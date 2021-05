Stralsund kann öffnen: Doch machen die Läden auch auf?

Stralsund

Shoppen soll in Stralsund ab Freitag wieder Spaß machen. Denn der Landkreis Vorpommern-Rügen schlägt nach dem Corona-Gipfel vom Dienstag in MV einen Sonderweg ein. Von Rügen über Stralsund und Nordvorpommern bis hin zum Darß können ab dem 14. Mai die Geschäfte wieder öffnen. Dass der Einzelhandel so schnell wieder hochgefahren wird, hat viele Unternehmer positiv überrascht. Doch können sie den Betrieb auch wirklich so schnell hochfahren?

„Gut, dass die Testpflicht gefallen ist“ – Lucia Kachur

„Wir sind nicht davon ausgegangen, dass es so schnell geht“, sagt Lucia Kachur vom Stralsunder Spielzeugladen Holztätzchen. Sie war gerade beim Auspacken neuer Waren, als sie von der Nachricht erreicht wurde. „Natürlich machen wir den Laden auf. Wir sputen uns und gucken, dass alles für die Kunden wieder hübsch ist“, sagt sie. Besonders erfreut ist Lucia Kachur darüber, dass nun auch die Corona-Testpflicht für den Handel gefallen ist. „Für uns Händler ist das richtig gut. Mit der Testpflicht war die Situation sehr schwierig. Da sind kaum noch Leute in den Laden gekommen“, so Kachur.

Auch Mitarbeiter sehnen die Öffnung herbei

Ab Freitag wieder voll offen: Die Goldschmiede Stabenow in der Stralsunder Innenstadt. Quelle: Barbara Waretzi

„Wir freuen uns auf die Kunden“, sagt Oliver Stabenow, Geschäftsführer der Goldschmiede Stabenow in der Stralsunder Altstadt. „Zwar stand ein langes Wochenende an, aber wenn ich öffnen kann, dann stelle ich mich einfach selbst in den Laden. Mit einem weiteren Mitarbeiter bekomme ich das schon hin. Wir werden Freitag und auch am Sonnabend voll aufmachen.“ Zwar müsse er dann jemanden aus dem freien Tag zurückholen, aber: „Auch unsere Mitarbeiter sehnen die Öffnung herbei“, so Stabenow.

„Wir brauchen jetzt Kontinuität“ – Robert Jesske

„Endlich mal eine positive Nachricht für unsere Branche“, sagt Robert Jesske vom großen Modehaus in der Stralsunder Altstadt. „Unsere Mitarbeiter sind sehr froh, wenn sie wieder mit anpacken können.“ Frühlings- und auch Sommerwaren lägen bereit, vor Freitag müsste man nur noch an der Inszenierung arbeiten. „Wir sind von dem Tempo auch positiv überrascht. Aber nun haben wir einen konkreten Starttermin und können alles vorbereiten. Gut finde ich auch, dass es endlich eine Öffnungsperspektive für Gastronomie und Hotellerie gibt.“ Denn die Impfquoten seien gut und die Inzidenzen im Kreis niedrig. „Was wir jetzt brauchen, ist natürlich Kontinuität“, so Jesske.

„Wir sind sehr, sehr froh und kriegen die kurzfristige Öffnung hin!“ – Andreas Höppner

Erfreut über die Öffnungen in Stralsund: Andreas Höppner vom Schuhhaus Höppner. Quelle: Ove Arscholl

So ähnlich sieht es auch Andreas Höppner, Inhaber von Schuhhaus Höppner. „Wir kriegen die kurzfristige Öffnung schon auf die Reihe“, sagt er. „Wir sind jetzt dabei, den Stralsunder Laden für Freitag vorzubereiten.“ Gut findet er auch, dass die Testpflicht gefallen ist. „Sonst hätte man überlegen müssen, die Läden zuzulassen.“ Durch die Tests wären nur noch rund 20 Prozent der Kunden zum Schuhe-Shoppen gekommen. Über die Lockerungen in Vorpommern-Rügen sind Höppner und seine Mitarbeiter nun aber „sehr, sehr froh!“

