Stralsund/Grimmen

Am Mittwoch stellten Polizisten in Stralsund und Grimmen drei Männer fest, welche vermutlich unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahmen.

Nach Angaben der Polizei hielten Beamte gegen 12.15 Uhr in Stralsund, in der Tribseer Vorstadt, ein Auto zur Verkehrskontrolle an. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten körperliche Auffälligkeiten bei dem 34-Jährigen fest, welche auf einen Drogenkonsum hindeuten könnten. Sein Drogenvortest schlug gleich auf vier Stoffgruppen positiv an. Zur Beweissicherung wurde dem Stralsunder von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten verboten ihm die Weiterfahrt.

Einige Stunden später, gegen 14.30 Uhr, nahmen die Beamten in der Stralsunder Altstadt einen Mann auf einem E-Scooter ins Visier. Dieser befuhr ohne das erforderliche Kennzeichen den Tribseer Damm. Auch sein Verhalten fiel den Beamten auf. Nach der Blutprobenentnahme durch einen Arzt ging es für ihn zunächst nur noch zu Fuß weiter.

Am Abend stellte die Polizei in Grimmen einen weiteren jungen Autofahrer fest, welcher vermutlich berauscht am Straßenverkehr teilnahm. Der 26-Jährige wurde gegen 19.45 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße gestoppt. Sein Drogenvortest schlug positiv auf drei verschiedene Stoffgruppen an. Im Wagen fanden die Beamten Marihuana und ein weiteres Pulver. Nach der Blutprobenentnahme durch einen Arzt wurde auch ihm die Weiterfahrt untersagt.

Gegen alle drei wird nun polizeilich ermittelt. Die Polizei alarmiert: Wer unter dem Einfluss von Drogen fährt, gefährdet damit sich und andere. Alkohol- und Drogenfahrten zählen weiterhin zu einer der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit Getöteten und Schwerverletzten.

Von OZ