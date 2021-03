Stralsund und Umgebung: So laufen die Corona-Tests an den Schulen

Stralsund/Prohn

Testen, testen, testen – das ist der Slogan, der jetzt täglich die Runde macht. Doch wie läuft das Ganze in unseren Schulen ab? Sind die Lehrer gut vorbereitet? Gibt es genug Testmaterial? Was ist, wenn sich jemand nicht das Stäbchen in die Nase schieben möchte? Die OZ fragt in den Schulen in Stralsund und Prohn nach.

„Bei uns sind die Pakete am Montag angekommen. Es sind ungefähr 600 Tests. Da wir 300 Schüler haben, kann also jeder zweimal getestet werden“, stellt Kay Ahlmeyer ganz nüchtern fest. Der Leiter der Schule „An der Prohner Wiek“ berichtet, dass die Lehrer das Test-Prozedere erst mal an sich selbst ausprobiert haben. Eine Einweisung gab es nämlich nicht – nur einen Haufen Zettel und Videos auf verschiedenen Kanälen. „Wir haben zum Glück einen ausgebildeten Ersthelfer bei uns, der hat uns das ganz praktisch gezeigt“, so der Prohner Schulleiter auf OZ-Anfrage.

Klasse 5 und 6 werden in zwei Gruppen geteilt

Der Schnelltest, für den ein Stäbchen etwa zwei Zentimeter in die Nase gesteckt werden muss, wurde bei den ersten Kindern ab Donnerstag durchgeführt. „Wir haben das so organisiert, dass wir das zentral in der ersten Stunde machen. Die 5. und 6. Klassen haben wir dafür in zwei Gruppen geteilt. So lässt sich das im Falle eines positiven Ergebnisses auch besser händeln. Ab Klasse 7 sind es ja weniger Schüler, weil sie sich im Wechselunterricht befinden.

Die zweite Gruppe der Großen wird dann am Freitag getestet“, erklärt Kay Ahlmeyer und verschweigt nicht, dass die Lehrer schon Bauchschmerzen haben, wenn gerade bei den Kleineren andere Schüler mitbekommen, wenn jemand Corona hat. „Das ist ein bisschen so wie die Situation, wenn jemand Läuse hat...“ Bei einem positiven Abstrich müssten sofort Eltern, Gesundheitsamt und Schulamt informiert werden. Zum Glück ist der Fall nicht eingetreten. Alle Tests am Freitag waren negativ.

Nach den Osterferien werde wahrscheinlich der zweite Test laufen. „Obwohl die Eltern ja eine Bescheinigung mitgeben müssen, dass ihre Kinder symptomfrei sind und die Familie nicht in einem Risikogebiet war. Aber wir haben festgestellt, dass die Elternhäuser sehr verantwortungsbewusst handeln und ihre Kinder wirklich zu Hause lassen, wenn da was im Anmarsch ist“, so die Erfahrung des Prohner Pädagogen.

1300 Tests für Hansa-Gymnasium angekommen

Auch im Hansa-Gymnasium sind die Tests am Donnerstag angelaufen. Nach den Osterferien soll hier jeder Schüler zweimal pro Woche die Chance haben, sich testen zu lassen. Der Schulleiter Thomas Janke rechnet damit, dass die 1 300 Tests bis Mitte April reichen. Wirklich abschätzen, wie viele Eltern in Zukunft einer Testung ihrer Kinder zustimmen, könne er allerdings noch nicht. Immerhin hatten gut die Hälfte der 630 Schüler die Einverständniserklärung ihrer Eltern dabei: „Seit bekannt ist, dass auch an unserem Gymnasium getestet wird, bringen immer mehr Schüler eine Erlaubnis dafür mit“, erzählt Janke.

150 Schüler machten Donnerstag den Anfang

Am ersten Testtag haben sich circa 150 Schüler ein Stäbchen in die Nase gesteckt. Sich selbst testen dürfen alle Schüler – von der siebten bis zur zwölften Klasse – im Übergang vom Unterricht zur Pause. Für den Test verlassen alle, die nicht getestet werden wollen, das Klassenzimmer. Die Kinder werden jedoch nicht getrennt voneinander unterrichtet.

Die Lehrer bereiten alles am Platz vor und beaufsichtigen deren Durchführung. „Ich sehe die Tests als Möglichkeit, aus dem Wechselunterricht herauszukommen und mögliche Fälle frühzeitig zu erkennen. Alles ist besser als Stillstand“, erklärt Thomas Janke. Wie sich die Situation in Zukunft entwickelt, bleibt aus Sicht des Schulleiters abzuwarten.

Grundschule Steinhagen bereitet Tests vor

In der Grundschule in Steinhagen wurden die Pakete mit dem Testmaterial am Mittwoch empfangen. „Wir sind jetzt dabei, alles vorzubereiten. Wahrscheinlich werden wir die Klassen auch in Gruppen unterteilen, gerade bei den Jüngeren ist das besser“, findet Anja Ising. Die Schulleiterin berichtet, dass die Lehrer, die übrigens schon lange einmal in der Woche getestet werden, alles erst mal selbst ausprobieren, um das Ganze dann den Knirpsen beizubringen. Durchführen müssen die Lütten die Tests aber selbst.

Ob noch am Freitag die ersten Stäbchen ausgepackt werden, oder ob die Tests erst nach den Osterferien gemacht werden, wollte Anja Ising davon abhängig machen, wie der Rücklauf der Eltern funktioniert. „Die Eltern wissen Bescheid, wurden vom Ministerium und von uns informiert und sollten jetzt die Einverständniserklärungen mitgeben.

Danach werden wir dann über die Gruppenstärken entscheiden.“ Dass die Steinhäger gut die Corona-Zeit gekommen sind und keinen einzigen Fall an der Schule hatten, führt die Schulleiterin auch auf die gute Zusammenarbeit mit den Eltern zurück: „Das klappt bei uns super, die Eltern sind ebenso wie unsere Lehrer da sehr engagiert.“ Auch in Stralsund haben Grundschulen, wie die Juri Gagarin Grundschule, ihre Tests erhalten. Andere Einrichtungen wollten sich auf OZ-Anfrage nicht zur Thematik äußern.

Gesamtschule Grünthal testet nach Ferien

Anders die Integrative Gesamtschule Stralsund. Hier plant Schulleiter Ralph Renneberg die Tests ab dem 8. April anzubieten. Weil dies noch einiges an Vorbereitung bedarf, wird er die Testungen erst nach den Osterferien mit den Schülern durchführen: „Wir müssen den gesamten Ablauf organisieren und wollen da nicht voreilig handeln“, sagt er. Erhalten habe die Schule 1 400 Stück, was zwei Exemplare für jeden der rund 700 Schüler entspricht. „Wir werden dann die erste Stunde nutzen, dass sich jeder, der eine Einverständniserklärung von den Eltern dabei hat, testen kann“, so der Schulleiter. Alle Schüler, von der 5. bis zur 12. Klasse, werden währenddessen von den Lehrkräften beaufsichtigt.

Von Von Ines Sommer, Lena-Marie Walter und Alysha Kraft