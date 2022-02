Stralsund/Wismar

Die Überstunden am 27. Juni 2002 wird man in den Rathäusern der Hansestädte nicht so schnell vergessen. In den späten Nachmittagsstunden kam der ersehnte Anruf des Komitees aus Budapest mit der Nachricht, dass die historischen Altstädte der Hansestädte Stralsund und Wismar gemeinsam in die Liste der UNESCO-Welterbestätten aufgenommen werden. „In den folgenden Stunden stand das Telefon nicht mehr still“, erinnert sich Stralsunds Pressesprecher Peter Koslik an die auf ihn einstürmenden Presseanfragen deutschlandweiter Medien.

Blick über die Innenstädte von Wismar (li.) und Stralsund (re.). Beide Städte feiern das 20. Jubiläum als Welterbe mit einem bunten Programm. Quelle: Hansestadt Stralsund

Historische Altstädte als Lebens- und Arbeitsumfeld

20 Jahre später lohnt sich der Blick zurück. „Unsere Einwohnerzahl hat in den Jahren deutlich zugelegt. Das zeigt, dass wir lebendige Altstädte haben, in denen die Leute gerne leben und arbeiten“, sagt Wismars Oberbürgermeister Thomas Beyer. Dies trifft so auf beide Hansestädte zu, die sich zu den insgesamt 51 Welterbestätten in Deutschland zählen dürfen. „Beide Städte fühlen sich wie ein Zuhause an und stehen eng beieinander. Außerdem sind wir Teil der großen Familie der Welterbestätten. Wenn man sieht, wie beide Hansestädte erblüht sind, ist das einfach großartig“, meint auch Stralsunds Oberbürgermeister Dr. Alexander Badrow.

Blindtastmodell der Stralsunder Altstadt. Quelle: HANSESTADT STRALSUND

Der Titel einer Welterbestadt löse jedoch nicht nur Stolz bei den Bewohnern aus. Umso mehr schaue man auch darauf, was sich hier bewegt. „Man beobachtet genau, was hier wie saniert und gebaut wird“, ist sich Wismars Stadtoberhaupt bewusst. Auf das bisher Geleistete könne man jedoch zufrieden blicken. „Die Altstadt zieht nicht nur die Einwohner an, sondern auch jedes Jahr viele Besucher, die beeindruckt wieder nach Hause fahren“, so Alexander Badrow.

Zwei Städte – ein Welterbe

Thomas Beyer macht deutlich, wie eng die beiden Hansestädte miteinander verbunden sind. „Von Anfang an war uns bewusst, dass wir eine Welterbestätte sind. Es ist schön, zu erleben, wie auch unsere Gästeführer auf ihren Touren immer Stralsund mit einbeziehen. Es ist ein Gemeinschaftsgefühl und immer auch ein reger Austausch“, so der Wismarer. „In beiden Städten ist unglaublich viel passiert und darauf sind wir stolz“, bestätigt auch das Stralsunder Stadtoberhaupt.

So haben sich die Welterbestädte entwickelt DATEN &FAKTEN für STRALSUND Anzahl Denkmäler Altstadt: 563 Prozentzahl Sanierungsgrad Altstadt: ca. 90 Prozent aller Gebäude sind saniert Anzahl Gebäude Altstadt: 2002: 1004 Gebäude / 2020: 1164 Gebäude (davon ca. 80 Prozent im Privateigentum) Bevölkerungsanzahl Altstadt: 31.12.2002: 3741 / 31.12.2021: 6173 Tourismus: 2002: 274 397 Übernachtungen / 2019: 584 806 Übernachtungen DATEN &FAKTEN für WISMAR Anzahl Denkmäler Altstadt: 314 Prozentzahl Sanierungsgrad Altstadt: ca. 95 Prozent aller Gebäude sind saniert Anzahl Gebäude Altstadt: 2002: 1736 Gebäude / 2020: 1755 Gebäude (davon ca. 93 Prozent im Privateigentum) Bevölkerungsanzahl Altstadt: 31.12.2002: 6381 / 31.12.2020: 7269 Tourismus: 2002: 192 398 Übernachtungen / 2019: 415 151 Übernachtungen

„Der Schutz des Welterbes hat für uns eine hohe Priorität. Unser Dank geht an Bürgerinitiativen, Denkmalschützer, Stiftungen, private wie öffentliche Investoren, an die Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft, den Bund und das Land. Die gemeinsame Kraftanstrengung hat sich ausgezahlt. Wir können auf liebevoll sanierte Altstädte blicken, die von Besuchern weltweit wahrgenommen werden“, meint Thomas Beyer. „Die Aufnahme in die Welterbeliste war ein Meilenstein auf dem Weg der Stadterneuerung und zugleich Initialzündung für die weitere Stadtentwicklung. Der Mehrwert geht

Stralsunds Johanniskloster Quelle: HANSESTADT STRALSUND

jedoch weit über den Tourismus, über den Wohlstand und die Wirtschaft hinaus. Es ist vor allem die Zugehörigkeit zu einem großen Ganzen“, so Alexander Badrow.

Dabei ist beiden Städten durchaus bewusst, dass diese positive Entwicklung der letzten 20 Jahre keinen Anlass bietet, sich zurückzulehnen. Während noch die eine oder andere Baulücke vorhanden ist, müsse anderenorts bereits wieder mit Ausbesserungen begonnen werden. Eine verkehrsberuhigte Altstadt ist ebenfalls ein Vorhaben, das beide Städte weiter im Blick haben.

45 Veranstaltungen im Jubiläumsjahr

Marktplatz in Wismar Quelle: Hansestadt Wismar

In diesem Jahr soll jedoch bereits Erreichtes gewürdigt und gefeiert werden. Ein umfangreiches Programm haben die Welterbemanager Norbert Huschner aus Wismar und Steffi Behrendt aus Stralsund vorgestellt. Führungen, Konzerte, Wettbewerbe, Ausstellungen, Tagungen, Lesungen, Theaterstücke und Filmvorführungen setzen die Städte facettenreich in Szene und laden vor allem zu gegenseitigen Besuchen ein. 45 Termine von März bis Dezember enthält der Veranstaltungskalender, der unter www.stralsund-wismar.de einsehbar ist.

Höhepunkte sind da beispielsweise der Start der Ausstellung „UNESCO-Welterbe & Poesie“, die am 6. April im Welt-Erbe-Haus Wismar eröffnet wird, oder die Ausstellung „Stadtwende“, die am 8. April in der Stralsunder Kulturkirche St. Jakobi startet. Zur zentralen Eröffnungsveranstaltung zum UNESCO-Welterbetag in Deutschland darf Wismar am 4. und 5. Juni auf den Marktplatz einladen. Der Festakt zum 20-jährigen Welterbe-Jubiläum findet dann pünktlich am 27. Juni in Stralsund statt.

Von Wenke Büssow-Krämer