Altenpleen/Stralsund

Die langen Warteschlangen und der damit verbundene Stau in der Rostocker Chaussee jeden Tag am Testzentrum in Stralsund lassen es schon erahnen: Immer mehr Stralsunder und Einwohner aus dem Umland müssen nach einem positiven Schnelltest den Weg zum Abstrichzentrum antreten, um den Befund per PCR-Test abzusichern. Darunter auch viele Kinder und ihre Eltern.

Corona-Fälle in 53 Kitas

53 Kitas im gesamten Landkreis meldeten in den letzten Tagen Coronafälle bei Erziehern und Kinder. Meistens handelte es sich um Einzelfälle, so dass nur vereinzelt Gruppen in Quarantäne geschickt werden mussten. „28 der 53 genannten Kitas beendeten bereits in den letzten Tagen ihre Quarantänemaßnahmen“, sagt Landkreis-Sprecherin Sandra Lehmann auf OZ-Nachfrage.

Doch vier Einrichtungen waren komplett geschlossen. Das sind kleinere Häuser, in denen eine räumliche Trennung einzelner Gruppen schwer ist. „Bei uns ist die komplette Kita Knieperdamm seit Freitag in Quarantäne. Nach fünf Tagen können sich Kinder und Erzieher freitesten. Das haben wir mit dem Jugendamt so abgestimmt“, sagt Dörte Binder, Bereichsleiterin beim Internationalen Bund. In den IB-Einrichtungen „Küstenkinder“ und „Stadtwald“ befinden sich die Kindergartengruppen in Quarantäne.

Kitas wechseln in Notbetrieb

Da auch viele Erzieher Corona haben oder als Kontaktperson in Quarantäne müssen, bleibt vielen Einrichtungen nichts anderes übrig, als auf Notbetreuung umzusatteln. „Die Eltern haben dazu einen Brief vom Landkreis bekommen“, so Dörte Binder.

Dennoch haben viele auch Fragen. „Systemrelevant, kritische Infrastruktur I und II, das muss man auch erst mal verstehen“, kann Storchennest-Geschäftsführerin Anke Ehrecke nachvollziehen, dass viele Mütter und Väter anrufen, um Details zu klären.

Kita Altenpleen ist komplett dicht

Beim Jugendhaus Storchennest hat es die Altenpleener „Krabbenkiste“ erwischt. „Wir haben letzte Woche zwei Gruppen in Quarantäne geschickt und dachten, wir kriegen das hin. Leider mussten wir am Montag dann komplett schließen. Das gilt jetzt bis Freitag, ab Montag kommen die ersten drei Kollegen aus der Quarantäne, dann bieten wir erst mal eine Notbetreuung für die Eltern in systemrelevanten Berufen an. Die Familien bekommen dazu von uns eine Zusage“, erklärt Anke Ehrecke und stellt fest, dass sie so eine komplette Schließung über eine Woche noch nicht erlebt hat. Zum Glück laufe in den anderen Häusern noch alles halbwegs normal, weil es bisher bei Einzelfällen blieb. „Ich hoffe, dass sich die Lage nächste Woche etwas entspannt. Weil Ferien sind, haben viele Urlaub. Vielleicht hilft uns das.“

Der Hort Altenpleen hat im Gegensatz zur Kita geöffnet, allerdings nutzen dieses Angebot zurzeit nur wenige Mädchen und Jungen. Für die Ferienspiele nächste Woche hätten sich 20 Kinder angemeldet...

„Moosmutzel“ in Klausdorf schon in der Notbetreuung

Bereits erste Erfahrungen mit der Notbetreuung konnte die Arbeiterwohlfahrt in der Kita „Moosmutzel“ in Klausdorf schon diese Woche sammeln. „Wir hatten durch Corona, andere Krankenfälle und Quarantäne letzte Woche schon Probleme, so dass wir seit Montag nur die Kinder betreuen konnten, deren Eltern in systemrelevanten Einrichtungen arbeiten“, so Dorita Schulz. Die Kita-Bereichsleiterin der Awo in Stralsund sieht auch die Kitas in Stralsund „am Limit“. In Richtenberg musste kürzlich auch komplett geschlossen werden, das sei schnell überstanden gewesen.

Eltern oft verständnisvoll

Alle Maßnahmen in den Kitas, ob Quarantäne oder Notbetrieb, müssen die jeweiligen Träger mit dem Jugendamt abstimmen. Das klappe reibungslos, bestätigten die Verantwortlichen in den Kitas. Und wie reagieren die Familien? Alle wissen, dass Omikron um sich greift und schnell zu einer Ansteckung führen kann. Viele Eltern hätten sich darauf vorbereitet, heißt es aus den Kitas. „Die Meisten reagieren verständnisvoll“, sagt Storchennest-Chefin Anke Ehrecke.

In Altenpleen hat inzwischen auch die Grundschule auf eine Notbetreuung umgestellt. Wie am Montagabend im Amtsausschuss erklärt wurde, hätten sich von 17 Pädagogen 11 krank gemeldet, so dass normaler Unterricht nicht möglich sei.

Von Ines Sommer