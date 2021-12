Stralsund rüstet Straßenbeleuchtung auf LED um

Stralsund

Die steigenden Stromkosten der vergangenen Jahre machen in vielen Kommunen eine Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Leuchtmittel notwendig. Auch die Hansestadt Stralsund setzt seit vielen Jahren auf die Leuchtdioden LED, die gegenüber herkömmlichen Glühbirnen bis zu 90 Prozent weniger Strom verbrauchen. Wobei sich die Stromkosten zuletzt im relativ moderaten Rahmen bewegt haben, wie Stralsunds Stadtsprecher Peter Koslik berichtet. „Im Rückblick auf die letzten zehn Jahre bewegen sich die Energieausgaben zwischen 630.000 und 700.000 Euro jährlich“, sagt er. Somit sei keine kontinuierliche Steigerung der Ausgaben zu verzeichnen, wie es die Energiepreisentwicklung vermuten lassen könnte.

Dennoch wolle die Stadt die Umrüstung fortsetzen. „Es kommen jedes Jahr neue Lichtpunkte, etwa durch die Erschließung neuer Bebauungspläne oder andere Erweiterungen, hinzu“, sagt der Stadtsprecher. Seit 2016 würden bei Erneuerungen und für Neuanlagen ausschließlich LED-Leuchten eingesetzt. „Der Mehrumsatz an Energie wird dadurch gemindert und die Umrüstung und Modernisierung bestehender Anlagen auf LED-Technik fängt den Mehrumsatz durch neue Lichtpunkte weitestgehend auf“, erklärt Peter Koslik.

Die Straßenlaternen werden nach und nach auf LED umgestellt. Quelle: Christian Bark

In Baumaßnahmen würden ausschließlich LED-Leuchten eingesetzt, wodurch sich im Vergleich zu konventionellen Leuchten keine Mehrkosten ergeben würden, da der Markt ein gutes Angebot an hochwertigen und gleichzeitig preislich attraktiven Leuchten biete. „Das war in der Pionierzeit der LED-Straßenbeleuchtung noch nicht der Fall, so dass erst vor fünf Jahren mit dem ausschließliche Einsatz von LED begonnen wurde“, informiert der Stadtsprecher.

LED-Licht macht Dimmen in Stralsund möglich

Schwankungen im Gesamtumsatz würden sich auch durch unterschiedlich sonnenreiche oder sonnenärmere Jahre ergeben, wodurch die Gesamtbrenndauer der Straßenbeleuchtung von Jahr zu Jahr variieren könne. „Durch den Einsatz von LED-Leuchten ergeben sich weitere Einsparmöglichkeiten, da die Dimmung hier in mehreren Stufen erfolgen kann oder eine bedarfsgerechte Beleuchtung durch die Steuerung mittels Bewegungssensoren erreicht wird“, so Peter Koslik.

Stralsunds Straßenbeleuchtung werde seit vielen Jahren in Wohngebieten und Sammelstraßen während der verkehrsarmen Nachtstunden gedimmt. In den meisten Gewerbegebieten werde die Beleuchtung in diesen Stunden zudem abgeschaltet.

Die Weihnachtsbeleuchtung ist zwischen 2010 und 2014 auf LED umgestellt worden. Quelle: Christian Bark

Bei der Weihnachtsbeleuchtung hat die Stadt bereits vor elf Jahren auf LEDs umgerüstet. Der Prozess war 2014 abgeschlossen. Auch die großen Sterne würden durch LED-Leuchten illuminiert. „Das Beleuchtungskonzept sieht hier vor, dass die Sterne mit der Dämmerung eingeschaltet werden und sie, zur Freude aller Vorbeigehenden und –fahrenden, bis 8 Uhr morgens leuchten“, sagt der Stadtsprecher. Bis „Mariä Lichtmess“ am 2. Februar sollen die großen Sterne noch das Stadtbild verschönern.

Die Sterne leuchten von der Dämmerung an bis 8 Uhr morgens. Quelle: Christian Bark

„Es werden zudem in den kommenden Jahren die Leuchten in der Altstadt auf LED umgerüstet“, kündigt Peter Koslik an. Zusätzlich sollen Investitionen in die Umrüstung bestehender Anlagen an Hauptverkehrsstraßen eingeplant werden. „Vorgesehen ist hier, dass der Heinrich-Heine-Ring und der Grünhufer Bogen den Anfang machen sollen“, sagt der Stadtsprecher. Aktuell gebe es zudem ein Pilotprojekt für intelligente Beleuchtungssysteme. Dabei seien die Laternen mit Sensoren Ausgerüstet und könnten mit entsprechender Erhellung auf Passanten und Radfahrer reagieren.

Von Christian Bark