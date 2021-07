Stralsund vom Wasser aus genießen: Das bietet eine Hafenrundfahrt

Stralsund

Schmuck sieht er aus, der braungebrannte Mann mit den vier goldenen Streifen auf den Schultern seines blütenweißen Hemdes. Breitbeinig nach Seemannsart steht der Kapitän vor dem Motorschiff „Altefähr“. Um ihn herum ein kleine Traube sommerlich gekleideter Menschen. Sie wollen nur eins: an Bord und sich eine Stunde lang den Hafenwind um die Nase wehen lassen. „Für zehn Euro sind Sie dabei!“, ruft Rober Sauer über ihre Köpfe hinweg und druckt unablässig Tickets aus. Am Ende sind es rund 50 Passagiere, die alle an Oberdeck Platz finden. Das Wetter ist zu schön, um während dieser Mini-Kreuzfahrt im Salon zu sitzen.

„Stralsund traffic, wir wollen uns abmelden“, signalisiert er dem für Stralsund zuständigen Kollegen von der Verkehrsleitstelle in Rostock, der wiederum „einen schönen Tag und gute Fahrt“ wünscht. Sauers rechte Hand, Bootsmann Ralf Möschwitzer, und die Azubine Theresa Wendt stehen vorn und achtern bereit, um die Leinen zu lösen. 10.15 Uhr: Auf das Kapitäns-Kommando „Geht los!“ holen sie die Festmacher ein und verschließen die Türen. Dreimal drückt Sauer kurz den Typhonknopf zum Zeichen, dass die Maschine rückwärts läuft und Vorsicht für alle Fahrzeuge hinter dem Schiff geboten ist. Spätestens nach diesem Schallsignal weiß man es in der Altstadt: MS „Altefähr“ legt mal wieder ab. Für Langschläfer das Zeichen, vielleicht doch mal aufzustehen.

Konserve? Verpönt!

„So, meine Damen und Herren“, begrüßt Kapitän Sauer seine Gäste, „ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu einer kleinen Rundreise durch den Stralsunder Hafen. Um 11.10 Uhr sind wir wieder da.“

Der Kapitän an seinem Arbeitsplatz: Rober Sauer erläutert die Strecke vom Ruderhaus aus. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Nach dem Rückwärtsmanöver weg vom Ippenkai und einer eleganten Drehung schwenkt das schlanke Fahrgastschiff der Weißen Flotte Stralsund in das Hafenbecken ein und nimmt langsam Fahrt auf. „An Steuerbord haben wir die ,Gorch Fock’“, beginnt der erste Mann an Bord seinen Live-Vortrag. Er benutzt ein Mikro, eine Konserve vom Band ist bei ihm verpönt. „Dafür brauche ich nichts während der Fahrten rüber nach Altefähr zu sagen, das ist dann recht entspannend.“

Bis zu fünf Rundfahrten täglich Für Hafenrundfahrtensieht der Fahrplan bis zum 26. September täglich vier Touren vor: Abgelegt wird um 10.15, 12.15. 14.15 und 16.15 Uhr. Bis zum 29. August werden mittwochs und samstags auch Törns um 18.30 Uhr angeboten. Die Touren dauern etwa eine Stunde. Erwachsene zahlen 10 Euro, für Kinder und Hunde kostet die Fahrt 5 Euro. Eine Familie mit zwei Erwachsenen und bis zu drei Kindern zahlt 26 Euro. Der Fährverkehr Stralsund-Altefähr-Stralsund sieht bis zum 26. September so aus: Abfahrt in der Hansestadt täglich um 8.45, 11.15, 13.15, 15.15 und 17.45 Uhr. Ankunft und Abfahrt in Altefähr jeweils eine Viertelstunde später. Erwachsene zahlen 3,70 Euro für eine Tour und 5,50 Euro für Hin- und Rückfahrt, Kinder etwas weniger. Mehr Infos: www.weisse-flotte.de

Vorbei an der Wiege der preußischen Marine

Der stets gut gelaunte Seemann liebt seinen Job und den Kontakt zu den Leuten bei einem kleinen Schnack. Daneben ist für ihn wichtig, „abends wieder bei der Familie sein zu können“, was den meisten Seeleuten bei oft monatelangen Fahrtzeiten nicht vergönnt ist. „Ich bin sozusagen ein Heimschläfer“, sagt er lächelnd und konzentriert sich wieder auf seine Ansagen. Hafeninsel, Speicher und der Nordhafen ziehen vorbei, in dem gerade ein Flusskreuzer liegt. Es folgt das rote Fischereiaufsichtsschiff „Strelasund“, das am Oberrhein gebaut wurde, und der fast 100 Jahre alte Hiddensee-Versorger „Aken“.

