaumes und des Sternes auf der Eisfläche den offiziellen Start des diesjährigen Weihnachtsmarktes.

Der Stralsunder Wolfram Siegel ist mit seiner Keramik zum vierten Mal unter den Händlern im Rathauskeller zu finden. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Mit dem beleuchteten Stern kamen auch weitere gute Nachrichten von Susanna Masson-Wawer. Die Geschäftsführerin des Unternehmens, das Stralsund mit den beliebten Fotomotiven ausstattet, verkündete, dass die Hansestadt die einzige Stadt sei, in der in jedem Stadtteil ein Stern erstrahlt. 20 sollen es in diesem Jahr insgesamt werden. Somit verlieh sie Stralsund die Urkunde als erste Stadt der Sterne.

Außerdem stand noch die Erfüllung der Stadtwette an. Mindestens zehn Stralsunder über 21 Jahre sollten Kinderfotos von sich auf dem Weihnachtsmarkt einreichen, damit es wieder freie Fahrt für alle Kinder gibt. Timo Viecens verkündete schließlich, dass alle Kinder am 15. Dezember von 15 bis 16 Uhr in den Genuss kommen, alle Fahrgeschäfte kostenfrei nutzen zu dürfen.

Dass er flink mit dem Messer umgehen kann bewies der Oberbürgermeister dann beim Anschneiden des riesigen Stollens, den die Bäckerei Krämer zur Verfügung stellte. Im Akkord verteilte Alexander Badrow Stollen für eine Spende der hungrigen Besucher. Die Spenden gehen in diesem Jahr an das Stralsunder Hospiz.

Von Wenke Büssow-Krämer