Stralsund

Mit den ersten Rammschlägen hat am Mittwoch in Stralsund die Sanierung des Hansakais auf der nördlichen Hafeninsel begonnen. Innerhalb der nächsten zwei Jahre soll zwischen Ozeaneum, Lotsenhaus und Gorch-Fock-Liegeplatz der neue „Lieblingsplatz“ der Stralsunder entstehen, mit einer neuen Stufenanlage, die direkt am Wasser zum Verweilen einladen soll. „Wir geben der Hafensilhouette ein neues, schönes Gesicht“, verspricht Planer Hagen Panner von der Architekten- und Ingenieurunion Stralsund GmbH (AIU).

„Die Auflagen für so eine Baustelle sind ruppig. Wir müssen hier nicht nur Rücksicht auf Anwohner und Gäste nehmen, sondern auch auf zahlreiche Meeresbewohner.“ Dafür würde man bei den Rammarbeiten unter anderem mit Blasenschleier arbeiten, die die Lärmverschmutzung unter Wasser reduzieren.

Stufenanlage mit Sommerliegeplatz für Traditionssegler

Gebaut wird keine sanfte Wassertreppe, sondern eine Stufenanlage. „Der mittlere Wasserstand ist in den letzten fünf Jahren um fünf Zentimeter gestiegen. Mit einem weiteren Anstieg wird gerechnet“, nennt Panner einen Grund. Doch die neue Variante bringt Vorteile mit sich. So können dort im Sommer künftig Traditionssegler anlegen.

An der geplanten Stufenanlage soll es einen Sommerliegeplatz für Traditionssegler geben. Quelle: WES Landschaftsarchitektur GmbH

Für Flusskreuzer ist der Bereich laut Panner jedoch nicht gedacht. Dafür soll ein anderer Bereich im Hafen flott gemacht werden. „Ich bin froh, dass wir endlich die Freigabe für den Baustart haben“, sagt Panner. „Das geht nur, weil alle in Stralsund hinter diesem Projekt stehen.“ Die Vorarbeiten bis zum Startpunkt seien enorm gewesen. Bis Ende 2018 untersuchten Taucher die Statik, der gesamte Baustellenbereich wurde auf Kampfmittelbelastungen überprüft – und im vergangenen Jahr musste die Gorch Fock aufwendig verlegt werden.

Rammarbeiten ab Oktober: Ohne Lärm wird es nicht gehen

„470 Tonnen Spundwandstahl werden in den Boden eingebracht“, sagt Ralf Mertz von der Baufirma Züblin, die direkt an der Baustelle ein Baubüro einrichtet. „Wir werden alles so vorsichtig wie möglich machen. Ganz ohne Lärm geht es bei Rammarbeiten jedoch nicht.“ Der Abbruch soll so sauber wie möglich ausgeführt werden. Dafür wird auch eine Echtzeitvermessung implementiert. Diese soll sicherstellen, dass das historische Hafenamt nicht beschädigt wird. Auf die Spundwände werden in einem späteren Schritt auf einer Länge von knapp 120 Metern Betonfertigteile gesetzt.

So soll die Hafeninsel am Hansakai in etwa zwei Jahren aussehen. Quelle: WES Landschaftsarchitektur GmbH

Bei schwankendem Wasserstand soll diese Konstruktion dennoch ein einheitliches Bild abgeben. „Es wurde eine optisch ansprechende Lösung gefunden“, sagt Mertz. „Wir als Stralsunder spüren hier den Spirit dieses historischen Ortes. Schon unsere Vorfahren haben hier gearbeitet. Nun wollen wir ihn wieder zu einem neuen Lieblingsplatz für alle Stralsunder machen.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und dieser wird dann größer als bisher. Die neue Fläche wird zwei Meter weiter ins Wasser hineinreichen. Der Platz wird ab Ende 2023 vornehmlich Fußgängern vorbehalten sein, der Pkw-Verkehr soll durch Poller von der Hafeninsel größtenteils verbannt werden.

Abbruchgefahr: Kaikante muss dringend saniert werden

Das Areal hat eine Auffrischungskur bitter nötig. Am Hansakai ragt die aktuelle Fläche mehr als fünf Meter über die Spundwand, die 1968 errichtet wurde, hinaus. Der Überstand wird durch eiserne Stützen getragen, bei denen die Taucher erhebliche Korrosionsschäden festgestellt hatten. Versagen diese Stützen ihren Dienst, könnte die ganze Kaikante abbrechen, weshalb der Bereich großräumig abgesperrt wurde.

Der Umbau der Stralsunder Hafeninsel hat am Mittwoch mit dem ersten Rammschlag begonnen. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

„Es ist eine Baustelle mit großen Problemen“, sagt Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). „Dennoch packen wir es an und bauen über die ganze Breite eine Wassertreppe. Ohne Finanzhilfen von Bund und Land wäre diese Rieseninvestition nicht realisierbar gewesen. Aber das Geld ist gut angelegt“, so Badrow. Die Gesamtkosten belaufen sich dabei auf rund 14 Millionen Euro, etwas mehr als 10 Millionen trägt der Bund, der Eigenanteil der Hansestadt liegt insgesamt bei etwa 1,65 Millionen Euro.

Ein neuer Ort für Familien, Gäste und Studenten

„Eine Stadt am Wasser muss auch am Wasser erlebbar sein. Mit dem aktuellen Entwurf wird dies gelingen. In ein paar Jahren werden dort Studenten und Familien zusammensitzen“, ist sich Energieminister Christian Pegel (SPD) sicher. „Ich drücke die Daumen, dass die Bauarbeiten fluffig funktionieren. Auch wenn man vorher alles abgetaucht hat, kann noch viel passieren. Wenn gerammt wird, stößt man auch auf ganz andere Widerstande.“ Pegel wendet den Blick auch auf das Gastgewerbe. „Die Gastronomen werden sich einen Moment schütteln, aber dann wird es schon gehen“, so Pegel.

14 Millionen für nördliche Hafeninsel Die Sanierung von Hansakai, der Uferkante am Lotsenhaus und der Aufschleppe wird insgesamt rund 14 Millionen Euro kosten. Für das Bauende wird das dritte Quartal 2023 angepeilt. Die Hansestadt Stralsund tritt als Bauherrin, vertreten durch die Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH (SES), in Erscheinung. Planung und Bauleitung übernehmen die Architekten- und Ingenieurunion Stralsund GmbH (AIU) und WES Landschaftsarchitektur. Zur Finanzierung: 11,5 Millionen Euro werden über das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus 2018/2019“ finanziert. Wobei der Betrag zu 90 Prozent aus Finanzhilfen in Höhe von 10,35 Mio. Euro und einem Eigenanteil der Hansestadt Stralsund in Höhe von 1,15 Mio. Euro besteht. Hinzu kommen die Kosten für die Sanierung der Uferkante am Lotsenhaus und der Aufschleppe in Höhe von 2,5 Mio. Euro. Sie werden aus dem Städtebauförderprogramm des Bundes und Landes MV finanziert, hier beläuft sich der Eigenanteil der Hansestadt auf 500 000 Euro.

Die ersten Rammschläge am 1. September hatten dabei nur symbolischen Charakter. Erst ab Oktober 2021 soll der scharfe Start erfolgen. Dann kann werktags zwischen 7 und 18 Uhr gerammt werden, wobei die Baufirma das Zeitfenster auf drei Stunden pro Tag beschränken will. Die Rammarbeiten werden drei bis vier Monate andauern.

Von Kay Steinke