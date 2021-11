Stralsund wächst: Bürger loben Pläne, sorgen sich aber auch um ihre Häuser

Stralsund

Neue Baugebiete, 50 Prozent mehr Einwohner, Windräder, Solarparks, Bahnhaltepunkt, Erschließung des Deviner Sees, Wohnen auf dem Aldi-Parkplatz und vielleicht sogar ein Schwimmbad: Die Stadt hat in den kommenden Jahren Großes vor im südlichen Stadtteil Andershof. Entsprechend groß war das Interesse, als die Verwaltungsspitzen um Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) die Pläne Ende vergangener Woche öffentlich präsentierten. Mehr als 200 Anwohner kamen in ein Info-Zelt auf dem Real-Parkplatz, zeitweise bildeten sich davor Warteschlangen.

Was genau bewegt die Menschen? Welche Fragen stellen sie? Und was bereitet ihnen Sorge? „Uns interessiert vor allem, welcher Art die Bebauung sein wird“, sagt Ulla Holl, die mit ihrem Mann Holger seit mehr als fünf Jahren im Viertel wohnt und sich freut, dass sich künftig viel bewegen wird. Denn Andershof erschien ihr bisher so, als sei es vergessen worden.

Wohnraum für 2500 neue Andershofer

Die Antwort auf die Frage nach der Bebauung ist, dass vier Baugebiete geplant sind: Auf dem LIW-Gelände, am Deviner Weg, östlich der Brandshäger Straße sowie südlich des Apfeldornwegs. Insgesamt sollen rund 1300 Wohnmöglichkeiten, davon mehr als 300 Einfamilienhäuser, für 2500 neue Einwohner errichtet werden. Unter anderem sollen auf einem Teil des überdimensionierten Parkplatzes am Aldi und Real Häuser gebaut werden. Am Deviner Weg ist Platz für sozialen oder genossenschaftlichen Wohnungsbau vorgesehen – Mehrfamilienhäuser mit mehreren Stockwerken. Das fördere die soziale Durchmischung im Stadtteil, sagt Bauamtsleiter Frank-Bertolt Raith. „Mich haben auch gleich Leute gefragt: ,Wann kann ich bauen?’“

Die Antwort darauf fällt noch etwas unpräzise aus. Bebauungspläne seien entweder in der Erarbeitung oder in Vorbereitung, so Raith. Prozesse, die erfahrungsgemäß einige Jahre in Anspruch nehmen können. Am weitesten fortgeschritten ist das geplante Baugebiet ganz im Süden (östlich der Brandshäger Straße): Dort sollen 74 Einfamilienhäuser und 70 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entstehen.

Verlieren die Immobilien an Wert?

Gerade der soziale Wohnungsbau bereitet einem Anwohner Sorge, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Da wird am Deviner Weg eine lange Front mit Mehrgeschossern gebaut. Das passt da nicht hin. Diese Gebäude nehmen nicht nur die Sicht, sondern auch das freie Gefühl. Von der Greifswalder Chaussee fährt man auf eine Häuserwand zu. Die Straße wird zugebaut. Das finde ich schwierig.“ Außerdem sorgt sich der Familienvater wegen des enormen Zuwachs an Einwohnern und um den Wert seines eigenen Hauses. Wird er sinken? Diese Bedenken tragen auch andere Andershofer. „Wenn das der Maßstab sein soll, können wir keine Stadtentwicklung mehr machen“, kontert Bauamtsleiter Raith und betont, dass auch die Häuser der jetzigen Einwohner irgendwann mal gebaut werden mussten.

Die freie Fläche im Vordergrund soll mit Ein- und Mehrfamilienhäusern bebaut werden. Quelle: Christian Rödel

Den Andershofer Karsten Tobias interessiert vor allem der Bahnhaltepunkt. „Ich muss jeden Tag mit dem Zug nach Rostock. Wenn ich von hier aus schon mal mit dem Zug zum Stralsunder Hauptbahnhof kommen würde, wäre das ideal.“ Laut OB Badrow sollen bereits ab 2024 Züge am Ende der Andershofer Dorfstraße halten. „Wenn die Einwohnerzahl des Viertels wächst, muss auch die Infrastruktur wachsen“, erklärt er. Deshalb seien zudem medizinische Einrichtungen und eine Kita geplant. Außerdem spricht Badrow davon, dass auf einer Fläche für den „Gemeinbedarf“ südlich des Deviner Weges ein neues Schwimmbad gebaut werden könnte.

Neue alte Wege zum Deviner See

Zur Infrastruktur gehören im erweiterten Sinn auch Erholungsflächen. Die möchte die Stadt unter anderem am Deviner See schaffen. „Wir wollen alte Weg dorthin, die umgepflügt wurden, wieder nutzbar machen und die Seiten bepflanzen“, kündigt Stadtförster Thomas Struwe an. Auf diese Weise sollen Besucherströme umgeleitet und die Halbinsel Devin entlastet werden. Außerdem werde bei Voigdehagen und bei Zitterpenningshagen kräftig aufgeforstet. Um das Gebiet auch ohne Auto zu erreichen, soll die Straße zwischen Andershof und Voigdehagen einen Fuß- und Radweg bekommen.

Alle Infos online Wer es nicht geschafft hat, beim Termin am Freitag vorbeizuschauen, kann sich trotzdem umfangreich informieren. Der Rahmenplan mit den Teilaspekten Siedlung, Verkehr, Energie und Naherholung steht auf www.stralsund.de/rp-andershof zum Herunterladen bereit. Weiterhin können zu den Plänen für Andershof direkt Fragen gestellt sowie Anregungen und Kritik gegeben werden – per E-Mail an: bauamt@stralsund.de.

Fazit: Die Besucher zeigten sich dankbar, auf diese Weise über die Zukunft des Stadtteils informiert zu werden. So war das häufigste Lob nicht auf Planungen bezogen, sondern auf die Organisation der Info-Aktion. „Das ist gute Öffentlichkeitsarbeit“, sagt etwa Hans-Joachim Wulf. „Und ob das alles so kommt, werden wir sehen.“

Von Kai Lachmann