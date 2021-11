Stralsund

An etlichen Uferbereichen der Hansestadt Stralsund wird derzeit gebaut. Am Strandbad, an der Schwedenschanze und auf der Hafeninsel sind Bagger und Schwimmkräne im Einsatz. Bei den Projekten handelt es sich um langfristige Investitionen, die Lebensqualität und Ansicht der Hansestadt in den nächsten Jahren deutlich verändern werden. „Hier wird in die Zukunft unserer Hansestadt investiert“, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) in Hinblick auf die drei Großprojekte. „Alle machen Stralsunds fantastische Lage am Wasser noch besser erlebbar – sowohl für die Bürger als auch für die Gäste der Stadt.“ Das Schlimmste an all dem Schönen für den OB: „Man weiß nachher gar nicht, wo man sich zuerst niederlassen soll.“

Auf der Hafeninsel wird jetzt gerammt

Das erste Großprojekt befindet sich auf der Hafeninsel unmittelbar vor dem Ozeaneum. Für mehr als 14 Millionen Euro entsteht hier eine neue Spundwand samt Stralsunds längster Freitreppe. Diese soll zum Lieblingsplatz von Familien, Urlaubern, Studenten und Schülern werden. An dem maritimen Naherholungsbereich sollen später auch Traditionsschiffe anlegen können. Für dieses Vorhaben werden aktuell die Spundwandelemente geliefert, die dann innerhalb der nächsten Wochen verbaut werden.

„Alle drei Projekte machen Stralsunds fantastische Lage am Wasser noch besser erlebbar“, Alexander Badrow (CDU) Quelle: Christian Roedel

Während die Rammarbeiten im Hafenbecken bereits angelaufen sind, wird nun auch auf dem Land abgesperrt. Die Arbeiten sind in drei Bauabschnitte aufgeteilt und beginnen vor den Gebäuden zwischen Neuer Badenstraße und Am Querkanal. Der Zugang zu den Gebäuden ist dennoch weiterhin möglich. Die Sperrung ist im ersten Bauabschnitt bis Frühjahr 2022 notwendig.

Glaselemente für digitalen Heringsschwarm werden eingesetzt

Künftig wird ein neues Kunstwerk die Hafeninsel zieren. In die vorgesehene Fläche für „Kunst am Bau“ werden ebenerdig 221 Glas-Einbauelemente in das Pflaster eingelassen. Diese sollen als Leuchtelemente dienen und einen digitalen Heringsschwarm zeigen. Der Gewinner Entwurf des dazugehörigen Wettbewerbs und alle anderen Beiträge können noch bis 19. November im Amt für Planung und Bau in der Badenstraße 17 angeschaut werden.

Was die nächsten Monate im Strandbad passiert

Wie schön der neue Freizeitbereich an der Sundpromenade wird, kann man bereits erahnen. Quelle: HANSESTADT STRALSUND

Die zweite unübersehbare Baustelle befindet sich im Strandbad: der Freizeitbereich Sundpromenade. Wer sich direkt an den Zaun am Lindenrondell stellt, kann sehen, dass die Wassertreppe schon in den Sand eingebaut ist und auch das Umfeld Form annimmt. Noch im November sollen die Wasserbauarbeiten fertiggestellt sein. „Spundwand, Wassertreppe sowie die Strand-Drainage sind dann fertig“, heißt es aus der Hansestadt. Anschließend würden die Stahlbauarbeiten für das Geländer, der Bau der mobilen Treppen, die Gestaltung der Freianlagen an Promenade und Terrassenplatz mit Sitzgelegenheiten und Fahrradabstellanlagen sowie die Installierung des Bewegungsparcours erfolgen. Die Gesamtkosten betragen mehr als drei Millionen Euro. Wenn der erste Bauabschnitt im März nächsten Jahres beendet ist, laufen die Vorarbeiten für den nächsten Bauabschnitt. „Danach soll es künftig eine neue Seebrücke mit verschiedenen Funktionen und Nutzungen geben“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Geprüft wird hier, ob es sogar direkt auf der Seebrücke Gastronomie geben könnte.

Neuer Sportboothafen entsteht an der Schwedenschanze

Die dritte Großbaustelle ist der Hafen Schwedenschanze. „Auch hier ist aktuell schweres Gerät unterwegs, um Pfähle für den künftigen Sportboothafen in den Strelasund-Boden zu rammen“, heißt es aus der Hansestadt. Ein privater Investor führt zunächst diese Maßnahme durch, schon im Dezember 2021 soll die Steganlage in Betrieb gehen. Grundlage dafür ist ein städtebaulicher Vertrag zwischen Stadt und Investor. Danach hat sich der Investor im Sinne der Allgemeinheit dazu verpflichtet, für die Öffentlichkeit den Sportboothafen auf eigene Kosten zu bauen.

Hier entsteht Stralsunds neuester Sporthafen

Stralsund bekommt an der Schwedenschanze einen neuen Sportboothafen. Quelle: Stefan Sauer

Komplett einsatzbereit soll der Hafen im Frühjahr 2022 sein. Insgesamt entstehen 100 Liegeplätze. Im Anschluss plant der Investor den Bau von Häusern am Sportboothafen beidseitig des Ostseeküstenradweges.

Von Kay Steinke