Stralsund

Von der Couch einen Bewohnerparkausweis beantragen, einen Kita-Platz suchen oder einen Termin für die Briefwahl ausmachen – in Stralsund ist das ab jetzt möglich. Die Coronapandemie hat in vielen Bereichen für einen Digitalisierungsschub gesorgt, der nun auch in der Verwaltung angekommen ist.

Die Hansestadt bündelt als Erste in Vorpommern über das Serviceportal „OpenR@thaus“ zahlreiche digitale Angebote. Über die Internetadresse service.stralsund.de erhalten Bürger Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen der Stadt und zu ausgewählten Leistungen des Landkreises, des Landes und des Bundes. Das Projekt wurde im Auftrag der Stadt gemeinsam mit den örtlichen Stadtwerken und der Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH (SIS) umgesetzt.

Fahrzeuge online zulassen

Durch die Zusammenführung auf einer Plattform sollen Infos und Services leichter auffindbar sein. „Im ersten Schritt werden etwa 100 Online-Dienstleistungen veröffentlicht“, teilt die Pressestelle des Rathauses mit. Weitere sollen folgen. Dabei habe man großen Wert auf eine nutzerfreundliche Darstellung gelegt. „So kann zum Beispiel über einzelne Themengebiete, über Schlagworte oder alphabetisch gesucht werden. Ein Großteil der Services ist durch eine einfache Verlinkung an die zuständigen Stellen direkt erreichbar und nutzbar.“ Für andere muss ein Nutzerkonto angelegt werden.

Screenshot der neuen Internetseite service.stralsund.de: Die Seite ist einfach und übersichtlich gestaltet und leicht zu nutzen. Quelle: Lachmann, Kai

Beim Ausfüllen von Anträgen wird Hilfestellung gegeben. Bürger können zum Beispiel Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden oder die Ausstellung von Meldebescheinigungen beantragen. Auszüge aus dem Gewerbezentralregister und das Zulassen von Fahrzeugen zählen ebenfalls zu den angebotenen digitalen Dienstleistungen.

Alle gebührenpflichtigen Dienste können, wie von anderen Webseiten bekannt, mit den meist genutzten Bezahlmöglichkeiten, wie PayPal, giropay, paydirekt oder Kreditkarte direkt beglichen werden. Der Gang zum Amt wird in diesen Fällen unnötig.

