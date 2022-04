Stralsund

Die Liste der Lieblingsfächer bei Schülern wird wohl nicht oft von Unterrichtsfächern wie Physik oder gar Chemie angeführt. Schafft es ein Lehrer jedoch, seinen Schülern den Stoff anschaulich näher zu bringen, kann sich dieses Blatt wenden. Michael Kammel scheint dies zu gelingen. Der Physik- und Chemielehrer des Hansa-Gymnasiums wurde von seinen Schülern für die Aktion „Stralsund sucht den Superlehrer“ vorgeschlagen, zu der die OSTSEE-ZEITUNG gemeinsam mit dem Lions Club Stralsund-Waterkant aufruft.

„Er schafft es, mich für die Physik zu faszinieren“, sagt Peter Robinson. „Es ist super interessanter Unterricht und außerdem hat Herr Kammel auch noch Humor“, meint der Elftklässler, der Physik im Leistungskurs belegt. Julia Beckert hat sich Physikalische Experimente als Wahlpflichtfach ausgesucht. „Es ist ein cooles Klima in der Gruppe. Und wir bekommen immer die Chance, uns zu verbessern. Jeder darf sich selbst die Experimente aussuchen, die er eigenständig aufbereiten muss. Klappt es mit einem nicht so richtig, kann man auch noch ein anderes wählen“, berichtet die Zehntklässlerin.

Beste Bedingungen am Hansa-Gymnasium

Über reichlich fachlichen Hintergrund verfügt der Biochemiker, der in Berlin am Institut für Biophysikalische Chemie tätig war und promovierte, auf jeden Fall. Der Beruf des Lehrers schien da aber noch fern. Es war mehr Zufall, dass die Zusammenarbeit mit einem Nachhilfeinstitut das Interesse weckte und für Michael Kammel der Entschluss fiel, das Staatsexamen abzulegen.

2013 kam er mit seiner Familie – seine Frau ist ebenfalls Lehrerin – aus der Hauptstadt an den Sund, direkt an das Hansa-Gymnasium. Zweifel an seiner Entscheidung kamen dem Lehrer bisher nicht auf. „Auch wegen der Schüler habe ich es nicht bereut“, meint Michael Kammel. „Das Pfund, mit dem man hier am Hansa wuchern kann, sind die Schüler. Sie sind toll“, schwärmt er von seinen Schützlingen. Der Pädagoge lobt jedoch auch die Bedingungen. Auch wenn es noch immer Lücken zum Ausbau gäbe: „Die Digitalisierung läuft.“

Lösungsorientiertes Arbeiten statt Fakten auswendig lernen

Aber wie schafft man es, die Schüler für sein Unterrichtsfach, den Lehrstoff und somit auch für sich selbst zu begeistern? „Ich bemühe mich, dass sich ein roter Faden durch meinen Unterricht zieht. Ich bringe ihnen nicht Physik oder Chemie bei, sondern mit ihrem Wissen Probleme zu lösen. Das ist das Ziel, das, worauf es später ankommt.“

Die Schüler wissen hingegen auch den Humor ihres Lehrers zu schätzen. „Ich kann aber auch konsequent sein in meinem Anspruch“, sagt der 51-Jährige. Wichtig sei es aber, trotz einer notwendigen Distanz einen persönlichen Draht zu den Schülern aufzubauen. „Er spricht uns mit Spitznamen an. Aber nicht verspottend, sondern respektvoll“, erklärt der 14-jährige Lennox Büssow. „Das macht es tatsächlich persönlicher“, stimmt ihm Laura Fredich zu. „Man merkt, ob ein Lehrer Lust darauf hat, mit Kindern zu arbeiten“, meint die 13-Jährige, die sich über möglichst viele Experimente in den Fächern Physik und Chemie freut.

Für die OZ-Aktion „Stralsund sucht den Superlehrer“ wurde Michael Kammel jedoch von Jeanette Kretschmer vorgeschlagen. „Seit mein Sohn zur siebten Klasse auf das Hansa-Gymnasium gewechselt ist, fällt sehr oft der Name des Lehrers. Mein Sohn ist begeistert von der Art, wie Herr Kammel den Unterricht führt. Wenn Fragen bestehen, werden diese geklärt. Matteo geht mit Freude zur Schule und fühlt sich dort sehr wohl“, begründet die Mutter ihren Vorschlag.

Selbst verantwortlich für die Wertschätzung des Berufes

Mit der Aktion „Stralsund sucht den Superlehrer“ wollen die OSTSEE-ZEITUNG und der Lions Club Stralsund-Waterkant auf die Bedeutung des Lehrerberufes aufmerksam machen, dessen Wertschätzung in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit gelitten hat. Doch auch dazu vertritt Michael Kammel eine Meinung. „Für die Wertschätzung unseres Berufes sind auch wir selbst verantwortlich. Denn das ist auch abhängig davon, wie wir auftreten“, so der Pädagoge.

Die eigene Überzeugung von der Bedeutung des Lehrer-Daseins und der Spaß daran müssen spürbar sein und auf den Schüler übergehen. „Wenn man es nur als Job betrachtet, bei dem man sich vorne hinstellt und etwas erzählt, wird man keine Freude daran haben“, so Michael Kammel.

Von Wenke Büssow-Krämer