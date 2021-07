Stralsund ist bereit: 56. Sundschwimmen kann starten

Stralsund

21 Grad hat der Sund, eigentlich ganz angenehm, doch der Wind der letzten Tage wird das Wasser noch durcheinander wirbeln, darauf sollten sich die Teilnehmer des 56. Sundschwimmens einrichten, wenn sie am Sonnabend ab 13 Uhr in mehreren Gruppen in die Fluten steigen. Hinzu kommt die Strömung, die auf der Strecke zwischen Insel und Festland nicht zu unterschätzen ist. Doch die 650 Mutigen, die sich trotz Corona-Besonderheiten angemeldet haben, werden mit allem rechnen, da ist sich Ulf Schwarzer vom Org-Büro sicher.

Wetterbericht sieht gut aus für Samstag

„Trotzdem ist das dieses Jahr alles eine Herausforderung, denn die Meisten werden nicht groß trainiert haben, denn wo sollte man das auch machen. Die Schwimmhallen waren zu, und draußen war es lange kalt“, sagt der Stralsunder. Seit 22 Jahren bereitet er – natürlich mit seinem fleißigen Team von der DLRG-Ortsgruppe – das traditionsreiche Schwimmen von Altefähr nach Stralsund vor. Der Blick auf den Wetterbericht lässt Gutes erahnen. Es soll etwas wärmer werden, der Wind ist aus Nordwest vorausgesagt. Damit könnten alle leben.

Gute Nachricht: Keine Tests nötig

Sind mit sinkenden Inzidenzen nicht doch noch ein paar Lockerungen möglich? „Das Gute: Wir können bei Helfern und Schwimmern auf die Corona-Tests verzichten. Mundschutz und Abstand bleiben ein Muss. Fakt ist auch, dass keine Zuschauer dabei sein dürfen. Das Gelände ist mit 500 Meter Bauzäunen abgesperrt. Ein Versuch lohnt sich also nicht“, bittet Ulf Schwarzer, sich daran zu halten. Das Verbot hat nicht nur mit Corona zu tun, sondern auch mit den Bauarbeiten im Seebad, die viel Platz fordern und den Zielbereich verkleinern. „Trotzdem hat uns die Baufirma eine Rampe gebaut, so ist auf jeden Fall auch schnelle medizinische Hilfe möglich“, ist der 55-Jährige froh.

Kurzfristige Teilnahme nicht möglich

Und noch etwas ist im Gegensatz zu den Vorjahren zu beachten: Kurzentschlossene, die morgens noch von Absagen anderer Schwimmer profitierten, haben 2021 keine Chance. „Wir ziehen das so durch, wie es vorbereitet ist. Wir sind ja froh, dass wir das Sundschwimmen überhaupt starten können“, so Schwarzer und glaubt an einen guten zweiten Versuch. Vorbereitet ist jedenfalls alles. Dafür haben rund 300 Helfer gesorgt.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neun Busse – aufgeteilt in Pink-, Orange- und Grün-Starter – werden die Teilnehmer um 12 Uhr vom Seebad in der Naumann-Straße über die Rügenbrücke nach Altefähr bringen. Dort geht es dann in genau diesen drei Gruppen 13 Uhr, 13.15 und 13.30 Uhr ins Wasser – jeweils in Zehner-Gassen. Der letzte Schwimmer wird gegen 15.30 Uhr auf dem Stralsunder Festland erwartet.

Albers seit 25 Jahren treuen Partner

Zwar gibt es in diesem Jahr wegen Corona keine warme Dusche oder die entspannende Massage, aber auf einen Teller „Heeßes“ aus der Gulaschkanone muss keiner verzichten. Auch der Tee steht bereit. Und natürlich gibt es die begehrten Handtücher, die das Möbelhaus Albers sponsert. „Seit 25 Jahren sind das jetzt treue Partner, und dabei geht es nicht nur um die gelben Handtücher, sondern auch um logistische Hilfe“, betont Ulf Schwarzer.

Die Siegerehrung in allen Altersgruppen soll kurz nach dem Zieleinlauf erfolgen. Eine Flower-Zeremonie ist geplant. Und via Internet können auch alle anderen ihre Ergebnisse einsehen. Damit die Familien und Freunde der 650 Sportverrückten trotzdem Anteil nehmen können am 2,3 Kilometer langen Trip über den Sund, hat die DLRG Orstgruppe Stralsund einen Livestream organisiert, den Sie am Sonnabend ab 12.30 Uhr unter anderem über den Link www.ostsee-zeitung.de/sundschwimmen2021 verfolgen können.

Von Ines Sommer