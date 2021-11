Stralsund

Unsere Vorstellung vom Mittelalter ist maßgeblich von Filmen und Romanen beeinflusst. Ein Zustand, der bei fiktiven Erzählungen über die Zeit aber gerne weggelassen wird: Da es damals keine Abwassersysteme gab, waren die hygienischen Zustände katastrophal. Oder bildlicher ausgedrückt: Die Städte stanken zum Himmel. „Nach heutigen Standards der Weltgesundheitsorganisation WHO wäre das damalige Stralsund heute eine der 20 schmutzigsten Städte der Welt“, so die Einschätzung des Stralsunder Prähistorikers Gunnar Möller.

Er ist in der Denkmalpflege tätig und hat sich ausführlich mit der Historie der Hansestadt beschäftigt. Bei einem Vortrag in der Reihe „Geschichte nach Feierabend“ (siehe Info-Text) gab Möller Einblicke in die Zustände, unter denen unsere Vorfahren hier lebten. „Wenn wir mit einer Zeitmaschine in das alte Stralsund reisen, würde uns auf den Straßen und Plätzen sofort eines unangenehm auffallen und die Nase reizen: der örtlich mal mehr, mal weniger allgegenwärtige Dreck – Abfälle aus den Haushalten und von den Marktständen, Nachttopfinhalte, das ungenierte Erleichtern von Groß und Klein in dunklen Gassen und Ecken, ja sogar auf den Friedhöfen.“

30 Tonnen Kot, 40 000 Liter Urin

Bauschutt, Asche, Schlachtabfälle und vor allem Kot (Möllers Berechnung nach kamen täglich mehr als 30 Tonnen sowie 40 000 Liter Urin zusammen) lag also fast überall herum. Auch von Tieren, etwa von Pferden, Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen und Hühnern. Diese wurden nicht nur zum Markt in die Stadt getrieben, sondern lebten oft auch in den Häusern der Bewohner. Was das für die Hygiene bedeutet hat, kann (oder will?) man sich kaum vorstellen.

Heutzutage waschen und desinfizieren wir uns mehrmals am Tag die Hände, sitzen mit Maske im Bus und haben 2G auf dem Weihnachtsmarkt. Damals hat man sich den schimmeligen Wohnraum mit Schweinen und Rindern geteilt und empfand es als hygienischen Fortschritt, auf Latrinen zu gehen, die ins Hafenbecken gebaut waren.

Im Löwenschen Palais lag ein „Doppelsitzer“

Wenn Sie sich das Foto mit Herrn Möller genau anschauen, sehen Sie auf der Abbildung im Hintergrund zwei kleinere Stege, an denen keine Schiffe liegen: Das waren öffentliche Toiletten, übrigens ohne heutzutage übliche Privatsphäre. Die Menschen haben einfach nebeneinander gesessen. Bei Ausgrabungen wurden im Stralsunder Löwenschen Palais Überreste eines „Doppelsitzers“ mit zwei Löchern nebeneinander gefunden. „Der Sund war so stark verunreinigt, dass dort nur noch flachkielige Schiffe anlegen konnten“, berichtet Möller und auch, dass sich etwas vom Hafen entfernt die Menschen mit dem Wasser gewaschen und später auch junge Männer darin gebadet haben.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Natürlich blieben Krankheiten nicht aus. So raffte beispielsweise die Pest 1710 die Hälfte der Stralsunder Bevölkerung dahin. Weit verbreitet, aber ziemlich nutzlos im Kampf gegen Krankheiten, war der Aderlass – eine Behandlung, bei der Menschen ein halber oder ein ganzer Liter Blut entnommen wurde, um vorgeblich schädliche oder im Übermaß vorhandene Körpersäfte zu entfernen. „Wenn zu besonderen Epidemiezeiten bei etwa 250 Stralsundern täglich ein Aderlass vollzogen wurde, waren das fast zwei Badewannen voll menschlichen Bluts“, rechnet Möller auf. Und nun raten Sie mal, wo das üblicherweise landete? Richtig, auf der Straße.

