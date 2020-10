Stralsund

Kaum zu glauben: Die Hansestadt hat von Dezember 2019 bis Juni 2020 rund 100 Einwohner verloren. Wurden im Dezember noch 59 534 Einwohner gezählt, waren es nach dem ersten Halbjahr 2020 nur noch 59 423 Stralsunder. Und das, obwohl in Stralsund so viel gebaut wird wie nie und alle die 60 000er-Marke ebenso sehnsüchtig wie zielstrebig vor Augen haben.

Verluste nur bei männlichen Stralsundern

Für den Verlust sind vor allem die Männer „verantwortlich“. Ihre Zahl sank von 29 104 Ende des letzten Jahres auf 28 971 im Juni dieses Jahres. Die Frauen verzeichnen sogar einen kleinen Zuwachs, können aber das Gesamtminus nicht abfedern. 30 430 weibliche Einwohner hatte Stralsund am 31. Dezember 2019. Am 30. Juni 2020 waren 30452 im Melderegister der Hansestadt registriert. Bei diversem Geschlecht gibt es keine Meldungen, teilte die Stadtverwaltung in der letzten Bürgerschaftssitzung auf Anfrage von Jens Kühnel ( AfD) mit.

Weniger Geburten als Todesfälle

Hauptgrund für den Rückgang: Stralsund hat weniger Geburten als Todesfälle. Standen im zweiten Halbjahr des letzten Jahres 220 Geburten 396 Todesfälle gegenüber (- 176), waren es in den ersten sechs Monaten 2020 nur 209 Geburten und 233 Sterbemeldungen (-24).

Auch Umzüge schlagen sich entsprechend nieder. Von Juli bis Dezember 2019 standen 2229 Zuzügen 1940 Menschen gegenüber, die Stralsund verlassen haben. Das war ein Plus von 289 Einwohnern. Von Januar bis Juni 2020 kamen nur 1482 Bürger nach Stralsund, 1367 verließen die Hansestadt (+115).

Mehr Stralsunder mit zwei Pässen

Die Zahl der Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft wuchs in genanntem Zeitraum von 753 auf 778. Die Zahl der Asylbewerber, die in Stralsunder Einrichtungen gemeldet sind, stieg von 202 auf 256. iso

Von Ines Sommer