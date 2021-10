Stralsund und Rügen: So teuer könnten die Corona-Tests bald sein 

Stralsund

Für Menschen im Kreis Vorpommern-Rügen, die noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, kann es demnächst richtig teuer werden. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einem haben die Gesundheitsminister der Länder beschlossen, dass ab 1. Oktober die Lohnfortzahlung für ungeimpfte Arbeitnehmer, die in Quarantäne müssen, gestrichen wird. Zum anderen setzt der Nordosten auf die 3G-Regel, die Ungeimpften vielerorts einen negativen Coronatest abverlangt. Bislang waren Schnelltest kostenlos. Ab 11. Oktober ändert sich das.

Was die Schnelltests kosten könnten

Nur noch bis zum 11. Oktober haben Ungeimpfte den Anspruch, mindestens einmal pro Woche kostenlos beim Arzt, in der Apotheke oder im Testzentrum einen Corona-Schnelltest machen zu lassen. Weil die Corona-Ampel im Kreis Vorpommern-Rügen seit Ende der vergangenen Woche auf gelb steht, stieg bereits zum Wochenende die Nachfrage nach Corona-Schnelltests. Wer jedoch ab kommenden Montag ungeimpft ins Restaurant, ins Theater oder ins Kino möchte, muss den Test vorher selbst bezahlen.

Diesen Preis peilen die größten Anbieter in Stralsund an

Die regionalen Anbieter beobachten derzeit noch die Marktentwicklung. „Wir wollen, dass die Corona-Tests für die Menschen in der Region bezahlbar bleiben“, sagt Raiko Morales von Social Health Care (SHC), die das große Testzentrum am Strelapark betreiben. SHC öffnet das Testzentrum derzeit an sieben Tagen die Woche. Ob das Angebot so beibehalten werden kann, wenn die Bürgertests weggefallen sind, ist derzeit aber noch unklar.

„Wir gucken, dass die Coronatests für die Kunden in Stralsund bezahlbar bleiben“, Raiko Morales, SHC-Geschäftsführer. Quelle: Kay Steinke

„Wir haben einen großen Pool an Mitarbeitern und können die Öffnungszeiten jederzeit flexibel anpassen. Wenn wir merken, dass die Nachfrage durch die gelbe Corona-Lage steigt, können wir die Zeiten auch ausweiten.“ Bleiben die Kunden nach dem 11. Oktober aus, müsse aber auch darauf reagiert werden. Dafür hat SHC das Geschehen vor Ort genau im Blick. Zur Bepreisung ab dem 11. Oktober kann Morales für SHC in Stralsund bereits eine Spanne vorgeben. „Voraussichtlich werden wir uns zwischen 11 bis 15 Euro bewegen“, sagt Morales. „Wir müssen schauen, was andere Anbieter machen – aber auch gucken, dass es für uns wirtschaftlich bleibt.“

Nachfrage ab 11. Oktober noch unklar

Einen ganz ähnlichen Kurs fährt auch der Rügener Unternehmer Ulf Dohrmann, der auf der Mahnkeschen Wiese in Stralsund das große Corona-Drive-in-Testzentrum betreibt. „In dem Preissegment um die 15 Euro sehe ich uns auch“, sagt Dohrmann. Derzeit ist für den Binzer die Bepreisung jedoch schwierig, weil unklar ist, wie hoch die Nachfrage ab dem 11. Oktober noch sein wird.

„Noch ist unklar, wie sich der Markt entwickelt. Der Preis pro Test könnte bei uns in der Region um die 15 Euro landen“, Ulf Dohrmann, Unternehmer aus Binz. Quelle: Stefan Sauer

Ausländische Gäste zahlen auf Rügen 15 Euro

Auf Rügen bietet einzig Rügenfit in Bergen an sieben Tagen die Woche Corona-Tests an. Hier lagen zuletzt noch keine Informationen vor, was die Schnelltests kosten werden. Doch auch hier könnte sich der Preis bei 15 Euro einpegeln. So viel zahlen in Bergen bereits ausländische Gäste für den Schnelltest.

Coronatest.de peilt 25 Euro an

Sollte es im Kreis wirklich auf die 15 Euro hinauslaufen, wäre es in jedem Fall gut für alle Ungeimpften in Vorpommern-Rügen. Laut einer Recherche der OSTSEE-ZEITUNG Greifswald peilen die Anbieter im Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald einen ganz ähnlichen Kurs an. Dort belief sich die Preisspanne jedoch auf 15 bis 20 Euro. Es könnte jedoch auch teurer werden. Denn die Anbieter können den Preis für die Schnelltests selbst bestimmen. Coronatest.de, der zu Deutschlands größten Testzentrenbetreibern zählt, hat angekündigt, die Schnelltests für 24,99 Euro pro Stück anbieten zu wollen.

Für diese Personengruppe bleibt der Corona-Test vorerst kostenlos

Für wenige Personengruppe bleiben die Test vorerst kostenlos. Zu diesen zählen Schwangere und Kinder. Hier übernimmt der Staat die Kosten noch bis zum 31. Dezember. Grund ist, dass für sie erst seit Kurzem eine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission vorliegt. Kostenlos bleibt der Test außerdem auch für Menschen, die zum Beenden einer Quarantäne einen solchen brauchen, sowie Personen, die wegen einer Erkrankung nicht gegen Corona geimpft werden können, und für jene, bei denen der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht.

Von Kay Steinke