„Augen zu und durch“

„Der Dreck verwandelte die Straßenräume in einen stinkigen und faulen Schlammpfuhl“, fährt Möller fort. Der knöcheltiefe, ekelhafte Matsch zog Fliegen und anderes Ungeziefer an. Wenn es dann auch noch geregnet hatte, war endgültig kein sauberes Passieren mehr möglich. Deshalb nähten frühere Generationen extra breite Säume an Kleider und Mäntel. Denn der untere Teil der Kleidung war irgendwann gar nicht mehr zu reinigen. Also wurde er abgeschnitten und ein neuer Saum angenäht. Möller berichtet auch von einem Besucher Stralsunds, zu dem überliefert ist, dass er in einem Gasthaus gefragt hat, wie man durch die Stadt gehen könnte, ohne sich dreckig zu machen. Die Antwort: „Gar nicht. Augen zu und durch.“ Wer es sich leisten konnte, habe sich in der frühen Neuzeit in Sänften tragen lassen.

Geschichte nach Feierabend Die Vortragsreihe „Geschichte nach Feierabend“ hat am 25. November „Die astronomische Uhr der Stralsunder Nikolaikirche“ zum Thema. Dr. Jürgen Hamel wird über das „bedeutende Dokument der Astronomie- und Kulturgeschichte“ sprechen. Die original erhaltene Uhrentafel ist nach dem Vorbild eines Astrolabs, des mittelalterlichen Beobachtungs- und Recheninstruments, gestaltet. Am 9. Dezember steht der Vortrag „Die Toten vom Katharinenberg“ von Dr. Jörg Ansorge aus Greifswald auf dem Plan. Er leitet die bauvorbereitenden Ausgrabungen auf zwei Flächen im Rahmen der Umgestaltung des Deutschen Meeresmuseums. Die gewonnenen Erkenntnisse bereichern unsere Vorstellungen von der Geschichte des Klosters, die durch zahlreiche Funde illustriert wird. Die Vorträge finden jeweils um 17 Uhr in Stralsund, Speicher, Katharinenberg 35, 4. Stock (Museumspädagogik des Stralsund Museums) statt. Um Anmeldung unter 03831 / 253600 wird gebeten.

Die Stadt habe laut Möller immer wieder mit Verordnungen versucht, den gravierenden Problemen Herr zu werden – oft nur mit mäßigem Erfolg. 1728 etwa beschlossen die Stadtoberen, dass das freie Herumlaufen von Schweinen und Hühnern nicht mehr erlaubt sei, da vor allem Schweine auch auf Friedhöfen nach Essbarem suchten und Leichenteile aufspürten. Da wir gerade bei Toten sind: Diese wurden früher bekanntlich auch in Kirchen beerdigt. Doch gaben die sterblichen Überreste Fäulnisgase ab. „In den Kirchen kam es wegen des Gestanks reihenweise zu Ohnmachtsanfällen“, erzählt Gunnar Möller. „Uns hätte es dort auch umgehauen.“

1500 Feuerstellen auf der Altstadtinsel

Erst mit abdeckbaren Schlammkisten und gemauerten Schächten, die regelmäßig geleert und deren Inhalte von Mistfahrern aus der Stadt gebracht wurden, besserte sich die Lage. Auch die stark von Feinstaub belastete Luft wurde durch das Reduzieren der rund 1500 privaten und gewerblichen Feuerstellen in der Stadt reiner. Seuchen und Krankheiten wie Typhus, Ruhr und Hepatitis wurden zurückgedrängt durch die Nutzung von sauberem Wasser, das sich reiche Leute zunächst aus Rügen in Fässern liefern ließen.

Unsere Vorfahren haben also große Herausforderungen bewältigt und sich und die Stadt dabei fortentwickelt. Und wir heute? Spannend wäre eine Reise in der von Möller genannten Zeitmaschine auch nach vorne: Wie das Leben in Stralsund wohl nach Corona aussieht?

Von Kai Lachmann