Die Schatten der Rügen- und Ziegelgrabenbrücken streichen lautlos über die „Altefähr“ hinweg. Die Fahrgäste bekommen Infos zum Nautineum samt Unterwasserlabor „Helgoland“ und der kleinen Insel Dänholm als Wiege der preußischen Marine. An Steuerbord ist ein Frachter zu sehen. Und bis vor wenigen Tagen war auch die „Crystal Endeavor“ am Ausrüstungskai der MV-Werften ein Hingucker. „Hier am Sund hoffen wir alle, dass zukünftig wieder mehr Schiffe gebaut werden“, sagt Sauer. Querab Drigge passiert man die Versenkungsposition der „Gorch Fock“ (I). Die Hintergründe dieser Selbstversenkung am 30. April/1. Mai 1945 werden sachkundig erwähnt.

Wie der Vater, so der Sohn

Rober Sauer (44) macht Pause und ist bereit, ein paar persönliche Fragen zu beantworten. Geboren auf Rügen als Sohn eines Kapitäns wuchs er in Neuendorf auf. „Die Insel Hiddensee ist meine gefühlte Heimat“, meint er. Nach dem Schulabschluss 2000 fing er bei der Weißen Flotte an, wurde Matrose und legte schließlich 2005 sein Patent „Binnenschiffer A“ ab. Es folgte ein Gastspiel auf der Nord-Ostsee-Kanal-Fähre in Brunsbüttel.

Vor zwölf Jahren übernahm er das Kommando über das „Cabrioschiff“ namens „Hanseblick“, das vor Kurzem per Frachter nach Portugal transportiert wurde. Im Gegenzug konnte er die „Altefähr“ übernehmen. Sie entstand 1996 auf der Yachtwerft Berlin-Köpenick und wurde 2003 auf der Volkswerft modernisiert sowie um vier Meter verlängert. Seither misst sie 27,35 Meter, ist 5,50 Meter breit und taucht nur 1,20 Meter ein. Ein 400 PS-Motor reicht für die Maximal-Geschwindigkeit von zwölf Knoten, was 22 Kilometer je Stunde entspricht.

„Binnenschiffer ist ein gefragter Beruf“

Nach dem Unterqueren der Rügenbrücke kommt man an Steuerbord dem in neuem Glanz erstrahlenden Seebad Altefähr näher. An Backbord präsentiert sich jetzt Stralsunds „Schokoladenseite“, deren Silhouette Kapitän Sauer ausführlich würdigt.

Da meldet sich an der offenen Tür zum Steuerhaus ein Junge, ob er denn mal auf die Brücke dürfte. „Kein Problem!“ Denn der Kapitän freut sich über das Interesse. Calvin Schulz (12) ist Stralsunder und macht mit seiner Feriengruppe einen Ausflug. „Die Hafenrundfahrt mache ich zum ersten Mal“, erzählt er und auch, dass ihn der Kapitänsberuf interessiere. Sein syrischer Kumpel Mohammed (11) staunt nur mit großen Augen über die nautische Technik. „Binnenschiffer ist ein gefragter Beruf“, gibt ihnen Sauer mit auf den Weg. „Vielleicht wäre das ja später mal was für Euch.“

Souverän und sicher lenkt Sauer das Schiff wieder in den Hafen. „Auf Wiedersehen und bis zum nächste Mal!“, verabschiedet sich Kapitän auf Höhe der „Gorch Fock“ (I) und legt auf die Minute pünktlich an. Anschließend nimmt die „Altefähr“ als Fähre Kurs auf Altefähr.

Von Peer Schmidt Walther