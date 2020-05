Stralsund sagt die Wallensteintage 2020 ab

Stralsund

Jetzt ist es endgültig. Die Stralsunder Wallensteintage, eines der größten historischen Volksfeste in Norddeutschland, fallen in diesem Jahr der Corona-Krise zum Opfer. Wie die Hansestadt dazu mitteilt, werden sie in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Die Verwaltung nimmt dabei Bezug auf die Verordnung der Landesregierung MV vom 8. Mai zur Regelung des Überganges nach den Corona-Schutzmaßnahmen, demzufolge die Durchführung von Volksfesten unabhängig von der Teilnehmerzahl bis zum 31. August dieses Jahrs untersagt ist.

Die Organisatoren des traditionsreichen Stralsunder Stadtfestes versprechen allerdings, dass das historische Datum, der 24. Juli, an dem der Feldherr Albrecht von Wallenstein die Belagerung Stralsunds abbrach, nicht unbeachtet vorübergehen wird. Laut Informationen der Hansestadt gebe es schon Ideen, an die Tradition der Wallensteintage anzuknüpfen und diese auf andere Weise lebendig werden zu lassen. Deren Umsetzbarkeit im gesetzlich möglichen Rahmen werde derzeit geprüft.

Von Jörg Mattern