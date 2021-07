Stralsund trauert um toten Mopedfahrer (17): „Schöne Zeit im Simson-Himmel“

Stralsund

Vor etwas mehr als einer Woche verstarb in Stralsund ein 17-jähriger Mopedfahrer. Seitdem trauern viele Hansestädter um den jungen Mann. Sichtbar wird dies besonders an der Unglücksstelle, einer Laterne am Frankenwall. Sie ragt unweit der Kita „Spielkiste“ aus einem Meer von Kerzen und Blumen hervor.

Bilder, Briefe, Grußbotschaften machen die Laterne zu einer Art Trauerschrein. Hier nehmen Familie, Mitschüler und Freunde Abschied – zumeist mit bewegenden Worten wie „Du wirst immer bei uns bleiben!“

Noch laufen die Ermittlungen

Noch immer ist nicht ganz klar, wie es zum Unfall kam. „Es gibt noch keine weiteren Aussagen zur Ursache und das Gutachten der Dekra ist ebenfalls noch nicht bei uns angekommen“, heißt es von der Polizei Stralsund.

Laut den Beamten war der der 17-jährige Stralsunder am 2. Juni gegen 12.45 Uhr mit seiner Simson in Richtung Karl-Marx-Straße unterwegs. Er kam von der Spur ab, fuhr gegen den Bordstein und stürzte. Dabei kollidierte er mit der Laterne. Zwar konnte der am Unfallort von Ersthelfern reanimiert werden, dennoch verstarb er später in der Klinik.

So bewegend ist die Trauer

„Wir vermissen Dich!“ ist eine der handgeschriebene Nachrichten, die nun die Laterne schmücken. Die Trauernden erinnern sich an „Kumpel Leon“, bekunden Liebe, Schmerz und ihre Wünsche für den Verstorbenen: „Viel Erfolg im Himmel, mein Freund“ steht dort und „Mein Bester, hab noch eine schöne Zeit im Simson-Himmel“.

Andere schrieben „Du warst ein toller Mensch“ oder „Wir denken an dich!“. Jemand hinterließ: „Du warst ein feiner Junge. RIP“ und eine weitere Person „Ich liebe Dich“. Bewegend auch: „Ride in Paradise“.

Stralsunder trauern um einen verstorbenen Jugendlichen. Quelle: Pascal Bauser

Diese Nachrichten und zahlreiche weitere Bekundungen zeugen von dem besonderen Platz, den der junge Stralsunder im Herzen vieler Menschen einnahm.

Straßenbereich am Kreisverkehr ist Unfallschwerpunkt

Der Unfall ereignete sich nahe dem Kreisverkehr am Frankenwall. Dort gab es in den letzten Jahren immer wieder Unfälle. Nach Einschätzungen der Polizei handelt es sich um eine Unfallhäufungsstelle. Dies ist der Fall, wenn es auf drei Jahre betrachtet fünf Unfälle mit Verletzten im 25-Meter-Radius gab.

Von pb, kst