Im Strelapark kehrt wieder Leben ein

Auch die großen Ketten wie H&M, P&C oder auch Douglas bereiten sich auf den Neustart vor. „Wenn es offiziell bestätigt ist, dass der Einzelhandel in Stralsund ab Freitag wieder öffnen kann, planen auch wir, unsere beiden Filialen zu öffnen“, teilte eine Douglas-Unternehmenssprecherin der OZ mit. Damit ist klar: Nicht nur die Innenstadt wird durch die Lockerung wieder belebt, sondern auch der Strelapark, das größte Shopping-Center im Kreis Vorpommern-Rügen.

„Landrat Kerth hat geliefert. Doch nun müssen auch Öffnungen für das Gastgewerbe erfolgen!“ – Torsten Grundke

Drängt auf weitere Öffnungen: Torsten Grundtke , Mediamarkt-Chef Stralsund. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Dort kann auch Media-Markt-Chef Torsten Grundke seine Mitarbeiter zurück aus der Kurzarbeit holen. „Ich bin Stefan Kerth dankbar, denn er hat geliefert“, sagt Grundke. „Er hat die Chancen und die Möglichkeiten für den Landkreis Vorpommern-Rügen erkannt und genutzt. Die Händler können nun ohne Testpflicht öffnen. Für uns ist es seit Monaten die beste Nachricht. Wir können nun alles dafür tun, diese schwere Zeit vergessen zu machen.“ Vorpommern-Rügen sieht Grundke hier als Vorreiter. Er ist sich sicher, dass weitere Landkreise folgen werden, wenn die Inzidenzen stimmen. „Jetzt müssen wir alles tun, um die Gastronomie und Hotellerie so schnell wie möglich hochzufahren. Wir leben von den Touristen und heißen diese willkommen“, so Grundke – der mit dem eingeschlagenen Kurs der Landesregierung weiterhin scharf ins Gericht geht. „Mit Blick auf die Bundesnotbremse sind die getroffenen neuen Verordnungen in MV weiterhin für einen großen Teil des Landes eine klare Benachteiligung der Wirtschaft. MV hat leider von anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein nicht gelernt: Die Erfahrungswerte aus den Modellregionen in den Nachbarländern zeigen klar, dass Öffnungen für Tourismus und Gastronomie in MV bis spätestens Pfingsten möglich sind. Diese Chance wurde nicht genutzt“, so Grundke.

Der Stralsunder Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) sagte auf OZ-Anfrage: „Grundsätzlich steht der Schutz von Gesundheit und Leben über allem. Gleichwohl erwarte ich von der Landesregierung, dass sie deutlich macht, warum ausgerechnet bei uns im Landkreis mit einer Inzidenz von 35 derart strenge Regeln gelten“, spielt das Stadtoberhaupt auf den Tourismus an, zu dem er auch für Einheimische relevanten Bereiche wie z. B. Theater und Kinos, Fitnessstudios und Schwimmbäder zähle. „Da sind die beschlossenen Bestimmungen unverhältnismäßig.“

Warum bleibt an der See alles geschlossen, wenn an der Seenplatte die Inzidenz hoch ist?, fragt Badrow. „Was bleibt unterm Strich, wenn selbst unsere eigenen Leute nun in Polen und Schleswig-Holstein Urlaub machen? Hat die Ministerpräsidentin überhaupt ein Bild davon, wie groß der entstandene und weiterhin entstehende wirtschaftliche Schaden ist, und zwar jeden einzelnen Tag?“, so Badrow weiter und betont, dass er verstehe, dass weder die auswärtigen Gäste noch die Unternehmerinnen und Unternehmer zu ihrer Wählerschaft gehören.

„Doch sollte Frau Schwesig bei ihrem Abwägungsprozess dringend berücksichtigen, dass in jedem Unternehmen auch Menschen arbeiten. Menschen, die genau jene Steuern aufbringen sollen, mit denen der verursachte Schaden aufgefangen wird.“

Von Ines Sommer und Kay Steinke