Klausdorf/Stralsund

An der schönen Küste entlang ging beim Klausdorfer Kranichlauf, der in diesem Jahr schon zum 9. Mal stattfand, und das bei gutem Wetter. Auswählen können die kleinen und großen Sportfreaks aus insgesamt vier Strecken, die sich in den letzten Jahren bewährt haben und deshalb auch nicht geändert werden. Da geht es 4,2 Kilometer von Klausdorf nach Prohn und wieder zurück. Die Zehn-Kilometer-Tour (rot) führt von Klausdorf nach Hohendorf, Wendisch-Langendorf bis nach Zarrenzin und wieder nach Klausdorf.

Der lange Kanten – das sind 15 Kilometer (grün) – verläuft zuerst wie die Zehner-Strecke, führt aber weiter bis Barhöft und dann zum Ausgangsort zurück. Ganz wichtig: Für die Lütten gibt es auch ein Angebot. Sie laufen die Landknirpse-Runde von 500 Metern am Strand entlang.

Ältester Teilnehmer war 88

Der älteste Teilnehmer war mit 88 Jahren Heino Schmidt beim 10-km-Walking. Herausragende Leistungen zeigten: Louis Hellmuth aus Berlin über 4,2 km Laufen; Luise Mattil vom TSV 1860 Stralsund über 4,2 km Laufen, Tom Landmann vom SV Hanseklinikum Stralsund über den 10-km-Trip und Ralf Mauke vom SV Hanseklinikum über den langen Kanten.

„Doch auch alle anderen haben sich tapfer geschlagen. Unser besonderer Dank gilt wieder den Helfern vom Verein und der Freiwilligen Feuerwehr Klausdorf“, sagt Beate Strahl, Vorsitzende des organisierenden Klausdorfer Sportclubs.

Firmenstaffellauf mit lustigen Teamnamen

Petrus meinte es diesmal nicht besonders gut mit den Laufsportfreunden beim 3. Stralsunder Firmenstaffellauf. Schon mit dem Startschuss auf dem Stadion der Hochschule begann es zu regnen, zeitweise goss es sprichwörtlich wie aus Kannen. Davon ließen sich die insgesamt 201 Läuferinnen und Läufer wenig beeindrucken.

Kranichlauf in Klausdorf 2021: Start bei den Großen. Quelle: privat

Jeweils drei Leute bilden ein Team

„Turbomietze“ Kathleen Bowitz vom Team Likedeeler Stralsund (vorn links) hat trotz des miesen Wetters gut Lachen. Quelle: Andre Kobsch

Jeweils drei Athleten bildeten eine Staffel, die den landschaftlich schönen, aber auch anspruchsvollen Wendekurs über vier Kilometer auf dem Ostseeküstenradweg bis zum Parower Hafen bewältigten. Schon die Staffelnamen ließen dabei erkennen, dass hier das gemeinsame Lauferlebnis und nicht der sportliche Erfolg im Vordergrund standen. Die kürzeste Anreise und die meisten Teams hatten die Kameraden der Marinetechnikschule in Parow, die mit den Staffeln „Schmerz geht, Stolz läuft“, „Die 3 !!!“, „Schneckengang“, „Bis einer weint!“, „Atemnot“ „Wir tun es LAUFEND“, „Team Volldampf“, „Lauf Forrest, lauf!“, „Küstenkinder“, „Blauer Blitz 76“, „Ex oder Luftwaffe“ und „root“ in Rennen gingen.

Drei Wertungsgruppen

Die Sundstädter waren u.a. mit den Staffeln der Stadtwerke Stralsund („nicht schnell, aber voller Energie“), den Teams Likedeeler Stralsund und den Aposchnecken (Korallenapotheke) mit von der Partie. In der Kategorie Frauen gewann das „Laufteam Kraniche“ mit Antje Riedel, Birgit Burkhadt und Christiane Freuling mit einer Laufzeit von einer Stunde, drei Minuten und 13 Sekunden, bei den Mixed-Teams war die „Bäckerei Krämer“ mit Tom Landmann, Maresa Buchholz und Sebastian Metzner in 49:11 Minuten am schnellsten. Bei den Männern siegte die „Fachschaft Lauf“ mit Hannes Mosteck, Elias Hoffmann und Christian Wendler in 46:32 Minuten.

Das Organisationsteam um Silke Dase von der Deutsche Rentenversicherung Bund und Wolfgang Schikorr von Hochschulsportgemeinschaft dankt allen Helfern und Unterstützern.

Von Ines Sommer und Andre Kobsch