Stralsund

„Ich kann sicher hier schnell mal halten, dauert ja nicht lang“ oder „Tja, wenn alle Parkplätze belegt sind, dann stelle ich das Auto eben hier ab“: Was auch immer Autofahrern im Kopf herumgeht, bevor sie ihren Wagen auf einem Fahrradschutzstreifen auf der Fahrbahn abstellen – sie sollten nicht darauf hören.

Denn jedes abgestellte Auto in diesen Bereichen ist ein Hinder- und ein Ärgernis für Radfahrer. Darüber hinaus ist das Parken auf Schutzstreifen auch noch verboten. Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass ein Verwarngeld in Höhe von 20 Euro fällig wird.

Offenbar ist dieses Vergehen in jüngster Zeit häufiger zu beobachten. Zumindest kündigt die Pressestelle der Stadt an: „Zur besseren Nutzbarkeit sowie der damit verbundenen Erhöhung der Sicherheit von Radfahrerinnen und Radfahrer im Straßenverkehr rücken in den kommenden Wochen bei den Kontrollen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verkehrsüberwachung die Radschutzstreifen verstärkt in den Fokus.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dies könnte dazu beitragen, das Sicherheitsgefühl für Radfahrer in Stralsund etwas zu verbessern. Beim jüngsten Fahrradklimatest des Allgemeinen Fahrrad-Clubs (ADFC) schnitt die Stadt vergleichsweise schlecht ab. Insbesondere bewerteten die rund 200 Teilnehmer, dass sie sich beim Radfahren in Stralsund nicht sicher fühlten.

Von Kai Lachmann