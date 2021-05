Stralsund

Eine Stadt erwacht aus dem Winterschlaf: Zuerst traute sich die Sonne raus, am Sonntag und Montag kletterte dann auch endlich mal das Thermometer ordentlich in den Plusbereich. Bis zu 28 Grad wurden gemessen, dort, wo der Wind nicht doll blies. Das tolle Wetter lockte die Menschen scharenweise ins Freie.

Sie ist wieder da, die Zeit der kurzen Hosen, hier bei einer Radlerin am Hafen. Quelle: Stefan Sauer

Erste Segler im Hafen

So konnte man am Hafen viele Spaziergänger treffen, und die staunten nicht schlecht, als sie die ersten Segler auf ihren Booten entdeckten. Auch an der Sundpromenade war viel los. Fußgänger und Radler teilten sich hier den breiten Uferstreifen, um Sonne zu erhaschen. Andere spielten mit ihren Kindern kurzärmlig im Freibad.

Auch die Katze Willi genießt das schöne Wetter und spielt im Johanniskloster in einem Garten in der Sonne. Quelle: Stefan Sauer

Nach langem Corona-Winter: Hoffen auf Öffnungen

Ja, Stralsund wurde vom Sommer wach geküsst. Und auch wenn uns Corona immer noch einige Regeln abverlangt: Jetzt schauen alle fordernd nach Schwerin, hoffen auf Schul- und Kita-Normalbetrieb und warten sehnsüchtig auf die Öffnung der Läden, Kneipen und Bars. Was gibt es Schönes, als am Hafen – mal ganz ohne Corona-Stress im Nacken – gemütlich einen Kaffee zu trinken oder einen ersten 2021-er Cocktail auf einer Terrasse zu genießen. iso

Von Ines Sommer