Stralsund setzt die Segel: Mittwochsregatta startet wieder 

Stralsund

Letzte Handgriffe legen Alexander Reimann (l.) und Eike Bartels an ihrem Segelboot „Expresso“ an, um für die erste Mittwochsregatta des Jahres auf dem Strelasund vorbereitet zu sein. „Wir haben schon drei Trainingstörns absolviert, damit wir heute topfit sind“, so Reimann, der mit seinem Team nach Ansicht vieler Regatta-Teilnehmer zu den absoluten Cracks zählt.

„Endlich geht es wieder los“, freut sich auch der 17-jährige Gymnasiast Hagen Petersen vom Schulzentrum am Sund. Der junge Hansestädter hat bereits mit acht Jahren begonnen, das Segeln auf dem Dänholm zu erlernen. Dass die Regatten wieder starten können, ist den aktuellen Lockerungsschritten zu verdanken. Die Stralsunder Segelwoche, einst für Anfang Juni geplant, wurde hingegen auf Ende Juli verschoben.

Von Kai Lachmann