Stralsund plant neues Wohngebiet im Süden

Die Neubaugebiete der Stadt sind so gut wie voll. Nun soll Stralsund im Süden weiter wachsen, um der steigenden Bevölkerungszahl gerecht zu werden. Auf dem Feld östlich der Brandshäger Straße zwischen dem griechischen Restaurant Knossos, dem Deviner Weg, der Wohnbebauung Devin sowie Möbel Albers und Hammer soll ein Baugebiet für 90 Einfamilien- und sechs Mehrfamilienhäuser entstehen.

Bis zum ersten Spatenstich auf dem rund zehn Hektar großem Gebiet ist es aber noch ein langer Weg. Nachdem die Bürgerschaft grünes Licht gegeben hat, muss zunächst der Flächennutzungsplan geändert werden. Er ist in den 1990er Jahren verabschiedet worden und sieht für das Gebiet die Errichtung einer Sportanlage vor. Für die „Entwicklung des Sport- und Freizeitzentrums Andershof/Devin“ bestand und besteht aber kein Bedarf.

Kicken in der „Soccerbox“

Ist der Plan geändert, ist der nächste Schritt, ein Bebauungsplan zu erstellen, um Baurecht zu schaffen. Das nimmt erfahrungsgemäß mehrere Jahre in Anspruch. Nicht nur Häuser sollen dann entstehen: Ein Fußballfeld als „Soccerbox“ wird in der Planung Berücksichtigung finden, ist in der Vorlage angekündigt.

Rund 70 Häuser werden in Stralsund jedes Jahr gebaut. Dem Bedarf wird das aber nicht gerecht. Für das Wohngebiet zwischen Damaschkeweg und Kornwinkel beispielsweise gibt es für die 30 Grundstücke „ein Vielfaches an Bewerbern“, heißt es aus dem Rathaus. Die Nachfrage nach Grundstücken ist weiter hoch – auch in Gegenden mit ländlichem Charakter am Stadtrand.

Einstimmiges Votum

Interessant wäre das neue Gebiet unter anderem für Stadtbewohner, die sich gerne mal zurückziehen, sowie für Pendler, die in Greifswald zu tun haben. Derzeit wird die Fläche landwirtschaftlich genutzt. Wegen krummer Feldgrenzen, einer vernässten Senke und der nahen Häuser ist sie aber „vergleichsweise unattraktiv“. Zwei Biotope sollen erhalten werden, ebenso wie die kleine Waldflächen.

„Kann man etwas dagegen haben?“, fragte Hendrik Lastovka ( CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Bau, Umwelt, Klimaschutz und Stadtentwicklung der Stralsunder Bürgerschaft auf der Sitzung am Donnerstagabend. Da niemand in der Runde Einwände hatte, fiel das Votum einstimmig aus.

