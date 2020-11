Stralsund

Nach dem Lockdown ist in Corona-Zeiten vor dem Lockdown. Am Wochenende war noch einmal Gelegenheit zum Bummel durch die Stralsunder Gastronomie, die ab Montag für vier Wochen in den Zwangsurlaub geschickt wird.

Verbundenheit mit Gastromen gezeigt

Eine Portion Solidarität steckte hinter der Idee des Stralsunder Hochschulprofessors Jan Pierre Klage und seiner Frau Adriana. Einmal noch lecker gebratene Seezunge genießen. „Wir sind gerade erfolgreich vom Pilzesammeln im Drigger Wald auf Rügen zurückgekommen und wollen jetzt unbedingt aus Verbundenheit mit den Gastronomen noch etwas Gutes essen gehen“, sagte Professor Klage. Und so steuerte er mit seiner Frau Adriana am späten Samstagnachmittag das kleine, aber feine Restaurant „friends 4 friends“ in der Knieperstraße an.

„Für die Gastronomen ist diese Entwicklung natürlich eine wirtschaftliche Katastrophe, die nur schwer wieder auszugleichen sein wird“, ahnt der Hochschullehrer, der mit seiner Gattin gerne die unterschiedlichen kulinarischen Möglichkeiten der Hansestadt nutzt. „Wir unterstützen ebenso Wirtin Hanni von der ,Fähre‘ gerne wieder, wenn sie nur noch Bockwurst und Bier aus dem Kneipenfenster verkaufen darf“, versicherte der Professor. So wie das Stralsunder Ehepaar wollten viele andere Einheimische und Touristen noch einmal die kulinarischen Möglichkeiten der Hansestadt nutzen.

Mit Bringedienst und Abholservice über die Zeit retten

Fynn Tröger vom Restaurant „friends 4 friends“ erzählt, wie versucht wird, die Schließung wirtschaftlich etwas zu überbrücken. Er machte darauf aufmerksam, dass die Gäste im November die Möglichkeit haben, einen Bringedienst zu nutzen oder auch persönlich ihre bestellten Speisen in seinem Restaurant abholen können.

Waffelverkauf aus dem Fenster

Jetzt sind Alternativen gefragt, für Gastronomen wie für ihre Gäste. Für Nicole Kirchhof und ihren Lebensgefährten Gerd Krüger, die gemeinsam seit sechs Jahren das Modecafé „Catwalk“ in der Mönchstraße betreiben, ist ein Bringedienst nicht das passende Modell. „Wir können nur noch aus dem Fenster unsere frisch gebackenen Waffeln und Eisbecher verkaufen“, sagt Krüger und befürchtet, dass ein großer Teil seiner Frischwaren im Lager verdirbt, weil der Umsatz vermutlich bereits zu Wochenbeginn einbrechen wird. „Wir empfinden diese Regelung als sehr ungerecht, weil in unserem Café alle Hygienevorschriften akribisch eingehalten werden“, sagt Nicole Kirchhof frustriert und fügt verbittert hinzu: „An eine Mietminderung ist gar nicht zu denken, weil unser Vermieter da gar nicht drauf eingeht“.

Zudem ist das Café-Betreiber-Paar sehr skeptisch, ob in diesem Jahr überhaupt noch nennenswerte Umsätze zu erzielen sind. „Wir gehen davon aus, dass der Stralsunder Weihnachtsmarkt nicht stattfinden darf. Damit fehlt uns dann auch noch die gewohnte Laufkundschaft, die wir erfahrungsgemäß in der Adventszeit haben“, wagte Gerd Krüger eine düstere Prognose zum Jahresende. Am Wochenende machten beide jedoch noch einen guten Umsatz, weil die milden Temperaturen viele Menschen ins Freie lockten.

Noch mal auf ein Eis in die Altstadt

Das Stralsunder Rentner-Ehepaar Sylvia und Joachim Zipperling genoss die frühlingshaften Sonnenstrahlen zum Schlendern durch die Altstadt. „Es ist ja so ungewiss, wie es mit der Gastronomie weitergeht und da wollten wir uns wenigstens noch einen schönen Eisbecher gönnen“, sagte Sylvia Zipperling.

Frisch gebackene Waffeln gönnte sich ein Liebespaar, das sich eventuell für längere Zeit nicht sehen darf. Der Rostocker Paul Müller nutzte die Möglichkeit, seiner Berliner Freundin Sabine Veusser die Sehenswürdigkeiten des Weltkulturerbes am Strelasund zu zeigen. „Meine Freundin wollte unbedingt das berühmte Rathaus sehen. Und weil das Wetter top ist, haben wir uns für diesen Tagesausflug entschieden.“, so der Rostocker, dessen sehnlicher Wunsch es ist, seine Herzdame auch im bevorstehenden Lockdown treffen zu können.

Betriebsfeiern zum Jahresende fallen wohl aus

Sehr verhalten fällt die Prognose von Henning Kamphues aus, Betriebsleiter des erst im August eröffneten Restaurants „Dolden Mädel“ auf der Kron-Lastadie: „Die großen Jahresend-Betriebsfeiern in der Adventszeit fallen komplett aus, weil für die Belegschaften ja gar nicht genug Platz für die Mindestabstände vorhanden ist. Genauso wird auch eine große Silvester-Party bei uns nicht möglich sein“, bedauerte Henning Kamphues.

„Wir werden aber ebenfalls ein Angebot von einer kleinen Speisekarte aufrecht erhalten, damit die Gäste ihr Essen bestellen und selber abholen können.“

Von Christian Rödel